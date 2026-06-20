Parrilla de salida de NASCAR Cup en San Diego: Shane van Gisbergen vuela hacia la pole; Daniel Suárez es 6°

Shane van Gisbergen logró la sexta pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026 el sábado, lanzándose hasta la pole position en el completamente nuevo circuito urbano de 3.4 millas de NASCAR en la Base Naval Coronado. Incluso tocó el muro dos veces en su vuelta rápida, empujando hasta el límite absoluto.

"Un poco (sorprendido)", dijo Van Gisbergen, que salió con el primer grupo de clasificadores. "Pensé que la pista estaría mejor, y pensé que la gente ejecutaría un poco mejor. Como dije, es simplemente muy difícil. Hay tres o cuatro curvas que estás viendo por primera vez en el día, y es en tu vuelta lanzada. Increíble. El Chevy Red Bull es realmente bueno. Gracias a Trackhouse por hacer un gran trabajo desde ayer, y solo necesitamos mejorar un poco al piloto", concluyó con una sonrisa."

Van Gisbergen superó a Carson Hocevar por 0.0156s con una vuelta rápida de 2:14.788s. Ryan Blaney saldrá tercero, Zane Smith cuarto, y Todd Gilliland quinto. Blaney fue un poco más rápido que SVG durante la mayor parte de su vuelta, pero lo perdió en el último grupo de curvas.

Daniel Suárez, Ryan Preece, Connor Zilisch, Michael McDowell y Austin Hill completarán el resto del top ten en la parrilla de salida.

El piloto de Project 91 Kevin Magnussen se clasificó 21º para su debut en la NASCAR Cup. Cabe destacar que el líder del campeonato Tyler Reddick hizo un trompo, pero aun así alcanzó el 17º puesto en la parrilla. Denny Hamlin está solo 19 puntos por detrás de él, y saldrá 26º.

Algunos otros pilotos destacados muy retrasados en el pelotón incluyen a William Byron en 27º, Chase Elliott 30º, y un lesionado Christopher Bell 37º. Tendrá a Brent Crews en espera, y podría terminar la carrera por Bell el domingo.

Jimmie Johnson fue el primer piloto en marcar un tiempo, y mostró lo complicadas que estaban las cosas al tener que usar la zona de escape en la Curva 2 para evitar un incidente. Erik Jones también golpeó el muro a la salida de la Curva 16, pero no hubo banderas rojas durante la sesión.

Parrilla de salida completa de la NASCAR Cup en San Diego