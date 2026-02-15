Tyler Reddick gana Daytona 500 para Michael Jordan en un final lleno de accidentes

Es difícil explicar lo que ocurrió en la última vuelta del Daytona 500, pero fue puro caos. Carson Hocevar lideraba cuando se mostró la bandera blanca, pero fue tocado. La carrera siguió en verde y Chase Elliott se lanzó al frente con un empujón de Zane Smith.

Pero entonces apareció Tyler Reddick con un útil empujón de su compañero de equipo Riley Herbst, superando a Elliott a la salida de la Curva 4. El pelotón se abrió en cuatro líneas con Riley Herbst chocando con Brad Keselowski, lo que desencadenó un gran accidente.

Reddick ganó la carrera, Stenhouse terminó segundo contra el muro y Joey Logano cruzó la meta de espaldas en tercer lugar. Elliott fue cuarto y Brad Keselowski finalizó quinto. Smith, Chris Buescher, Herbst, Josh Berry y Bubba Wallace completaron el resto del top diez —los tres coches de 23XI terminaron dentro de los diez primeros.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez cruzó la meta en la 13° posición.

Accidente en la última vuelta de Daytona 500 que involucró a Joey Logano, Chase Elliott, Riley Herbst y Brad Keselowski.

"El año pasado fue realmente duro para todos nosotros, duro para mí", dijo Reddick, que no logró victorias en 2025 mientras su bebé recién nacido enfrentaba problemas de salud. "Cuando eres piloto de la Cup y llegas a este nivel y conduces para Michael Jordan, se espera que ganes todos los años.

"Para nosotros, atravesar la sequía que tuvimos nos hizo mirarnos mucho en el espejo, y estoy realmente orgulloso de todos en nuestro Toyota Camry de Chumba Casino. Trabajamos muy duro en la pretemporada, y hubo muchos momentos en esta carrera en los que no estábamos tomando las decisiones que queríamos, pero simplemente nos reiniciábamos, y cada oportunidad que teníamos para reiniciarnos volvíamos a intentarlo.

"Simplemente sin palabras. No sabía si alguna vez iba a ganar esta carrera. Es surrealista, honestamente. Honestamente, la mejor parte es que mi hijo me preguntó antes de esta carrera: '¿Por fin vas a ganar esta carrera?' Algo en el día de hoy simplemente se sentía bien".

Sobre el final, Reddick añadió: "Sí, teníamos el liderato cuando salió esa bandera amarilla, alineados junto a McDowell, y nos quedamos un par de veces colgados en las vueltas finales. Sí, cada vez que nos separábamos un poco, no quedaba otra opción que empujar, y me empujaron, obviamente.

"Mi compañero Riley Herbst me dio muchos empujones ahí y luego intentó ganar la carrera para él mismo, como debía hacerlo al final. Increíble cómo se dio todo. Pura locura de Daytona.

"Va a ser una noche larga si ya perdí la voz de tanto gritar. Nunca pensé que sería campeón de Daytona 500".

Etapas 1 y 2

Busch lideró la carrera desde la pole position y fue agresivo bloqueando todos los carriles mientras intentaba mantenerse al frente. Nemechek pasó al frente justo cuando se produjo la primera bandera amarilla de la carrera.

Algo se rompió en el auto N° 78 de BJ McLeod, que se descontroló en la parte trasera del pelotón. Se llevó por delante a Allgaier y Mears, pero también a William Byron, cuyo intento de lograr un histórico tricampeonato consecutivo en Daytona 500 se volvió mucho más difícil. Se quejó de que el auto "vagaba" un poco, incluso después de reparaciones.

Todo el pelotón entró a boxes con la excepción de Busch. A medida que avanzó la etapa, Busch quedó en medio del grupo y casi trompea a la salida de la Curva 4. Golpeó puerta con puerta con Keselowski, y ambos campeones veteranos pudieron continuar.

Y como no entró a boxes con el resto del pelotón, Busch fue de los primeros en volver a pit road. La mayoría del pelotón lo siguió, pero un grupo logró ahorrar lo justo, estirando el combustible hasta el final de la etapa.

Zane Smith fue uno de ellos, ganando la Etapa 1 por delante de Cindric, Blaney, Hocevar, Buescher, Suárez, McDowell, Preece, Bowman y Gragson. Sin embargo, Gragson se quedó sin combustible durante el parate de etapa, pero recibió un útil empujón de Berry de regreso a boxes.

En la Etapa 2 ocurrió algo muy similar, ya que los pilotos buscaban cumplir sus números de combustible, pero no fue tan fluido. El novato Connor Zilisch apareció cerca de la punta del pelotón, pero su auto era muy inestable.

Momentos después, se abrió y su compañero Chastain se desacomodó, lo que provocó contacto con Cody Ware y un accidente múltiple.

Zilisch sufrió daños, al igual que Briscoe y A. Dillon, que chocaron entre sí en la entrada a boxes y acabaron con las opciones de Bass Pro Shops de ganar el 500.

Después de eso, los pilotos de Chevrolet se turnaron en la punta, pero todo terminó cuando Allgaier tomó el liderazgo con el auto de JRM en la vuelta 124. Hamlin intentó pasar por el exterior y Allgaier se abrió sin darse cuenta de que estaba allí.

Alrededor de 20 autos sufrieron daños en ese accidente, dejando fuera de la lucha a pilotos como SVG, Allgaier, Bowman y Gilliland.

La Etapa 2 terminó bajo bandera amarilla con Wallace liderando el pelotón.

Etapa 3

La etapa final fue un enorme pelotón de 30 autos, tres en paralelo y separados por un segundo mientras ahorraban combustible. Wallace y sus compañeros de Toyota lideraron la mayor parte del tiempo, y fueron de los primeros en entrar a boxes cuando restaban 19 vueltas para el final.

Cuando se completó el ciclo de paradas en boxes, Hamlin, Heim y Bell chocaron en un pequeño incidente en la recta principal. NASCAR sacó la amarilla a regañadientes, ya que las tormentas se acercaban al óvalo.

McDowell lideraba porque no había parado, pero se quedó en pista en una decisión agresiva para estirar el combustible. Reddick era segundo, Hocevar tercero, Byron cuarto y Keselowski quinto.

La carrera se relanzó con solo cuatro vueltas por disputarse y fue un caos total. Hocevar tomó la bandera blanca y terminó apenas 19°, ya que el pelotón de Daytona 500 2026 tuvo múltiples accidentes en la última vuelta, con Reddick llevándose la victoria.