Dario Franchitti competirá en la NASCAR Truck Series en St. Pete

Dario Franchitti es cuatro veces campeón de IndyCar, tres veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, ganador absoluto de las 24 Horas de Daytona y hasta participó en una Daytona 500 de NASCAR, pero ahora está a punto de experimentar algo verdaderamente caótico: las NASCAR Trucks en un circuito urbano.

El piloto de 52 años competirá el próximo mes en la NASCAR Craftsman Truck Series cuando la categoría se una a IndyCar en el Gran Premio de St. Petersburg. Conducirá la Toyota Tundra TRD Pro número 1 del equipo TRICON Garage.

Además de su impresionante currículum en IndyCar, Franchitti tiene algo de experiencia en NASCAR, aunque fue hace mucho tiempo. Disputó diez carreras de la Cup Series en 2008, 18 participaciones en la O'Reilly Series entre 2007 y 2008, y una sola aparición en la categoría Trucks durante la temporada 2007. Esa participación fue en Martinsville, donde terminó 33° tras un fallo mecánico.

Pero esta vez, un Franchitti mucho mayor estará pilotando para el mejor equipo de la NASCAR Truck Series y competirá en un circuito urbano completamente nuevo para el resto de la parrilla, mientras que él lo conoce a la perfección. Ha disputado ocho carreras de IndyCar en este técnico trazado urbano, ganando la prueba en 2011.

"La idea de correr con una NASCAR Truck en un circuito urbano me resulta realmente intrigante. Las diferentes superficies, el hecho de que parte del trazado esté en un aeropuerto y luego pases a las calles, los distintos baches, todas esas cosas que tienes que intentar dominar. Esta era simplemente la oportunidad de correr en un circuito que amo y la oportunidad de hacer algo divertido", dijo Franchitti.

Este acuerdo surgió a través de conversaciones con su amigo y siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, quien lo hizo posible gracias a su relación con Toyota. Johnson conducirá el mismo camión en la carrera de Trucks en San Diego más adelante este año.

"Dario y yo llevábamos mucho tiempo hablando sobre la posibilidad de correr juntos, así que cuando se me acercó por St. Petersburg, supe que tenía que ponerme a trabajar. Lo llamé un día después con una oportunidad increíble para unirse a un equipo campeón con Toyota y la gran gente de TRICON", dijo Johnson. "Ha sido muy divertido integrarlo al equipo y pasar más tiempo juntos, recorriendo el proceso para que vuelva a competir".