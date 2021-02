Ryan Newman: no tengo memoria de mi accidente en Daytona

El cruel accidente que llevó a Newman a ser sacado de su coche y quedar fuera durante tres carreras por una lesión en la cabeza, producto de ese incidente, fue visto por millones de personas desde numerosos ángulos.

Newman, protagonista del accidente, no recuerda lo ocurrido. "Dios trabaja de formas misteriosas y una de esas formas misteriosas a las que no puedo responder es que se ha borrado ese capítulo de mi disco duro, para que no pueda recordar la posible tragedia que no fue", dijo el piloto.

"Así que no tengo ningún miedo porque no tengo ningún recuerdo. Si alguna vez has tenido un accidente de coche o conoces a alguien que haya tenido un accidente de coche y haya estado consciente todo el tiempo, siempre llevará ese miedo consigo”.

"Yo no tengo memoria, por lo tanto no tengo miedo, pero también es mi pasión y mi amor y lo que me gusta hacer".

Newman, de 43 años, volvió a conducir la temporada pasada y compitió de nuevo en el Daytona International Speedway en agosto, viéndose envuelto en un accidente y terminando en el puesto 36 tras completar 151 de las 164 vueltas.

Newman dijo que tenía "cero" dudas sobre volver a subirse a un coche de carreras o regresar esta temporada para competir en la nueva edición de las 500 Millas de Daytona.

"Es el trabajo más increíble que se puede tener, y ahí es donde está mi enfoque. Sólo estoy haciendo todo lo posible para continuar y tratar de convertirme en un campeón de Cup", dijo el piloto.

"Así es como me siento, todavía tengo otra oportunidad y Dios me la ha dado, así que pienso disfrutarla con mis dos hermosas niñas y nuestro equipo”.

Durante la pretemporada, Newman dijo que se topó con un vídeo de YouTube que alguien había hecho en el que se habían recopilado todos los ángulos de su accidente en Daytona y admitió que verlo le dio una perspectiva diferente del incidente.

"Me hizo llorar, pero son lágrimas de respeto y agradecimiento, no de tristeza, porque estaba aquí y pude verlo y saber que justo al final del pasillo mis hijas estaban esperándome”.

Newman dijo que espera que sus hijas, Brooklyn y Ashlyn, tengan la oportunidad de volver a verle competir en persona en una carrera de la NASCAR. Sin embargo, los protocolos por COVID-19 probablemente impedirán esa oportunidad hasta más adelante en la temporada.

GALERÍA: Así fue el accidente en Daytona 2020