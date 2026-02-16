Todas las razones por las que ganar Daytona 500 significó tanto para Tyler Reddick

Tyler Reddick había idealizado tanto este momento durante las últimas dos décadas porque parecía algo inalcanzable.

Ganó las 500 Millas de Daytona.

Pero incluso después de cruzar la línea de meta, Reddick no se permitió sentir literalmente nada. No hubo alegría inmediata. Ni exuberancia. Ni siquiera estaba presionando el botón del micrófono para celebrar con su equipo.

"No sabía si había ganado la carrera o no", dijo Reddick. "En el momento, sabía que había cruzado la línea de salida-meta primero, pero no sabía si la luz amarilla se había encendido antes de que llegara a la línea de salida-meta y Chase (Elliott) estaba delante de mí. No sabía nada de eso.

"Sí, todos chocaron, pero de nuevo, no quería adelantarme. No quería pensar que había ganado la carrera y que un par de segundos después me dijeran que no. Eso sería devastador, especialmente después de haber terminado segundo el año pasado. Solo intentaba mantenerme bajo control hasta saber que había ganado".

Esta carrera siempre significó mucho para Reddick, incluso cuando era un piloto de tierra californiano que creció conduciendo Outlaw Karts y Dirt Late Models, y que no estaba del todo seguro de que existiera un camino para que él siquiera llegara a la Cup Series.

"Vi muchas carreras de NASCAR mientras crecía, pero nunca me perdía un Daytona 500 cuando era un niño pequeño en California, sentado con mi familia un domingo viendo esta carrera", dijo. "Soñaba con que algún día solo tendría la oportunidad de correr en esta carrera".

Sus primeras vueltas en el circuito llegaron en la prueba abierta anual de enero de la ARCA Racing Series. Condujo un coche para Briggs Cunningham.

"Sí, solo recuerdo salir allí en una prueba de ARCA y pensar que esto es increíblemente rápido, y simplemente parecía tan surrealista", dijo Reddick. "He visto tantas carreras aquí cuando era niño y por fin estoy en la pista. Estoy probando solo, con un solo coche. Pero aun así, siempre soñé con poder salir de la curva 4, pasar por el tri-óvalo y ver las tribunas. Sí, estaban vacías cuando probé aquí, pero solo ver este lugar, eran cosas con las que soñaba.

"Nunca habría sabido que eso me llevaría a estar hablando con ustedes sobre ganar un Daytona 500, pero ciertamente, cuando era un niño pequeño, siempre soñé con que algún día esto fuera realidad".

Ese año terminó corriendo la carrera de ARCA y finalizó entre los cinco primeros. Eso impulsó su carrera en asfalto. En ese momento, Reddick ya era el ganador más joven en la historia de la famosa Lucas Oil Dirt Late Model Tour. No era un hecho consumado que acabaría en NASCAR.

"Estaba corriendo en Volusia Speedway", dijo Reddick sobre el Daytona 500 de 2009. "Creo que fue el año en que Kenseth ganó la carrera acortada por lluvia aquí. Pero corriendo en Volusia por primera o segunda vez en un late model, mi familia y yo fuimos a la pista, estacionamos nuestra casa rodante creo que a una milla y media de la maldita pista, pero teníamos entradas en la tribuna de la recta opuesta, y toda nuestra familia subió allí en la recta opuesta y vimos la carrera".

Lo calificó como lo más loco que había visto en su vida.

"Pero para mí, estar en Daytona y ver los autos de la Cup en la pista era simplemente irreal", dijo Reddick. "Había podido verlo por televisión, pero estar aquí y verlo fue un momento realmente genial. Fue una pena que la carrera se acortara por la lluvia y todo eso, pero cada vez que los autos pasaban por la recta opuesta, se movían. Iban muy rápido.

"Fue un momento realmente divertido poder compartirlo con mi familia. Sí, fue una pena que se acortara por la lluvia, pero aun así nos divertimos mucho".

Esa no es la única razón por la que esta victoria fue tan impactante. El último año había sido realmente horrible para Reddick. No ganó en 2025 después de una campaña en 2024 con tres victorias y presencia en la carrera por el campeonato. En casa, dio la bienvenida a su segundo hijo, Rookie, en mayo, pero el pequeño desarrolló un tumor que generó momentos muy duros en la segunda mitad de la temporada.

Ahora se encuentra bien y los Reddick tuvieron a Beau y a Rookie en la pista para celebrar con ellos el domingo.

"La única vez que sentí el nivel de emociones que tuve en ese momento fue al ganar la pole en el Charlotte Roval cuando Rookie estaba en el hospital", dijo Reddick sobre ese fin de semana de carrera en octubre. "Para mí fue por un conjunto de razones completamente diferente, todo lo que mi hijo estaba atravesando, lo que nuestra familia estaba atravesando".

Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota Photo by: Chris Graythen - Getty Images

La forma en que Reddick respondió a todo, tanto dentro como fuera de la pista, impresionó realmente al copropietario del equipo, Denny Hamlin, quien también tuvo sus propios problemas personales durante el invierno pasado. Hamlin dijo que 23XI tuvo una reunión de competencia el mes pasado para abordar algunas de las cosas que salieron mal en 2025 y que Reddick fue el único con bolígrafo y papel.

"Eso es lo que queremos de él, ¿verdad?", dijo Hamlin. "Sabía hace cuatro o cinco años, cuando fuera que hablé con él por primera vez sobre ‘oye, te necesito aquí’… Sabía que su techo era muy, muy alto.

"El año pasado, las expectativas ciertamente fueron más altas que los resultados en general, pero con suerte, ganar una carrera como esta aliviará mucha de la autoexigencia que Tyler se impone. Ojalá pueda correr esta temporada suelto como siempre lo ha hecho".

En definitiva, todo esto es un reflejo de que esto es simplemente lo que hace Reddick: trabajar duro desde el primer día. Eso lo llevó a la Cup Series y ahora le ha hecho ganar el Trofeo Harley J. Earl.

"Creo que para mí, nunca sabes lo que te depara el futuro si mantienes tus sueños en grande, si trabajas muy, muy duro", dijo Reddick. "Obviamente también tienes que hacer sacrificios en el camino, ya sea tú mismo o tu familia.

"Todos en mi familia pusieron mucho en esto. Yo puse mucho en esto, mis padres, mi abuelo, mis abuelos, y simplemente hizo falta el trabajo en equipo de todos, como el que tuvimos hoy, para hacer que momentos como este se conviertan en realidad".