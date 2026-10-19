NASCAR Cup Phoenix II

Tyler Reddick realmente necesitaba la victoria en Phoenix por varias razones

Ha sido un verano difícil, pero esto también hace que el título sea matemáticamente posible

Matt Weaver

Publicado: 19 oct 2026, 10:52

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Tyler Reddick, 23XI Racing

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Tyler Reddick entró en la sala para su conferencia de prensa posterior a la carrera y dijo apuesto a que no me esperaban, y es difícil discutirle.

Pese a todo el éxito que tuvo el No. 45 de 23XI Racing al inicio de la temporada, no habían ganado en los últimos seis meses y atravesaron una segunda mitad catastrófica hasta su sexta victoria el domingo en Phoenix.

“Oh, hombre, sí; ha pasado mucho tiempo”, dijo Reddick. “Estar seis meses sin conseguirlo fue duro para el 45. Pero fue muy bueno por la forma en que lo hicimos. Un gran día para nosotros en el Chase, un gran día para Rockstar, primera victoria con ellos en el auto, lo cual es increíble.

“Sí, supongo que otra vez no fue realmente un día ejecutado a la perfección para nosotros, pero simplemente nos mantuvimos en la pelea, luchamos para volver allí arriba, mientras los otros pilotos y equipos cometían errores y fallos”.

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El domingo no hubo tantos errores como cosas que no salieron bien. Por ejemplo, el jefe de equipo Billy Scott pidió cambiar solo los neumáticos derechos en su primera parada. Perdieron posiciones.

La decisión ganadora resultó ser una parada de dos neumáticos, y Reddick ejecutó la relargada a la perfección, una muestra de que el piloto creía en su jefe de equipo para hacer lo correcto incluso si antes no había funcionado.

“Simplemente seguí orgulloso de Billy, incluso con todo eso, por volver a intentarlo sabiendo que era la decisión correcta para nosotros”, dijo Reddick. “Sí, muchas, muchas veces durante el año nos han pasado cosas que, en retrospectiva, desearías haber hecho de otra manera. Hoy fue una oportunidad en la que habría sido muy fácil decir: ‘hombre, los dos neumáticos al principio nos perjudicaron mucho, no volvamos a hacer eso’.

“Billy se mantuvo fiel a lo que sabía que era lo mejor, y lo ejecutamos al final”.

Reddick, que siempre lleva el corazón a flor de piel en sentido figurado, ha mostrado su profunda decepción y mostró su euforia el domingo por la noche. Trepó la reja para celebrar con la multitud en Phoenix.

“Recuperando el tiempo perdido”, dijo Reddick. “Hacía mucho que no ganaba. Sí, significó mucho ganar hoy”.

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Esta victoria también le da una posibilidad remota de pelear por el campeonato. Combinado con un día desastroso para los líderes Kyle Larson y Denny Hamlin, el triunfo de Reddick redujo la brecha de 114 a 56.

Un día de puntos máximos es de 76. Quedan tres carreras en Talladega, Martinsville y Homestead-Miami. Vuelve a haber un camino hacia un campeonato que parecía tan plausible en la primavera.

“Creo que para nosotros, semana a semana, el foco principal sigue siendo tratar de ganar carreras”, dijo Reddick. “Si podemos tener un 'Dega tranquilo, sumar puntos de etapa y terminar con el auto entero, creo que tendremos otro buen día de puntos. Luego todo caerá en Martinsville.

“Históricamente, no ha sido un gran lugar para nosotros. Quiero decir, me gusta la progresión que hemos tenido en el último año. Es decir, sí, todavía no habíamos ganado en un óvalo corto, pero hoy pudimos marcar esa casilla. El trabajo que hicimos para mejorar nuestro material de óvalos cortos, y para que yo mejore como piloto.

“Como hoy, hoy fue muy frustrante por momentos, pero todos mantuvieron la cabeza en eso. Seguimos trabajando poco a poco con el balance de nuestro auto. Nos puso en una posición para poder capitalizar al final.

“De cara a Martinsville, estoy entusiasmado. Siento que no digo eso muy seguido sobre Martinsville. Siempre me entusiasma aprender y mejorar. Tengo muchas ganas de ver qué tendremos allí”.

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