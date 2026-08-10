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Crónica de carrera
NASCAR Cup Iowa

Ty Gibbs se impone a Christopher Bell y gana en la carrera de NASCAR en Iowa; Suárez en 23

Joe Gibbs Racing logró un doblete, ya que Ty Gibbs consiguió su segunda victoria en la NASCAR Cup Series

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ty Gibbs wins, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

Por séptima vez en lo que va de año, Christopher Bell terminó segundo y aún no ha logrado llegar al carril de la victoria. En esta ocasión, presionó constantemente a su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, quien no cedió ante la presión.

En cambio, Gibbs —al volante del auto n.º 54— consiguió la segunda victoria de su carrera en la NASCAR Cup Series. Detrás de Gibbs y Bell, Ryan Blaney terminó tercero, Josh Berry cuarto y Denny Hamlin quinto.

 

Chase Briscoe, Ross Chastain, AJ Allmendinger, William Byron y Austin Dillon completaron el resto de los diez primeros puestos.

Etapa 1

Blaney lideró la carrera desde la *pole position*, pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran problemas en la parte delantera. En la cuarta vuelta, Tyler Reddick perdió el control y se desplazó hacia la parte alta de la pista, provocando que tanto él como Erik Jones chocaran contra el muro. Su carrera terminó ahí, y las esperanzas de Jones de clasificarse para la *Chase* sufrieron un duro golpe.

 

A medida que avanzaba la primera etapa, Logano entró en contacto con Larson mientras luchaban por el segundo puesto, provocando que el piloto de Hendrick casi perdiera el control de su vehículo.

Más atrás en el pelotón, los pilotos de JGR seguían preocupados por los problemas de frenos que habían afectado al equipo durante todo el fin de semana. Hocevar también reportó un problema de motor y perdió posiciones en la clasificación.

Blaney terminó ganando la primera etapa, seguido por Logano, Larson, Gibbs, A. Dillon, Chastain, Bell, Briscoe, Zilisch y Smith.

Elliott, quien había salido desde el fondo de la parrilla tras un accidente en los entrenamientos, recibió el "pase libre" (*free pass*).

Etapa 2

En la calle de boxes, una pésima parada hizo que Gibbs cayera del cuarto puesto a más allá de los 25 primeros lugares de la clasificación.

Blaney seguía liderando la carrera, pero pronto apareció una nueva bandera amarilla debido a un trompo de Van Gisbergen, quien perdió una vuelta en el incidente.

Al encontrarse justo en el límite de la ventana de combustible, casi todos los pilotos entraron a boxes, a excepción de Elliott, quien asumió el liderato. Mantuvo la primera posición en el reinicio, mientras Stenhouse sufría un trompo en la parte trasera del pelotón; circulaba por el exterior en una situación de cuatro coches en paralelo cuando fue golpeado y perdió el control, girando sobre la pista, momento que Van Gisbergen aprovechó para recuperar la vuelta perdida gracias a la regla del "pase libre" (*free pass*).

En la reanudación, Wallace se lanzó por el interior —poniéndose en paralelo con otros dos coches— para atacar a Blaney y Elliott, logrando abrirse paso hasta el liderato poco después de haber partido desde la 26.ª posición.

Bell tuvo un contacto lateral con Larson y estuvo a punto de hacer un trompo en un momento de tensión dentro del grupo de los diez primeros. Muchos coches parecían estar al límite, lidiando con problemas de inestabilidad en la parte trasera (*handling* suelto).

A mitad de la etapa, Hocevar hizo un trompo con su coche n.º 77, que presentaba problemas mecánicos. Bell, Hamlin, Briscoe y McDowell optaron por no entrar a boxes, mientras que Logano y Chastain salieron a la pista en cabeza tras su parada.

Wallace fue uno de los pilotos que entró a boxes, cediendo así el liderato. Lamentablemente, fue sancionado por exceso de velocidad en el *pit lane* y enviado a la cola del pelotón. Elliott tuvo una parada desastrosa: el coche se cayó del gato hidráulico, haciéndole perder toda la posición en pista que había ganado gracias a su estrategia anterior.

En la reanudación, Nemechek empujó a Larson fuera de la trazada ideal, dejándolo en el exterior de un grupo de cuatro coches en paralelo. Se quedaron sin espacio, lo que provocó que tanto Larson como su compañero de equipo en HMS, Bowman, chocaran contra el muro exterior. Larson estaba furioso con Nemechek y le mostró su descontento durante el periodo de bandera amarilla.

