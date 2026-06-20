Parrilla de salida de NASCAR Cup en San Diego: Shane van Gisbergen vuela hacia la pole; Daniel Suárez es 6°
SVG compartirá la primera fila con Carson Hocevar, mientras que el líder del campeonato Tyler Reddick sale muy atrás en la parrilla
Shane van Gisbergen logró la sexta pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026 el sábado, lanzándose hasta la pole position en el completamente nuevo circuito urbano de 3.4 millas de NASCAR en la Base Naval Coronado. Incluso tocó el muro dos veces en su vuelta rápida, empujando hasta el límite absoluto.
"Un poco (sorprendido)", dijo Van Gisbergen, que salió con el primer grupo de clasificadores. "Pensé que la pista estaría mejor, y pensé que la gente ejecutaría un poco mejor. Como dije, es simplemente muy difícil. Hay tres o cuatro curvas que estás viendo por primera vez en el día, y es en tu vuelta lanzada. Increíble. El Chevy Red Bull es realmente bueno. Gracias a Trackhouse por hacer un gran trabajo desde ayer, y solo necesitamos mejorar un poco al piloto", concluyó con una sonrisa."
Van Gisbergen superó a Carson Hocevar por 0.0156s con una vuelta rápida de 2:14.788s. Ryan Blaney saldrá tercero, Zane Smith cuarto, y Todd Gilliland quinto. Blaney fue un poco más rápido que SVG durante la mayor parte de su vuelta, pero lo perdió en el último grupo de curvas.
Daniel Suárez, Ryan Preece, Connor Zilisch, Michael McDowell y Austin Hill completarán el resto del top ten en la parrilla de salida.
El piloto de Project 91 Kevin Magnussen se clasificó 21º para su debut en la NASCAR Cup. Cabe destacar que el líder del campeonato Tyler Reddick hizo un trompo, pero aun así alcanzó el 17º puesto en la parrilla. Denny Hamlin está solo 19 puntos por detrás de él, y saldrá 26º.
Algunos otros pilotos destacados muy retrasados en el pelotón incluyen a William Byron en 27º, Chase Elliott 30º, y un lesionado Christopher Bell 37º. Tendrá a Brent Crews en espera, y podría terminar la carrera por Bell el domingo.
Jimmie Johnson fue el primer piloto en marcar un tiempo, y mostró lo complicadas que estaban las cosas al tener que usar la zona de escape en la Curva 2 para evitar un incidente. Erik Jones también golpeó el muro a la salida de la Curva 16, pero no hubo banderas rojas durante la sesión.
Parrilla de salida completa de la NASCAR Cup en San Diego
|pos.
|piloto
|#
|coche
|Tiempo
|Mph
|1
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|
134.788
|90.809
|2
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|
+0.156
134.944
|90.704
|3
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|
+0.260
135.048
|90.634
|4
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|
+0.603
135.391
|90.405
|5
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|
+0.607
135.395
|90.402
|6
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|
+0.645
135.433
|90.377
|7
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|
+0.695
135.483
|90.343
|8
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|
+1.095
135.883
|90.077
|9
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|
+1.140
135.928
|90.048
|10
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|
+1.171
135.959
|90.027
|11
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|
+1.362
136.150
|89.901
|12
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|
+1.531
136.319
|89.789
|13
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|
+1.537
136.325
|89.785
|14
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|
+1.567
136.355
|89.766
|15
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|
+1.749
136.537
|89.646
|16
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|
+1.843
136.631
|89.584
|17
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|
+1.877
136.665
|89.562
|18
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|
+2.148
136.936
|89.385
|19
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|
+2.257
137.045
|89.314
|20
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|
+2.281
137.069
|89.298
|21
|K. MagnussenTrackHouse Racing
|91
|Chevrolet
|
+2.483
137.271
|89.167
|22
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|
+2.497
137.285
|89.158
|23
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|
+2.586
137.374
|89.100
|24
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|
+3.019
137.807
|88.820
|25
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|
+3.049
137.837
|88.801
|26
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|
+3.086
137.874
|88.777
|27
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|
+3.185
137.973
|88.713
|28
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|
+3.316
138.104
|88.629
|29
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|
+3.328
138.116
|88.621
|30
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|
+3.336
138.124
|88.616
|31
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|
+4.107
138.895
|88.124
|32
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|
+4.338
139.126
|87.978
|33
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|
+4.465
139.253
|87.898
|34
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|
+4.929
139.717
|87.606
|35
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|
+5.124
139.912
|87.484
|36
|J. JohnsonLegacy Motor Club
|84
|Toyota
|
+7.570
142.358
|85.980
|37
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|
+8.851
143.639
|85.214
|38
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|
+36.541
171.329
|71.441
|39
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|
+1'10.955
205.743
|59.492
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