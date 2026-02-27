De Franchitti a un Andretti, ¿quiénes compiten en la primera carrera urbana de la NASCAR Truck?

Todas las miradas estuvieron puestas en la carrera inaugural de la temporada de la NASCAR Craftsman Truck Series en Daytona, y eso se debió en parte a la lista de inscritos. Un atleta de deportes extremos se sumó a la grilla junto a un famoso YouTuber, una estrella infantil de comedia televisiva, un miembro del Salón de la Fama de NASCAR y varios otros nombres interesantes, lo que la convirtió en una cita imperdible.

Pues bien, la tercera ronda de la temporada 2026 de la NCTS tiene un atractivo similar, ya que la Truck Series afronta por primera vez en sus más de 30 años de historia un circuito callejero. Y si sigues semanalmente la tercera división de NASCAR, puede que notes varios nombres que no has visto antes, pero sí algunos que seguramente te resultan conocidos.

Verás ganadores de las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Daytona, las 24 Horas de Le Mans, y campeones tanto de IndyCar como de IMSA alineados junto a los campeones reinantes de las divisiones CARS Pro Late Model y Late Model Stock Car Tour. ¿En qué otro lugar del mundo encontrarás una lista de inscriptos así?

Dario Franchitti -- #1 TRICON Garage Toyota

Dario Franchitti después de ganar Indy 500 en 2012. Photo by: Eric Gilbert

El escocés de 52 años es el piloto más exitoso de toda esta lista de inscritos. Es cuatro veces campeón de IndyCar y tres veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis. Entre sus numerosas victorias también figura un triunfo en IndyCar en 2011 precisamente en el circuito callejero de St. Petersburg en el que competirá este fin de semana. La increíble trayectoria de Franchitti también incluye triunfos en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Incluso tiene experiencia en NASCAR, habiendo disputado algunas carreras en las tres divisiones nacionales. Su única participación en Trucks fue en Martinsville durante la temporada 2007, pero su mejor resultado en autos stock fue en la carrera O’Reilly de 2008 en Watkins Glen, donde partió desde la pole y finalizó quinto.

James Hinchcliffe -- #77 Spire Motorsports Chevrolet

James Hinchcliffe después de ganar en 2013 en St. Petersburg con la IndyCar. Photo by: Eric Gilbert

Otra exestrella de IndyCar que ha construido una gran segunda carrera como personalidad televisiva tanto en IndyCar como en Fórmula 1. Como piloto, “Hinch” ganó seis carreras de IndyCar, incluida la de St. Petersburg en 2013. Otros logros destacados incluyen una pole position en las 500 Millas de Indianápolis de 2016, apenas un año después de casi perder la vida en un accidente en el óvalo. (¿Mencionamos que fue subcampeón en la temporada 23 de Dancing with the Stars?). Esta será la primera participación del piloto canadiense en cualquier nivel de NASCAR.

Colin Braun -- #25 Kaulig Racing Ram

2023 Le Mans 24 LMP2 Pro-Am class winners: #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson of George Kurtz, James Allen, Colin Braun Photo by: JEP / Motorsport Images

Braun es uno de los pilotos más interesantes que se suman a esta grilla, ya que es un ganador probado en NASCAR Trucks, aunque eso fue hace 15 años. En otra etapa de su carrera fue una estrella en ascenso en NASCAR con Roush, ganando la carrera de Michigan de 2009 camino a terminar quinto en el campeonato. Además de 53 participaciones en la NCTS, también disputó 31 carreras en la segunda división de NASCAR, con un mejor resultado de segundo. Desde entonces, Braun se convirtió en uno de los mejores pilotos de IMSA, con tres campeonatos y más de 20 victorias en la máxima categoría del automovilismo deportivo estadounidense. Esos triunfos incluyen una victoria de clase en las 24 Horas de Le Mans 2023 y varias victorias en las 24 Horas de Daytona, incluida una general en 2023. También ha ganado las Seis Horas de The Glen, Petit Le Mans en Road Atlanta y las 12 Horas de Sebring.

Adam Andretti -- #5 TRICON Garage Toyota

Adam Andretti, #5 TRICON Garage Toyota Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Bueno, todo aficionado al automovilismo conoce este apellido. Adam es hijo de Aldo, sobrino de Mario, hermano de John y primo de Michael, Marco y Jeff. Ha forjado su carrera con varias victorias en la Trans-Am Series y dos subcampeonatos en el certamen como piloto de la clase TA2. También tiene algo de experiencia en autos stock, y apenas una semana atrás hizo su debut en la Truck Series en Atlanta. Tras un comienzo complicado, se adaptó rápidamente y terminó en la 12ª posición.

Jackson Lee -- #22 Team Reaume Ford

Hijo del reportero de pits de IndyCar en FOX Kevin Lee, el joven Lee hará su debut en NASCAR este fin de semana. Ha competido en el sistema de promoción del automovilismo de monoplazas en Estados Unidos y en categorías inferiores de IMSA. Lee también es ganador de carreras en la Lucas Oil Formula Car Race Series y en Lamborghini Super Trofeo North America como piloto Pro-Am.

Dos campeones reinantes del CARS Tour -- Niece Motorsports

Landen Lewis Photo by: Chris Graythen via Getty Images

Ben Maier estará en el #4 Chevrolet de Niece Motorsports y este piloto de 17 años ya ha competido en todo, desde el IMSA Michelin Pilot Challenge hasta Stadium Super Trucks y Trans-Am. Ganó el título 2025 del CARS Pro Late Model Tour como novato, y debutó en Trucks el año pasado, finalizando 18º en Lime Rock.

Landen Lewis es otro campeón reinante del CARS Tour, al haber conquistado el título 2025 de Late Model Stock. Será compañero de Maier en Niece Motorsports, al volante del Chevrolet #45. Tiene apenas tres participaciones previas en Trucks, pero también ganó en su segunda carrera en ARCA en la pista de tierra de DuQuoin State Fairgrounds en 2021.

Otros nombres interesantes

La carrera contará con algunos otros nombres que tal vez no te resulten familiares. Está Carter Fartuch en el Ford #2 de Reaume como compañero de equipo de Lee. Es el Director de Instrucción de la Skip Barber Racing School y tiene dos participaciones previas en Trucks, ambas en circuitos mixtos.

También estará Nathan Nicholson en el Chevrolet #76 de Freedom Racing Enterprises. Ha competido en la Mazda MX-5 Cup, donde es múltiple finalista en el podio, pero esta será su primera carrera en Trucks.

Wesley Slimp estará al volante del Toyota #62 de Halmar-Friesen Racing, que también condujo en tres carreras el año pasado. Su mejor resultado fue un 12º puesto en Watkins Glen, y cuenta con mucha experiencia en carreras de circuito mixto. Su currículum incluye la división Lamborghini Super Trofeo North America, Porsche Carrera Cup North America y Trans-Am.