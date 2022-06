VIDEO: Suárez siempre supo que la mala suerte no podría ser eterna

Daniel Suárez debutó en la competición de la NASCAR en su México natal en 2009 y se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la serie nacional de la NASCAR en 2016 con su victoria en la Xfinity Series en Michigan.

Su futuro en la NASCAR parecía ir por buen camino. Fue una de las primeras historias de éxito del programa Drive for Diversity de la NASCAR y llegó a ganar el campeonato de la Xfinity 2016 con Joe Gibbs Racing.

Justo cuando Suárez estaba a punto de embarcarse en una segunda temporada en Xfinity, Carl Edwards abandonó abruptamente NASCAR, dejando a JGR con un asiento libre en Cup para la temporada 2017. La organización recurrió a Suárez como sustituto de Edwards.

Aunque hubo muchos destellos de potencial, Suárez nunca pareció encontrar el mismo éxito en la máxima división de NASCAR, ya sea en JGR, Stewart-Haas Racing o Gaunt Brothers Racing.

Después de poco más de un año trabajando con su nuevo equipo, Trackhouse Racing, Suárez ha encontrado finalmente lo que ha estado buscando en la serie principal de la NASCAR: una victoria.

Suárez se puso en cabeza en la carrera del domingo en el Sonoma (California) Raceway a falta de 22 de 110 vueltas y se impuso a Chris Buescher, consiguiendo su primera victoria en 195 carreras.

Con la victoria, Suárez se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar en la Cup Series desde su creación en 1949.

"Sabes, me ha costado mucho llegar a este punto. Mucha gente no lo sabe, pero me ha costado mucho llegar a este país primero hace 10 años, y llegar a este punto, luchando", dijo Saurez, de 30 años. "Vengo de una familia muy humilde. Cada paso de mi vida me ha costado mucho”.

"Sabía que es importante recordar que si era capaz de llegar hasta aquí, no iba a rendirme. Mi confianza era alta”.

"Pero, obviamente, sabiendo que no has ganado todavía, existen dudas. Pero sabía que era rápido. Sabía que podía competir con ellos, con los que están ganando. Pero no lo había demostrado con esa primera victoria".

Aunque es un equipo nuevo, Trackhouse Racing había demostrado ser competitivo desde su debut la temporada pasada.

Ganador de la carrera Daniel Suárez, TrackHouse Racing, Onx Homes / Renu Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Incluso con la introducción del coche Next Gen este año, el equipo ha sido uno de los más rápidos semana tras semana.

La organización consiguió sus primeras victorias a principios de esta temporada con dos viajes a Victory Lane del compañero de equipo de Suárez, Ross Chastain.

Si bien el equipo Nº 99 de Suárez parecía encontrarse con un obstáculo tras otro para ganar, dijo que aún así sabía que estaba con un equipo capaz de producir victorias.

"Le dije a mi equipo que las últimas cinco semanas habíamos tenido coches de carreras muy rápidos, pero las cosas no se daban. El gato se rompió la semana pasada. En Charlotte éramos el coche más rápido y nos faltaba algo en el pit road cada vez", dijo.

"Pero al final mi equipo, todos, nos mantuvimos unidos. Seguimos empujando. Les dije que la mala suerte no dura para siempre, y la gente que lucha sí. Seguimos trabajando muy duro y aquí estamos".

La victoria no podía llegar en mejor momento para Suárez.

Aunque había demostrado tener coches rápidos esta temporada, los resultados erráticos de su equipo le habían dejado en peligro de no llegar a los playoffs sin una victoria.

Ganador de la carrera Daniel Suárez, TrackHouse Racing, Onx Homes / Renu Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Ahora, tiene su primera victoria y la oportunidad de competir por un campeonato de la Cup Series.

"Hoy ha sido increíble. Hicimos muchas cosas bien. Pero creíamos que nuestro coche podría haber sido un poco mejor", dijo Suárez.

"Así que, cuando miras el panorama general y siempre tratas de verte a ti mismo como lo que podría haber hecho mejor o diferente, es cuando te conviertes en un gran equipo. Siento que estamos en camino hacia eso".

También lee: Suárez gana su primera carrera en NASCAR Cup en Sonoma