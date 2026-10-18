Crónica de carrera

NASCAR Cup Phoenix II

Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10

Reddick logró su sexta victoria de 2026 mientras que el fallo tardío de un neumático de Larson apretó dramáticamente la lucha por el campeonato

Nick DeGroot

Publicado: 18 oct 2026, 23:42

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Por sexta vez este año, y por primera vez en seis meses, Tyler Reddick regresó al Victory Lane tras una dramática victoria en NASCAR Cup Series en el Phoenix Raceway.

En la última reanudación se abrió paso con precisión quirúrgica por el centro, protagonizando un agresivo adelantamiento en el que cuatro coches rodaron en paralelo, lo que le permitió situarse segundo. Acto seguido, dio caza a Chase Briscoe y, aprovechando que contaba con neumáticos nuevos en el lado derecho, tomó el control de la carrera.

Eufórico tras la victoria, Reddick trepó por la valla antes de celebrar con los aficionados.

Tyler Reddick, 23XI Racing

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

"Ha pasado demasiado tiempo", comentó Reddick sobre el intervalo entre sus victorias. "Vaya, viendo cómo trabajamos... si pienso en Phoenix, queríamos haber mejorado mucho para cuando regresáramos aquí. Creo que hemos cumplido con ese objetivo.

"Para nosotros, este grupo nunca perdió la motivación, ni las ganas de seguir buscando y esforzándose por mejorar, por convertirnos en un equipo más completo en todos los sentidos.

"No sé, hoy había algo especial. El día no empezó del todo bien, pero aun así, tenía muy buenas sensaciones. Los entrenamientos fueron increíbles. ¡Y aquí estamos, de vuelta en el carril de la victoria! Además, es la primera victoria para Rockstar Energy".

Ryan Blaney terminó segundo, Chase Elliott tercero, Christopher Bell cuarto y Corey Heim quinto. Joey Logano, Daniel Suárez, Chase Briscoe, Ross Chastain y Ty Gibbs completaron el resto de los diez primeros puestos.

El panorama del campeonato se ha ajustado considerablemente después de que Kyle Larson quedara fuera de la carrera debido a un fallo en un neumático. Aunque sigue liderando la clasificación, solo 56 puntos separan a los siete primeros pilotos.

Bell se encuentra a 5 puntos de Larson, Briscoe a 24, y Denny Hamlin —quien tuvo una jornada difícil— logró recortar distancias y ahora está a 31 puntos del liderato. Blaney está a 40 puntos y Logano a 44; ambos pilotos de Penske lograron un avance significativo. Tras su victoria, Reddick se sitúa a 56 puntos de la cabeza.

Etapa 1

Blaney dominó la carrera desde la pole position y, aunque Larson avanzó rápidamente al principio, terminó estancado en la 17.ª posición.

El primer incidente de la carrera involucró a Michael McDowell y Riley Herbst. Tras un contacto en la recta trasera, Herbst golpeó a McDowell, enviándolo contra la curva 3 y provocando que ambos vehículos quedaran destrozados.

El orden de la carrera cambió repentinamente cuando Hamlin, Byron, Elliott y Larson optaron por cambiar solo dos neumáticos. Logano, que contaba con cuatro neumáticos nuevos, se situó en cuarta posición, mientras que Blaney —con la misma estrategia— cayó hasta el octavo lugar debido a una parada en boxes lenta.

La primera etapa concluyó con un sprint de diez vueltas; mientras Hamlin tenía dificultades para superar a Byron, Logano logró rebasar a ambos.

Logano se llevó la victoria en la primera etapa, por delante de Hamlin, Bell, Blaney, Briscoe, Byron, Elliott, Chastain, Reddick y Berry.

Por su parte, Larson cayó fuera de los 20 primeros puestos, sufriendo considerablemente al no dar resultado su apuesta por mejorar su posición en pista.

Etapa 2

Durante la pausa entre etapas, en la calle de boxes, Briscoe tuvo que detenerse brevemente para evitar una colisión con Allmendinger. Posteriormente, Z. Smith fue sancionado por arrastrar el bidón de combustible por la calle de boxes.

