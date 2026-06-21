Austin Hill gana una dramática carrera de NASCAR O'Reilly en San Diego

Tomó casi cinco horas de principio a fin, pero al final, fue el Chevrolet No. 21 de Richard Childress Racing de Austin Hill el que capturó la bandera a cuadros.

Después de que Taylor Gray hiciera trompear a Carson Kvapil desde el liderato con tres vueltas por correr, Hill apartó a Gray en la vuelta de la bandera blanca, consiguiendo la victoria para RCR.

Gray terminó segundo, Sheldon Creed tercero, Kvapil cuarto, y Sammy Smith quinto. Jesse Love, Parker Retzlaff, Austin Green, Harrison Burton y Corey Day completaron el resto del top diez.

Hill literalmente quemó los neumáticos en su celebración posterior a la carrera, y necesitó ser remolcado de vuelta al Victory Lane. Incluso hizo un burnout alrededor del No. 8 negro pintado sobre la superficie de la pista en homenaje a la fallecida leyenda de NASCAR y piloto de RCR Kyle Busch.

Esta es la 16ª victoria de Hill en su carrera en NASCAR O'Reilly, pero la primera en un circuito mixto.

Etapa 1

La carrera del sábado comenzó de forma extraña cuando una cubierta metálica se soltó en la vuelta inicial. Corey Day la golpeó, y la cubierta atravesó directamente la parte delantera del coche.

Después de 20 minutos de amarillo, NASCAR finalmente detuvo la carrera con bandera roja durante otros 25 minutos mientras se hacían reparaciones y se inspeccionaban otras cubiertas.

Mientras que la carrera de Day había terminado, NASCAR hizo algunos cambios sorprendentes en las reglas para alterar su destino. Debido a las circunstancias especiales, a Hendrick Motorsports se le permitió trabajar bajo bandera roja, reemplazar el radiador destruido, e incluso recuperar sus vueltas antes de que la carrera finalmente se reanudara en la vuelta 10. Day también evitó por poco un camión de seguridad tras regresar a la carrera.

Crews lideraba el grupo, pero decidió invertir la etapa después de que una gran pieza de escombro bloqueara la parrilla y provocara que la temperatura del agua se disparara. Day y R. Sieg estuvieron entre los que entraron pronto a boxes también, pero ambos enfrentaron penalizaciones que los mandaron al fondo del pelotón.

Hill pasó a ganar la etapa por delante de Retzlaff, Mayer, Alfredo, Kvapil, Smith, Creed, Green, Gray y Sawalich.

Etapa 2

Durante la parte inicial de la Etapa 2, Sammy Smith hizo dos trompos por separado, y Thompson golpeó significativamente el muro tras un contacto con Day.

Allgaier también hizo un trompo, y reportó que iba con un cilindro menos, pero la siguiente bandera amarilla fue por el coche detenido de Lavar Scott. Un puñado de coches ya habían parado en boxes, pero muchos más aprovecharon la oportunidad para entrar bajo amarillo, incluidos Hill y Crews.

De repente, eran Tay. Gray y Retzlaff quienes estaban al frente para la resalida. Allgaier hizo otro trompo más atrás en el pelotón, mientras Retzlaff y Gray protagonizaban una emocionante batalla por la victoria de etapa.

Estuvieron lado a lado durante gran parte de la última vuelta, con Gray imponiéndose finalmente mientras Retzlaff hacía un ligero contacto con el muro.

Gray ganó la Etapa 2, seguido por Retzlaff, Anthony Alfredo, Day, Mayer, Crews, Kvapil, Hill, S. Smith y Sawalich.

Etapa 3

Retzlaff le arrebató el liderato a Gray en la resalida posterior, mientras la extraña carrera de Day empeoró cuando Thompson pareció tomar represalias por un contacto anterior, enviándolo contra el muro. Eso provocó una bandera amarilla en todo el circuito.

La resalida que siguió cambió la carrera de una manera muy importante. Sam Mayer rozó el muro interior en la curva 1, cruzándose frente al morro de Alfredo y enviando a ambos coches contra el muro exterior.

Más de 20 coches estuvieron involucrados, y la carrera se detuvo por largas reparaciones del muro. Durante la interrupción, un aficionado salió corriendo a la pista y charló con Sheldon Creed, antes de huir por encima de la valla y finalmente ser arrestado.

Retzlaff lideraba la carrera, pero Kvapil finalmente tomó la punta. Los coches comenzaron a entrar en boxes en verde con unas 20 vueltas por correr, Gray entre ellos.

Poco después, Leland Honeyman hizo un trompo, moviendo un paquete de neumáticos en la chicana final, lo que obligó a los oficiales a sacar una bandera amarilla, interrumpiendo el ciclo.

Luego llegó el desconsuelo para Retzlaff, que se quedó sin combustible mientras rodaba segundo detrás del pace car. El resto del pelotón aprovechó para entrar en boxes durante esta amarilla, y Gray era ahora el piloto al frente por haber parado justo antes de la amarilla.

A diez vueltas del final, Jesse Iwuji provocó una amarilla después de que partes de su guardabarros dañado cayeran sobre la pista.

Kvapil tenía el control de la carrera, y hubo un caos constante en todo el pelotón. Brandon Jones, Brennan Poole, Jeb Burton y Rajah Caruth trompearon todos en incidentes separados, pero la carrera se mantuvo en verde mientras la batalla por el liderato se intensificaba

Gray se lanzó por dentro de Kvapil con tres vueltas por correr, pero rebotó la rueda y se fue contra su costado, haciendo trompear al piloto de JRM. Ese incidente devolvió a Hill a la pelea, y apartó a Gray en la vuelta final, asegurando una emotiva victoria para RCR.