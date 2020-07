Trump ataca a Bubba Wallace por lo sucedido con la soga

Wallace ha tomado posición contra el racismo en las últimas semanas siendo el único piloto afroamericano de NASCAR Cup, pidiendo la prohibición de la bandera confederada y luciendo una decoración de Black Lives Matter en su auto en Martinsville Speedway.

En Talladega Superspeedway, NASCAR tomó medidas inmediatas después de que un miembro del equipo reportó haber encontrado una soga en el garaje de Bubba Wallace el domingo. Esto fue luego de que se llevaran a cabo protestas fuera de la pista sobre la decisión de la categoría de prohibir la bandera confederada. Wallace fue informado del incidente por el presidente de la NASCAR, Steve Phelps, y nunca vio la soga.

Antes de la carrera, que se pospuso al lunes debido a las inclemencias del tiempo, todos los pilotos y la mayoría de los miembros de los equipos escoltaron al auto N°43 de Richard Petty Motorsports que conduce Wallace hasta el final del pit lane y se solidarizaron con él.

El FBI se sumó a la investigación y determinó que el objeto en cuestión era una soga con un nudo de horca que se utilizaba para para subir la puerta del garaje, y que había estado allí desde octubre de 2019. NASCAR dice que ninguna otra soga en una puerta de un garaje fue hecha de esta manera, y revisaron los 1.648 garajes en cada una de las 20 pistas que visita la serie.

The noose found in the No. 43 garage

Photo by: NASCAR Media