Tom Cruise habla de su pasión por NASCAR y del proceso de creación de "Days of Thunder 2"

Antes de la última carrera de la temporada regular de la NASCAR en el Daytona International Speedway el fin de semana pasado, la estrella del cine de acción Tom Cruise confirmó que Days of Thunder —la historia del piloto ficticio de NASCAR Cole Trickle— tendrá una secuela en junio de 2028. La película original se estrenó en 1990 y sigue gozando de gran popularidad entre los aficionados de la NASCAR.

En una nueva entrevista realizada esta semana en el programa The Pat McAfee Show, Cruise confirmó que su personaje [Cole Trickle] volverá a competir en la secuela y comentó con una sonrisa: "Si hago una película sobre aviones, yo mismo piloto; (o en este caso) yo mismo conduzco".

Durante la conversación de 20 minutos con McAfee, Cruise mencionó que llevaba mucho tiempo contemplando la posibilidad de esta secuela.

"Llevo mucho tiempo pensando en Cole Trickle", dijo Cruise. "Me encanta este deporte. Crecí conduciendo coches por calles secundarias antes de tener licencia y corriendo por carreteras rurales... Me apasionan la NASCAR, las carreras, los aviones y las motocicletas".

Cruise es conocido por superar los límites con sus acrobacias y escenas de acción en sus nuevas películas, y su objetivo es ofrecer al público algo novedoso.

"Después de la primera, pensaba en cómo hacerlo, en cómo embarcar a la audiencia en una nueva aventura con este personaje", señaló Cruise.

Continuó hablando de su pasión por la NASCAR y de cómo planean hacer algo inédito: "Vamos a por ello y siento que realmente hemos logrado algo especial. Annie (Anne Hathaway) tiene un talento enorme. Será propietaria e ingeniera; encontré la manera de integrar ese aspecto. Hay muchos aspectos técnicos: cuando realizas estas cosas —incluso con la aviación—, ¿cómo contamos esas historias? Pasé años entrenando, estudiando y creando fotografía aérea.

"Creamos historias a partir de lo que el movimiento nos permite narrar. Eso es lo que estoy explorando con la NASCAR y estos coches. Me encanta esa cultura. Es una historia cultural realmente inmersiva que incluirá carreras; la pregunta es: ¿cómo lo llevamos a cabo? Iremos adquiriendo conocimientos sobre la marcha".

Las secuelas rara vez igualan la expectación que generó la obra original, pero Cruise suele ser la excepción. La saga Misión: Imposible ha crecido con cada nueva entrega, y Top Gun: Maverick arrasó en taquilla.

Tom Cruise recognizes empty chair in tribute to Kyle Busch Photo by: Chris Graythen - Getty Images

En la película original Days of Thunder, Robert Duvall interpretó al jefe de equipo y mentor de Cole Trickle, pero lamentablemente el legendario actor falleció a principios de este año. Top Gun vivió una situación similar, ya que Val Kilmer hizo su última aparición en pantalla en la secuela antes de morir.

"Creo que verán cómo abordamos esto en la película y cómo se desarrolla la historia. No quiero revelar demasiado", dijo Cruise. "El ambiente de la NASCAR y el tono de estas películas tienen un componente de alegría; son interesantes y tienen humor. Hay personajes muy particulares en la NASCAR y es una comunidad auténtica. Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con esos artistas (Val Kilmer y Robert Duvall) y de ver cómo trabajan, creando esas escenas y dando vida a las películas".

Cruise se dirigió a los equipos de la NASCAR en Daytona y aseguró a los pilotos que planea tratar el deporte con "respeto" al realizar Days of Thunder 2.