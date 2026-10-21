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Frankie Muniz ofrece nuevos detalles sobre sus planes en NASCAR para 2027

Muniz afirmó que "correrá en NASCAR" en 2027, pero puede que no sea a tiempo completo

Nick DeGroot

Publicado: 21 oct 2026, 14:56

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El actor convertido en piloto Frankie Muniz ha tenido una interesante temporada 2026. Se ha perdido unas cuantas carreras de la NASCAR Craftsman Truck Series en las que estaba previsto que compitiera a tiempo completo para Reaume en el Ford No. 33, pero tenía una razón bastante buena.

Muniz también estuvo ocupado persiguiendo un título de GT4 America, que consiguió con el copiloto Tyler Stone en la Am Class después de una temporada con tres victorias.Al volante del Ford Mustang de TechSport Racing, consiguió su primer título profesional de automovilismo tras un recorrido que comenzó hace veinte años.

Pero con su reciente éxito en las carreras de autos deportivos, ¿veremos menos a Muniz en NASCAR en adelante?

Frankie Muniz, Team Reaume

Photo by: Jeffrey Vest / Icon Sportswire via Getty Images

“Ha sido un viaje increíble," dijo Muniz en una ronda para medios el martes. "Cuando hago algo, lo hago por completo. La gente siempre me pregunta cuáles son mis pasatiempos, no tengo pasatiempos. Cuando hago algo, quiero hacerlo al nivel más alto que pueda y tratar de ser el mejor. Todavía siento que tengo muchos asuntos pendientes en el mundo de las carreras, especialmente en el mundo de NASCAR. Es una serie muy difícil. Es un deporte muy difícil. Hay muchísimos buenos pilotos, muchísimos buenos equipos, y siento que he descubierto muchas cosas. Siento que soy un corredor y piloto mucho mejor que cuando llegué, pero todavía no necesariamente estoy viendo los resultados que espero ver o quiero ver.

"Así que por eso aún no he terminado en el mundo de NASCAR. Como dije antes, tengo una relación increíble con Ford y estoy muy agradecido de contar con un fabricante increíble apoyando mi trayectoria en las carreras, y este año me impulsaron a probar el mundo de los autos deportivos porque tienen la Mustang Challenge Series, el auto GT4, el auto GT3. Tienen el Hypercar en camino. Realmente están poniendo énfasis en su programa de autos deportivos y fui allí sin saber qué esperar y gané el campeonato y gané un montón de carreras. Eso se sintió increíble. No es algo que haya hecho nunca en mi carrera automovilística, como realmente estar ahí y sentir que puedes ganar, y se siente muy bien. No voy a mentir. Dicho eso, no he terminado en el mundo de NASCAR."

Muniz señaló que está recibiendo "orientación de un montón de lugares" mientras trabaja en los próximos pasos de su carrera, pero volvió a afirmar que "correrá en NASCAR ... Por ahora, no es necesariamente a tiempo completo, pero eso no significa que no lo vaya a ser. Hay muchas piezas en movimiento, como siempre, cuando se trata del calendario de todos en el mundo de las carreras, y lo estamos puliendo. Quiero mucho a Josh (Reaume). Quiero mucho a mi equipo y si vuelvo al mundo de NASCAR, será con ellos de nuevo, pero sé que queremos demostrar aún más aquello en lo que hemos estado trabajando, así que lo haremos, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, estaré en la NASCAR Truck Series el próximo año de alguna manera.”

Muniz emprendió una carrera en las carreras de stock cars con ARCA en 2023, y más tarde participó en carreras de la NASCAR O'Reilly Series e incluso se convirtió en piloto a tiempo completo en la NASCAR Truck Series.

Ha sido una curva de aprendizaje pronunciada, con momentos destacados que incluyen un puesto entre los cinco primeros en la carrera de ARCA de 2023 en Michigan, y un puesto entre los diez primeros en la apertura de la temporada 2025 de la Truck Series en Daytona.

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