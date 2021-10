Villeneuve se da el gusto de ganar en la NASCAR Euro Series

Después de registrar múltiples podios, incluyendo un segundo lugar en la pista italiana cercana a Roma el año pasado, Villeneuve se llevó la victoria para el equipo Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de dramatismo, ya que se le adjudicó haberse adelantado al poleman Alon Day en la salida, lo que le valió una penalización de cinco segundos.

Tras adelantar a Day en la frenada de la primera curva, Villeneuve se alejó de sus rivales y tomó una ventaja de 5,2s al comenzar la última vuelta. Cuando ondeó la bandera a cuadros, la diferencia se había ampliado a 6.3s sobre Vittorio Ghirelli, que estuvo ocupado luchando con Gianmarco Ercoli hasta el final.

"Finalmente, ha tardado mucho en llegar", dijo Villeneuve. "Hemos luchado mucho en la parte delantera y el coche fue bueno en la carrera. Lo pasamos mal en los entrenamientos, pero en la clasificación el coche fue realmente increíble".

"Tuve una penalización en la salida, no estoy seguro de por qué porque las reglas dicen 'acelerar' en verde, así que debo haberme perdido algo en el reglamento, iré a comprobarlo. Pero menos mal que me adelanté en la salida porque no tenía la potencia necesaria contra Alon, lo que era evidente hasta la primera curva".

"Supongo que al haber corrido tanto en los óvalos en Estados Unidos, no tenía que levantar en el exterior de la curva 1 allí. Simplemente fui por ello y Alon levantó".

Race winner Jacques Villeneuve, Academy Motosport / Alex Caffi Motosport Photo by: ErregìMEDIA

También hubo drama en la pelea por el campeonato, ya que el líder de la serie, Loris Hezemans, sacó a Day de la carrera. Hezemans sólo pudo terminar 10° tras una penalización de drive-through, lo que permitió a Ghirelli acercarse a cinco puntos de él antes de la ronda final del domingo.

Hezemans, de 24 años, planea competir en todas las pruebas de la NASCAR Cup Series en circuitos mixtos en 2022 para el nuevo equipo Hezeberg, y correrá en otros circuitos ovales una vez que sea aprobado por NASCAR.

Villeneuve probó el coche Next Gen del equipo en el Roval de Charlotte a principios de este mes, marcando el duodécimo mejor tiempo, pero también lo dañó contra el muro al reincorporarse a la sección del óvalo.