VIDEO: Choque y pelea entre Wallace y Larson en Las Vegas

En la vuelta 95 de la carrera de NASCAR Cup del domingo en Las Vegas, Larson se deslizó hacia Wallace y lo golpeó contra el muro exterior. Luego Wallace fue a chocar contra la parte trasera derecha del Chevrolet N°5 de Larson, haciendo girar a ambos coches.

Christopher Bell, quien forma parte de los playoffs, también fue arrastrado en el accidente y cayó fuera de la carrera.

Después de salir de su propio coche, Wallace se acercó al coche de Larson, que estaba destrozado, y empezó a empujar al piloto de Hendrick.

"Cliff (Daniels, jefe de equipo del 5) es lo suficientemente inteligente como para saber lo fácil que se rompen estos coches", dijo Wallace. "Cuando te empujan contra el muro, deliberadamente como lo hizo él (Larson), tratando de forzarme a levantar... la dirección se fue, y casualmente estaba allí. Lo lamento por nuestro equipo. Teníamos un coche súper rápido, no en tandas cortas, estábamos como cayendo hacia atrás allí y Larson quiso hacer una bomba de inmersión a tres bandas. Él nunca me adelantó. Yo no levanto. Sé que soy un poco nuevo en correr al frente, pero no levanto. Ni siquiera estaba en un lugar para levantar, él nunca levantó tampoco y ahora somos basura. Una mala jugada en su ejecución".

A continuación, dijo a la NBC que "dejara de pescar" cuando le preguntaron más sobre la posibilidad de que fuera una represalia.

Sobre el enfrentamiento físico, Wallace añadió: "Él (Larson) lo sabe. Sabe que lo que hizo estuvo mal. Quiso cuestionar lo que estaba haciendo y nunca me adelantó. Simplemente lo odio por nuestro equipo. Nuestro McDonalds Toyota Camry era súper sólido, sólo necesitaba encontrar un poco en tandas cortas y conseguir el equilibrio donde lo necesitábamos. Hubiera sido como en Kansas y ahora el coche es una chatarra".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro, Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry, fight Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Larson también fue revisado y dado de alta en el centro de atención médico de la pista, y dijo que el enfado de Wallace no le sorprendió.

"No, no me sorprendió", dijo Larson. "Obviamente hice un movimiento agresivo en (la curva) tres, me metí abajo, (el coche) estaba suelto y lo perseguí un poco. Él (Bubba Wallace) llegó a mi parte delantera derecha, y lo apretó y lo llevó al muro. Sabía que iba a tomar represalias. Tenía una razón para estar enfadado, pero su carrera no había terminado hasta que se desquitara".

"Es lo que es. La agresión se convirtió en frustración y él tomó represalias".

Con la reciente preocupación por las lesiones y conmociones cerebrales derivadas de los choques Next Gen, se le preguntó a Larson sobre su opinión acerca de lo que él cree que es una represalia.

"Creo que con todo lo que ha pasado aquí últimamente, con las lesiones en la cabeza, la fractura de ligamentos y todo eso, no creo que sea probablemente lo correcto", añadió Larson.

"Todos lo hemos hecho, quizá no todos, pero yo sí. También he dejado que las emociones se apoderen de mí antes. Sé que probablemente todavía esté molesto. Estoy seguro de que con todo lo que está pasando, sabrá que se equivocó en la parte de la represalia y estoy seguro de que se lo pensará dos veces la próxima vez".

Sobre el enfrentamiento, añadió que hubiera preferido más eso que destrozar los coches.

"No, lo vi acercarse, así que me imaginé que haría algo. Como he dicho, tenía todo el derecho a estar molesto. Preferiría que hiciera eso (en lugar de) destrozar nuestros coches de forma peligrosa. Es lo que hay".

En su propia entrevista, Bell dijo que fue "obviamente una represalia" de Wallace.

NASCAR dijo que revisaría el incidente del 5 esta semana, pero no llamaron a nadie al camión ni emitieron ninguna sanción en pista.