Varios equipos optaron por cambiar solo dos neumáticos, lo que permitió a Logano mantener el liderato. Blaney, por su parte, fue el primer piloto en montar cuatro neumáticos nuevos, reincorporándose en novena posición.

En la reanudación, Bell tomó el liderato, mientras que Hamlin —involucrado en una lucha en la mitad del pelotón— perdió terreno y cayó hacia atrás, cerca de la posición de Larson. Se produjeron intensas batallas; en una de ellas, Suárez apartó a Van Gisbergen, quien más tarde le devolvió la maniobra. Byron llegó a rozar el muro, pero la carrera continuó bajo bandera verde mientras comenzaban las paradas en boxes.

Keselowski hizo un trompo tras impactar contra la parte trasera del coche de Zilisch a la entrada de boxes; aunque quedó atravesado en la calle de boxes, no fue necesaria una bandera amarilla, ya que pudo retomar la marcha.

Bell, que había realizado su parada al inicio de la secuencia, llegó a disfrutar de una ventaja de ocho segundos, pero Logano comenzó a recortar distancias rápidamente.

Jones y T. Dillon sufrieron pinchazos, pero fue el de A. Dillon el que finalmente provocó una bandera amarilla tras chocar contra el muro. Durante este periodo de bandera amarilla, Larson fue uno de los varios pilotos que aprovecharon la oportunidad para recuperar una vuelta y volver a situarse en el giro del líder.

Logano salió de la calle de boxes apenas por delante de sus rivales y mantuvo el liderato en el reinicio, mientras Berry y Cindric se disputaban intensamente la posición justo detrás de él.

El siguiente piloto en sufrir un neumático desinflado fue Nemechek, aunque logró llegar a boxes sin mayores contratiempos.

Logano también se llevó la victoria en la segunda etapa, seguido por Briscoe, Bell, Berry, Wallace, Blaney, Reddick, Hamlin, Gilliland y Elliott.

La arriesgada estrategia del "wave-around" le salió bien a Larson, quien recuperó la vuelta perdida al finalizar la etapa.

Etapa 3

Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Logano mantuvo el liderato al salir de la calle de boxes, mientras que Blaney y Bell perdieron terreno debido a paradas accidentadas. Logano seguía al mando, pero surgió un nuevo contendiente: Wallace, quien comenzó a recortar distancias.

Antes de que pudieran enfrentarse, un problema repentino con un neumático hizo que el auto número 11 de Hamlin derrapara por la pista. Logró evitar el impacto contra el muro y se dirigió a la calle de boxes, donde fue sancionado por exceso de velocidad.

Poco después, Cody Ware perdió un neumático y chocó contra el muro, lo que provocó una bandera amarilla. Debido a la penalización por exceso de velocidad, Hamlin quedó relegado a una vuelta de desventaja.

Wallace tomó el liderato en la calle de boxes, mientras que Logano cayó hasta la quinta posición. Suárez, que rodaba entre los diez primeros, fue sancionado por exceso de velocidad en boxes y enviado al fondo del grupo.

Wallace mantuvo el liderato frente a Briscoe y Reddick, sin permitirles acercarse demasiado. Logano informó de problemas de voltaje, lo que generó preocupación respecto al alternador de su Ford número 22.

A 50 vueltas del final, Larson decidió entrar a boxes para cambiar neumáticos; en ese momento, ya rodaba fuera de los 20 primeros. Logano y Blaney fueron los primeros del grupo de cabeza en entrar a boxes.

Wallace entró a boxes mientras lideraba, a 44 vueltas del final, bloqueando ligeramente los neumáticos al entrar. Briscoe, que también lideraba, entró a boxes a 40 vueltas del final, cediendo el primer puesto a Gibbs. Este entró un par de vueltas más tarde, devolviendo el liderato a Wallace, con su compañero de equipo, Reddick, a aproximadamente un segundo de distancia.

T. Dillon y Nemechek sufrieron pinchazos, pero ninguno de los incidentes provocó una bandera amarilla. Poco después, Larson —líder del campeonato— sufrió un reventón al entrar en la curva 1 y terminó impactando contra el muro.