Los coches de JGR siguieron liderando, pero a medida que avanzaba la tanda, Logano y Chastain fueron ganando terreno, relegando a Briscoe y Hamlin a posiciones posteriores.

Bell mantuvo el liderato y ganó la Etapa 2 por delante de Logano, Chastain, Gibbs, Briscoe, Hamlin, Byron, Blaney, Smith y Zilisch.

Etapa 3

Durante las paradas en boxes, Logano salió con una rueda mal ajustada y tuvo que detenerse, retrocediendo hasta su cajón de boxes. De repente, cayó del segundo puesto al fondo del pelotón. Su compañero Blaney fue el primero en salir de boxes tras cambiar solo dos neumáticos, mientras que Elliott optó por una estrategia alternativa y permaneció en pista.

Blaney mantuvo el liderato durante un tiempo antes de que Bell lograra superarlo. Este fue el inicio de una tanda muy larga; Blaney fue el primero en entrar a boxes cuando faltaban 65 vueltas para el final.

Bell esperó un poco más, al igual que Gibbs, entrando a boxes a falta de 59 vueltas. Gibbs optó por cambiar dos neumáticos, adelantando así tanto a Bell como a Blaney.

Chastain asumió el liderato, prolongando su estancia en pista. Gibbs y Bell tuvieron que recuperar la vuelta perdida; Bell realizó un audaz adelantamiento a tres bandas sobre Chastain para volver a situarse en la vuelta del líder.

Chastain finalmente entró a boxes desde el liderato a falta de 20 vueltas, cediendo el control a Gibbs, con Bell pisándole los talones.

Bell presionó intensamente a Gibbs, pero este no cometió errores y Bell nunca logró ponerse a su altura. Gibbs se llevó la bandera a cuadros, con los pilotos de JGR ocupando la primera, segunda, quinta y sexta posición.

.

Cla Driver # Manufacturer Laps Time Interval Pits Points
1 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 350

2:57'48.643

   7  
2 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 350

+0.253

2:57'48.896

 0.253 7  
3 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 350

+6.221

2:57'54.864

 5.968 8  
4
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 350

+8.236

2:57'56.879

 2.015 8  
5 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 350

+12.438

2:58'01.081

 4.202 7  
6 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 350

+13.073

2:58'01.716

 0.635 7  
7 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 350

+15.148

2:58'03.791

 2.075 8  
8 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 350

+21.650

2:58'10.293

 6.502 8  
9 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 350

+21.970

2:58'10.613

 0.320 8  
10 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 350

+23.576

2:58'12.219

 1.606 8  
11
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 349

+1 Lap

2:57'49.408

 1 Lap 8  
12 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 349

+1 Lap

2:57'51.393

 1.985 8  
13 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 349

+1 Lap

2:57'52.915

 1.522 6  
14 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 349

+1 Lap

2:57'53.172

 0.257 9  
15 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 349

+1 Lap

2:57'55.773

 2.601 6  
16 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 349

+1 Lap

2:57'57.953

 2.180 8  
17 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 349

+1 Lap

2:57'57.964

 0.011 8  
18 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 349

+1 Lap

2:58'02.872

 4.908 10  
19 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 349

+1 Lap

2:58'02.989

 0.117 8  
20 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 349

+1 Lap

2:58'04.168

 1.179 8  
21 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 349

+1 Lap

2:58'04.707

 0.539 8  
22 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 349

+1 Lap

2:58'04.844

 0.137 10  
23 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 349

+1 Lap

2:58'05.973

 1.129 9  
24 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 349

+1 Lap

2:58'07.569

 1.596 8  
25 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 349

+1 Lap

2:58'08.181

 0.612 8  
26 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 349

+1 Lap

2:58'09.444

 1.263 8  
27 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 348

+2 Laps

2:57'48.693

 1 Lap 8  
28 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 348

+2 Laps

2:57'56.620

 7.927 10  
29 A. CindricTeam Penske 2 Ford 348

+2 Laps

2:58'05.605

 8.985 8  
30 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 347

+3 Laps

2:57'51.012

 1 Lap 11  
31 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 347

+3 Laps

2:57'56.330

 5.318 14  
32 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 347

+3 Laps

2:58'01.312

 4.982 9  
33 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 332

+18 Laps

2:57'50.913

 15 Laps 12  
34 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 194

+156 Laps

2:30'37.016

 138 Laps 8  
35 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 4

+346 Laps

3'57.721

 190 Laps 3  
36 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 3

+347 Laps

1'15.839

 1 Lap 2  

 

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