Piloto de NASCAR es suspendido por burlarse de Malukas con una voz homofóbica
NASCAR ha tomado medidas contra Dye, quien se burló de Malukas con una voz homofóbica en una transmisión en vivo reciente.
Daniel Dye, #10 Kaulig Racing Ram
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
Daniel Dye, de 22 años, ha sido suspendido indefinidamente por NASCAR y deberá someterse a un curso de sensibilización si espera volver a ponerse al volante. Kaulig Racing también ha suspendido indefinidamente a Dye de la organización, "con efecto inmediato tras tomar conocimiento hoy de comentarios que realizó en redes sociales".
Dye estaba compitiendo a tiempo completo en la NASCAR Craftsman Truck Series como parte del nuevo programa Ram Truck de Kaulig Racing este año, conduciendo el #10 Ram 1500. Se ubica 13° en el campeonato tras resultados de 17°, 13° y 17° en el inicio de la temporada 2026. También estuvo realizando algunas participaciones en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series con Am Racing a comienzos del año.
Qué ocurrió
Durante una transmisión en vivo en Whatnot (una plataforma en línea donde los vendedores realizan subastas rápidas en video en directo y venden artículos), Dye estaba manipulando algunas tarjetas coleccionables cuando comenzó a hablar sobre haber conocido al piloto de IndyCar David Malukas mientras realizaba material promocional para el evento conjunto NASCAR Truck/IndyCar en St. Petersburg. En la transmisión también estaban el piloto de la NASCAR O'Reilly Series Brent Crews y el padrastro de este, Matt Lankford.
Dye admitió no saber mucho sobre el piloto de Team Penske, y recordó haberle preguntado a Malukas si corría en óvalos.
"Se molestó mucho de que le hiciera esa pregunta", dijo Dye, quien luego comenzó a burlarse de Malukas con una voz homofóbica mientras explicaba lo que este le respondió. Crews se retiró durante esa parte del video y no fue objeto de ninguna sanción disciplinaria por parte de NASCAR.
Malukas aún no ha hecho comentarios públicos sobre la situación.
Declaración y disculpa de Daniel Dye
"Quiero empezar por disculparme con David Malukas. Recientemente participé en una transmisión en vivo con algunos amigos e hice comentarios imprudentes. Elegí mal mis palabras y entiendo por qué molestaron a la gente. Lamento a cualquiera que se haya sentido ofendido. No es así como quiero representarme.
"Tengo amigos cercanos en la comunidad LGBTQ+ que nunca querría que se sintieran menos por lo que dije, y precisamente por eso debo exigirme un estándar más alto. Al hablar con ellos, me doy cuenta de que un verdadero amigo sabría comportarse mejor que como lo hice yo, y por eso necesito ser un mejor amigo.
"Lo que dije no refleja lo que siento por ellos ni por nadie más. No pensé lo suficiente antes de hablar y de ninguna manera quise causar daño. Sé que la intención no borra el impacto y tengo que hacerlo mejor.
"Estoy tomando esto en serio y trabajando para ser más consciente y respetuoso de ahora en adelante. Lamento haber decepcionado a todos. Estoy comprometido a aprender de esto y a comprender mejor el impacto que mis decisiones pueden tener en los demás. Eso incluye educarme, escuchar a quienes se vieron afectados y tomar medidas significativas para asegurar que mis acciones reflejen respeto e inclusión en el futuro.
"Sé que tengo una plataforma y una responsabilidad, y debo usarla mejor".
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