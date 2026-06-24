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NASCAR Truck

Ryan Newman hará una salida en NASCAR Truck con Kaulig y Ram

Newman conducirá la Ram 1500 Nº 25 en North Wilkesboro Speedway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Newman, Rick Ware Racing Ford

Ryan Newman no ha tomado la salida en ninguna carrera de nivel nacional de NASCAR desde 2021, y no ha disputado una carrera de Trucks desde la temporada 2018, pero eso cambiará en North Wilkesboro Speedway el 18 de julio.

Newman, de 48 años, pilotará la Ram 1500 No. 25 de Kaulig Racing como el piloto más reciente en el programa de 'agentes libres' del equipo, que ha contado con nombres como Tony Stewart, Clint Bowyer, Jamie McMurray e incluso Travis Pastrana. Otros pilotos han incluido a Colin Braun, A.J. Allmendinger, Parker Kligerman, Corey LaJoie, Ty Dillon y Carson Ferguson.

"Estoy muy emocionado de volver a ponerme al volante en North Wilkesboro y de formar parte del Programa de Agentes Libres de Ram", dijo Newman en un comunicado del equipo. "Es especial regresar a una marca con la que tuve tanto éxito al principio de mi carrera, y correr en Wilkesboro siempre es genial".

Newman tiene 733 salidas en la Cup con 18 victorias, incluida una victoria en la Daytona 500 de 2018. 'Rocket Man' también fue uno de los mejores clasificadores de su era, logrando 51 poles en su carrera y quedando tan arriba como segundo en el campeonato de 2014.

Newman tiene además 65 salidas en NASCAR O'Reilly con siete victorias allí, pero su experiencia en Trucks se limita a solo siete salidas. Sin embargo, ganó un evento de la NCTS en su primer intento en Atlanta en 2008. Su salida más reciente en Trucks fue en 2018, pero también intentó clasificarse para la Bristol Dirt Race de 2021, aunque no logró entrar en la carrera.

Newman sigue compitiendo en otros lugares, así que se mantiene en forma al volante, e incluso tiene dos salidas en NASCAR Whelen Modified este año con dos top 10 consecutivos.

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