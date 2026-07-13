Ryan Blaney gana una dramática carrera de NASCAR Cup en Atlanta mientras Bubba Wallace es penalizado

Ryan Blaney ganó un sensacional final en tiempo extra en EchoPark Speedway en una carrera de la NASCAR Cup que no terminó hasta casi las 2am, hora local.

Blaney y Carson Hocevar luchaban lado a lado por la victoria, mientras Bubba Wallace se metió por debajo de ellos para poner la pelea por la bandera a cuadros en tres en paralelo.

Al salir de la curva 4, Blaney recibió el empuje de Christopher Bell y se lanzó por delante de Hocevar y Wallace en la línea de meta.

Esta es la segunda victoria de Blaney en la temporada 2026, y la 19.ª de su carrera en la Cup. También ganó la carrera desde la pole position.

Desafortunadamente para Wallace, no pudo conservar el segundo puesto. NASCAR penalizó a Wallace tras determinar que avanzó su posición al ir por debajo de la línea amarilla durante la lucha de tres en paralelo por la victoria. Como resultado, cayó del segundo lugar hasta el 29.º, el último coche en la vuelta del líder.

Watch: Blaney prevails with EchoPark win in wild OT

Bell será acreditado con el segundo lugar, Hocevar tercero, Ty Gibbs cuarto y Erik Jones quinto.

Shane van Gisbergen terminó sexto en otra impresionante actuación en óvalo para el tres veces campeón de Supercars, con Austin Dillon séptimo, Tyler Reddick octavo, Joey Logano noveno y Chris Buescher décimo.

“Definitivamente fue, honestamente, una noche bastante increíble”, dijo Blaney, quien le dio a Ford su 750.ª victoria en la NASCAR Cup. “Quiero decir, tener un coche realmente rápido y salir desde la pole, ganar ambas etapas y liderar un montón de vueltas, y simplemente estar en posición de ganar la carrera. Nunca sabes cómo van a terminar estas cosas, honestamente. Hay un par de cosas que probablemente podría haber hecho mejor, pero pudimos mantenernos ahí y, tal como se desarrollaron las últimas vueltas, pudimos recuperar el liderato y aguantar por muy poco. Es un día bastante genial cuando tienes fines de semana así. No puedes pedir un mejor fin de semana: salir desde la pole, barrer las etapas, ganar la carrera. Ese es un fin de semana de ensueño. Estos muchachos son geniales. Trajeron un cohete y fue agradable que pudiéramos cerrarlo.”

Etapa 1

Al inicio de la carrera, Keselowski rozó el muro y rápidamente cayó por el pelotón, hasta perder una vuelta.

El pelotón se estiró mucho mientras los coches luchaban por encontrar agarre, con el trío de Penske firmemente en control.

Reddick, Larson y Hocevar intentaron romper la fiesta de Penske, y Larson finalmente lo consiguió al aprovechar que Reddick peleaba con Cindric para adelantar a ambos.

También despachó rápidamente a Logano, y estuvo cerca de superar a Blaney por el liderato. Blaney se mantuvo firme y, a medida que avanzaba la etapa, de repente era Reddick quien lo amenazaba por el liderato después de haber largado muy atrás, en el 31.º puesto.

En tráfico rezagado, Reddick hizo un último intento contra Blaney al final de la etapa, pero el No. 12 se mantuvo al mando.

Blaney ganó la Etapa 1 por delante de Reddick, Larson, Logano, Cindric, Hocevar, A. Dillon, Briscoe, Elliott y Wallace.

El pase libre fue para Preece, devolviéndolo a la vuelta del líder.

Etapa 2

Reddick y Larson ganaron la carrera al salir de boxes por delante de Blaney, y estos tres continuaron luchando por el liderato una vez que ondeó la bandera verde.

Los pilotos se estaban volviendo mucho más agresivos, lo que llevó a varios a tocar el muro. Hocevar, Larson y Herbst estuvieron entre quienes tuvieron un encuentro cercano con el muro exterior al principio del stint.

Sin intimidarse, Hocevar avanzó con fuerza y tomó el liderato de la carrera por un rato. Sin embargo, Blaney prevaleció en el stint más largo y recuperó el control de la carrera.

Desafortunadamente, las tormentas llegaron después de 108 de las 260 vueltas de carrera, forzando una bandera roja inmediata con relámpagos visibles justo fuera de la pista. Esta amarilla también devolvió a Chastain a la vuelta del líder mediante el pase libre.

