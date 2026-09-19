¿Volverá NASCAR Cup a México? Daniel Suárez explica la logística y los obstáculos

NASCAR Cup Series tuvo su primera carrera oficial en Latinoamérica en el 2025 cuando la máxima división de los stock cars visitó la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una competencia que no fue renovada para el 2026 y que, para el 2027 no está tampoco considerada.

Sin embargo, el piloto mexicano Daniel Suárez, no descarta la posibilidad de que nuevamente NASCAR Cup vuelva a visitar México. En la previa a la carrera de este sábado en el óvalo de Bristol, el integrante del equipo Spire conversó con Motorsport.com sobre las complicaciones logísticas e intereses comerciales que están alrededor de una carrera de este tipo y que, serán los primeros obstáculos a resolver para volver a repetir la experiencia.

A pesar del entusiasmo de la afición y de la categoría, Suárez explicó que organizar una competencia de la Cup Series fuera de Estados Unidos conlleva dinámicas complejas con los promotores locales, especialmente en México donde el circuito de la capital funciona como un escenario para otros tipos de eventos.

"Es muy difícil realizar un evento de NASCAR o cualquier tipo de carrera en estos recintos porque aprendí mucho con la llegada de NASCAR a México. La forma en que funciona es que tienen estos lugares, hacen todos estos conciertos y eventos, y ganan mucho dinero con esto. Pero cuando se trata de carreras, se necesitan muchas semanas para prepararla, y esas son semanas en las que no pueden tener otro tipo de eventos", señaló Daniel Suárez a Motorsport.com.

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota Photo by: Jam Media / Getty Images

El regiomontano enfatizó que, aunque existe voluntad de ambas partes, se deben alinear los calendarios y aprender de la primera experiencia:

"Se necesita mucha planificación para poder hacer un evento como este y mucha gente involucrada. Por eso creo que hay diferentes intereses; NASCAR quiere volver y México, como país, quiere que NASCAR regrese. Solo tienen que unir los puntos para hacerlo posible y también aprender de todo lo que pasó el año pasado, porque hay muchas cosas que como industria podríamos haber hecho tal vez un poco mejor".

Consultado sobre si sedes más cercanas a la frontera como su natal Monterrey podrían aminorar la carga logística dada la cercanía con la frontera con Estados Unidos, Suárez reconoció reiteró que la capital sigue siendo el escenario ideal:

"Podría ser, de donde yo soy en Monterrey, México está a solo un par de horas de Texas. Champ Car solía correr allí, de hecho esa fue la primera carrera a la que asistí. Pero eso nos ahorra o le ahorra a los equipos tal vez nueve o diez horas de viaje, así que no es mucho. Yo diría que lo principal es la logística, la promoción y todo lo que tenemos que hacer alrededor del evento para que sea un éxito. Personalmente creo que la Ciudad de México es el corazón de México, ahí es donde está el gran autódromo como el Hermanos Rodríguez, que tiene un nombre fuerte y ahí es donde debería ser".