Briscoe, Elliott y Gibbs ascendieron a las primeras posiciones tras decidir no entrar a boxes. Reddick, Logano, Blaney y Bell encabezaron el grupo de los que optaron por cambiar solo dos neumáticos.

Por su parte, Wallace pasó del liderato al noveno puesto al decidir cambiar los cuatro neumáticos; sin embargo, fue sancionado por exceso de velocidad en boxes y enviado al final del pelotón.

La bandera amarilla se prolongó durante varias vueltas, ya que el orden de los coches no era correcto en el momento de la elección de carril, lo que obligó a repetir el procedimiento.

Finalmente, se mostró la bandera verde a 19 vueltas del final. Briscoe lideraba, pero Reddick se abrió paso por el centro —en una lucha de cuatro coches en paralelo por la segunda posición— y se colocó justo detrás de Briscoe, aprovechando su ventaja en cuanto a neumáticos. Rápidamente, tomó el liderato y no volvió a perderlo. Blaney seguía la misma estrategia de neumáticos, pero no pudo recuperar terreno para desafiar a Reddick; cruzó la línea de meta a ocho décimas del ganador de la carrera.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada 1 T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 312

3:01'23.671

10 61 2 R. Blaney Team Penske 12 Ford 312

+0.801

3:01'24.472

0.801 11 48 3 C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 312

+2.924

3:01'26.595

2.123 10 39 4 C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 312

+3.707

3:01'27.378

0.783 11 49 5

C. Heim 23XI Racing

67 Toyota 312

+4.193

3:01'27.864

0.486 10 6 J. Logano Team Penske 22 Ford 312

+5.076

3:01'28.747

0.883 11 51 7 D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 312

+5.549

3:01'29.220

0.473 10 30 8 C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 312

+7.083

3:01'30.754

1.534 10 44 9 R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 312

+7.151

3:01'30.822

0.068 11 31 10 T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 312

+7.258

3:01'30.929

0.107 10 27 11

J. Berry Wood Brothers Racing

21 Ford 312

+7.445

3:01'31.116

0.187 11 34 12 C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 312

+8.145

3:01'31.816

0.700 11 25 13 N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 312

+8.578

3:01'32.249

0.433 9 24 14 T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 312

+8.799

3:01'32.470

0.221 11 25 15 Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 312

+9.328

3:01'32.999

0.529 10 22 16 B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 312

+10.096

3:01'33.767

0.768 10 21 17 B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 312

+10.113

3:01'33.784

0.017 11 26 18 R. Preece RFK Racing 60 Ford 312

+11.281

3:01'34.952

1.168 11 19 19 A. Cindric Team Penske 2 Ford 312

+11.602

3:01'35.273

0.321 11 18 20

C. Zilisch TrackHouse Racing

88 Chevrolet 312

+11.745

3:01'35.416

0.143 11 17 21 W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 312

+12.031

3:01'35.702

0.286 11 21 22 C. Buescher RFK Racing 17 Ford 312

+13.106

3:01'36.777

1.075 11 15 23 A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 312

+13.113

3:01'36.784

0.007 10 14 24 A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 312

+13.687

3:01'37.358

0.574 11 25 E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 312

+15.094

3:01'38.765

1.407 11 12 26 S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 312

+15.300

3:01'38.971

0.206 11 11 27 C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 312

+15.445

3:01'39.116

0.145 10 10 28 D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 311

+1 Vuelta

3:01'34.155

1 Vuelta 11 21 29 A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 311

+1 Vuelta

3:01'37.335

3.180 9 8 30 R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 311

+1 Vuelta

3:01'38.136

0.801 9 7 31 T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 310

+2 Vueltas

3:01'40.991

1 Vuelta 11 6 32 R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 308

+4 Vueltas

3:01'41.810

2 Vueltas 11 5 33 J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 307

+5 Vueltas

3:01'40.239

1 Vuelta 10 4 34 K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 281

+31 Vueltas

2:39'53.768

26 Vueltas 9 3 Accidente 35 C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 220

+92 Vueltas

2:05'44.415

61 Vueltas 5 2 Accidente 36 M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 201

+111 Vueltas

3:01'39.720

19 Vueltas 8 1 37 A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 155

+157 Vueltas

1:24'47.032

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