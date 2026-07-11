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NASCAR Truck Lime Rock

Piloto es hospitalizado tras incendio en NASCAR Truck

Thomas Annunziata ganó la carrera de ARCA del viernes, pero menos de 24 horas después, estaba escapando de un incendio en su NASCAR Truck.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Incendio

Thomas Annunziata fire

Foto de: Fox Sports

Thomas Annunziata logró una gran victoria en la carrera de la ARCA Menards Series del viernes en la pista de Lime Rock Park. El piloto de 21 años lideró 59 de las 68 vueltas y ganó por casi diez segundos, pero las cosas no fueron ni de lejos tan fluidas en la carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series del sábado.

Clasificó cuarto, en apenas su segunda largada en la Truck Series. También disputó esta carrera hace un año, terminando 15.º. Pero este año tenía una oportunidad real de barrer el fin de semana.

Annunziata rodó dentro de los cinco primeros durante la mayor parte de la carrera, hasta que sufrió daños importantes en la puerta del lado derecho en un tumulto durante una resalida. Sin desanimarse, siguió luchando y, tras algo de caos al final de la carrera, se encontró rodando segundo con poco más de 20 vueltas por delante. Desafortunadamente, la impresionante remontada terminaría allí.

 

Bajo bandera amarilla, el Toyota No. 1 de TRICON Garage de Annunziata estalló abruptamente en llamas, con el fuego originándose en la parte delantera del auto. Se detuvo rápidamente y salió por sus propios medios de la camioneta humeante sin ninguna asistencia, y terminaría 29.º. Sin embargo, luego pareció necesitar un momento para recomponerse y pasó un tiempo hablando con los trabajadores de seguridad.

Después de ser revisado en el centro médico del infield, Annunziata fue trasladado más tarde a un hospital local para una evaluación adicional. El equipo dice que está "despierto y alerta", pero no hay más actualizaciones por el momento.

Es un final desafortunado para lo que comenzó como un fin de semana de ensueño para la estrella en ascenso, que se marcha de Lime Rock segundo en la clasificación del campeonato ARCA, a solo ocho puntos del liderato.

Grant Enfinger ganó la carrera, poniendo fin a una racha de 40 carreras sin victorias para el piloto de CR7 Motorsports.

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