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La detención duró más de tres horas, y la bandera verde no volvió a ondear hasta la medianoche, hora local. Los pilotos también optaron por entrar a boxes, con varias estrategias diferentes desplegándose. Blaney y Logano solo cargaron combustible, mientras Wallace y Reddick lideraron otro grupo con decisiones de dos neumáticos, y luego Jones encabezó al resto con cuatro neumáticos nuevos desde el décimo lugar hacia atrás.

Hubo acción constante, pero una vez más, Penske se mantuvo al frente del pelotón con Blaney y Logano.

Al final de la etapa, Hocevar redujo abruptamente la velocidad por un problema. En la última vuelta de la etapa, Wallace estaba dentro del top cinco cuando hizo un trompo tras el contacto con el morro de Gibbs justo en la bandera a cuadros verde y blanca.

Blaney ganó la Etapa 2, por delante de Reddick, Logano, Cindric, Suarez, Gibbs, Bell, Jones, Hamlin y Van Gisbergen.

Keselowski recibió el pase libre durante la pausa entre etapas.

Etapa 3

Gibbs y Cindric ganaron la carrera al salir de boxes, y de repente el frente del pelotón tenía un aspecto muy diferente, ya que Blaney (y otros) tuvieron que esperar por combustible.

Los coches de JGR eran de repente los que marcaban el ritmo ahora, con Gibbs liderando a Bell pese a la acción incesante justo detrás de ellos.

Justo en el límite de la ventana de combustible, Allmendinger se deslizó contra la puerta de McDowell y se cruzó, provocando una neutralización. Smith aseguró el pase libre bajo este periodo de bandera amarilla.

Bell luego ganó la carrera al salir de boxes con una decisión de dos neumáticos, reiniciando lado a lado con larson. Larson.

Lo que siguió fue una lucha incesante por el liderato de la carrera. Los principales protagonistas fueron Wallace, Blaney, Larson, Reddick y Bell. Hubo varios momentos delicados en todo el pelotón, incluido cuando Chastain hizo un adelantamiento de cuatro en paralelo, y los coches por encima de él apenas lograron controlar sus coches nerviosos, incluido su compañero de equipo, Van Gisbergen.

A 30 vueltas del final, Blaney de hecho golpeó el muro después de que Wallace lo bloqueara en la lucha por el liderato. Al mismo tiempo, salió la bandera amarilla por Allmendinger, quien reventó un neumático y se estrelló contra el muro. Blaney no estaba contento y se puso junto a su amigo en el No. 23 bajo bandera amarilla para mostrar su descontento.

Chastain, en octavo lugar, fue uno de los primeros en entrar a boxes por neumáticos, con muchos coches detrás de él siguiéndolo hacia el pit lane.

Blaney tomó el liderato en el reinicio, a pesar de quejarse de una vibración. Hocevar subió al segundo lugar, mientras Larson se cruzó desde dentro del top 10 debido a un amontonamiento delante de él.

En el reinicio, fue más de lo mismo, con Hocevar, Blaney y Wallace intercambiando el liderato constantemente.

A seis vueltas del final, Larson se cerró hacia Hamlin a la salida de la curva 2, enviando a Larson a chocar contra los muros exterior e interior. Briscoe hizo un trompo para evitarlo, chocando también mientras se llevaba por delante a Hill y Herbst. Bowman y T. Dillon también recibieron una pequeña parte del incidente.

Hocevar iba en cabeza para un reinicio en tiempo extra, y empezó a recitar '(I Just) Died in Your Arms Tonight' de Cutting Crew por la radio antes del reinicio crítico.

Aunque Blaney inicialmente se despegó con un empuje de Wallace, Hocevar respondió y tenía una ventaja decente en la bandera blanca. Van Gisbergen lanzó un ataque tardío y estaba tres en paralelo por el segundo lugar, pero fue Blaney quien tenía el impulso para las últimas 1,5 millas.

Mientras Blaney y Hocevar corrían lado a lado, Wallace lo puso tres en paralelo por la parte baja mientras Smith chocaba en la parte trasera.

Hocevar no tuvo ninguna ayuda de succión al salir de la curva 4, y fue engullido mientras Blaney se adelantaba y se llevaba la victoria para Team Penske.