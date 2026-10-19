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Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante

Toyota ha dominado 2026, así que no sorprende que haya asegurado de manera anticipada el título de fabricantes

Nick DeGroot

Publicado: 19 oct 2026, 10:49

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A falta de tres carreras para el final de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series, Toyota se aseguró el campeonato de constructores. Es su cuarto título de constructores en la Cup Series, tras haber ganado también en 2016, 2017 y 2019.

Toyota respalda a Joe Gibbs Racing, 23XI Racing y Legacy Motor Club en la Cup Series con nueve autos de tiempo completo.

"Los integrantes de nuestro equipo en TRD, junto con nuestros socios de 23XI Racing, Joe Gibbs Racing y Legacy Motor Club, han rendido al más alto nivel durante toda la temporada", dijo Tyler Gibbs, presidente de TRD, U.S.A. “Este es un título muy importante para Toyota y TRD porque representa el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión de innumerables personas en toda nuestra organización y en todos nuestros equipos. No podríamos estar más satisfechos de que ese trabajo haya dado sus frutos con nuestro cuarto título de constructores".

Tyler Reddick con Michael Jordan, co-propietario de 23XI, tras ganar Daytona 500 en 2026.

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Los Toyota han ganado 18 de las 33 carreras de la Cup disputadas hasta ahora este año. Tyler Reddick es responsable de seis de ellas, tras abrir el año con un récord de tres victorias consecutivas, incluida la Daytona 500. Denny Hamlin suma cuatro triunfos, Chase Briscoe tiene tres, Ty Gibbs cuenta con dos y Christopher Bell tiene uno en la Southern 500 de Darlington. También ganaron la carrera inaugural del San Diego Street Course y la Brickyard 400 con el piloto de tiempo parcial Corey Heim.

Tanto Gibbs como Heim fueron además ganadores por primera vez. Seis pilotos de Toyota llegaron al Chase, y cuatro siguen con opciones claras de pelear por el título. Toyota no gana un campeonato de pilotos desde 2019 con Kyle Busch.

Chevrolet ganó todos los títulos de constructores de la Cup Series entre 2021 y 2025 y posee el récord histórico con 44. Ford cuenta con 17 en la Cup Series, y la cuarta corona de Toyota rompe el empate que tenía con Hudson.

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