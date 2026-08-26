Tyler Reddick revela que le han diagnosticado apnea del sueño

Tyler Reddick, ganador de la Daytona 500 de 2026, reveló el martes que le habían diagnosticado apnea del o del sueño y describió lo que lleva años padeciendo. Reddick explicó que necesitaba "montones de cafeína" por las mañanas y que tenía "sueños descabellados" parecidos a pesadillas.

La apnea del sueño es un trastorno respiratorio relacionado con el sueño en el que la respiración de la persona se interrumpe constantemente mientras duerme, normalmente debido a una obstrucción del flujo de aire.

"Echando la vista atrás, llevaba mucho tiempo con síntomas de apnea del sueño, pero no creía que fuera algo que pudiera afectarme", afirmó Reddick. "Noté la diferencia tras la primera noche de utilizar mi terapia CPAP de ResMed, y eso cambió por completo mi forma de enfocar la recuperación, la preparación y el rendimiento. Me he dado cuenta de que la ventaja competitiva se construye a través de los hábitos que adoptas cada día, y dar prioridad a la salud de mi sueño se ha convertido en uno de los más importantes. Si compartir mi experiencia ayuda a alguien más a reconocer los síntomas y a tomar medidas, eso ya es una victoria".

Al principio, Reddick no le dio importancia a los síntomas, que incluían ronquidos fuertes, dolores de cabeza matutinos, falta de energía y despertarse sintiéndose sin haber descansado. La AOS, que es la forma más común de apnea del sueño, afecta a aproximadamente mil millones de personas en todo el mundo, pero más del 80 % de esos casos siguen sin diagnosticarse ni tratarse.

Tyler Reddick, n.º 45 de 23XI Racing Toyota Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Reddick espera cambiar esta situación compartiendo sus propias dificultades con la apnea del sueño a través de una nueva colaboración con ResMed, una "empresa de tecnología sanitaria centrada en el sueño, la respiración y la atención a domicilio". Reddick comenzó a utilizar el equipo CPAP de la empresa para aliviar su propia apnea del sueño meses antes de que se concretara la colaboración.

"Creo que, mentalmente, me encuentro naturalmente en un mejor estado de ánimo del que estaría normalmente, año tras año", señaló Reddick en una entrevista con NASCAR.com.

Resmed patrocinará el Toyota n.º 45 de Reddick en las próximas carreras de la Copa en el Bristol Motor Speedway (19 de septiembre), el Talladega Superspeedway (25 de octubre) y la final en el Homestead-Miami Speedway (8 de noviembre).

"La disposición de Tyler a compartir su historia ayuda a cuestionar las ideas preconcebidas y obsoletas sobre quién puede padecer apnea del sueño", afirmó el Dr. Carlos Núñez, director médico de Resmed. "La apnea del sueño afecta a personas de todas las edades, complexiones físicas y perfiles de salud; sin embargo, es posible que muchas personas no se den cuenta de que su fatiga diurna podría estar relacionada con su forma de respirar por la noche. Al dar a conocer la experiencia de Tyler, esperamos que más personas reconozcan los síntomas, busquen atención médica y experimenten los beneficios que el tratamiento con CPAP puede aportar a su salud, cambiando sus vidas".

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