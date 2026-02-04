El Roval fue eliminado del calendario de NASCAR 2026

En un movimiento tardío que llega apenas semanas antes del inicio de la temporada 2026, NASCAR y Charlotte Motor Speedway decidieron sacar el Roval de Charlotte del calendario, reemplazando la sexta carrera de The Chase por una carrera tradicional en el óvalo.

Marcus Smith, CEO de Speedway Motorsports Inc. (SMI), confirmó la noticia, informada inicialmente por The Athletic, durante una aparición el martes en The Dale Jr. Download. Smith participó en el podcast junto a Kelley Earnhardt Miller, donde explicó el razonamiento detrás de la decisión.

Durante una reciente reunión estratégica, Smith dijo que la ejecutiva Jessica Fickenscher planteó el tema y que rápidamente ganó consenso. Tras conversar con NASCAR, los socios televisivos y el patrocinador de la carrera, Bank of America, todos respaldaron la idea.

"En el momento en que introdujimos el Roval, fue cuando los circuitos mixtos estaban teniendo este auge increíble", dijo Smith. "Los aficionados decían que les encantaban los circuitos mixtos, que se corría un poco como en un short track, y por eso lanzamos el Roval, que aportó otra opción al calendario y a los playoffs. Ofreció algo nuevo y diferente. Fue una de las carreras con mayor audiencia televisiva en un par de años. Gran crecimiento, gran emoción, algunos momentos destacados increíbles de la carrera.

"Pero creo que el nuevo coche y la forma en que NASCAR dirige las carreras no resulta tan emocionante como al principio. Queremos ofrecer emoción y un gran evento con una competencia fantástica".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet; Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Esto significa que el regreso del formato de diez carreras de The Chase de NASCAR no incluirá una carrera en circuito mixto. NASCAR comenzó a disputar carreras en el circuito interno de Charlotte en 2018, que terminó con un final dramático cuando Jimmie Johnson y Martin Truex Jr. chocaron en la lucha por la victoria. Mientras ambos trompeaban en la última chicana, Ryan Blaney se coló para llevarse la bandera a cuadros. Shane van Gisbergen es el ganador más reciente de la Cup Series en el Roval, que durante un tiempo fue la carrera de corte de la Ronda de 12 en el formato anterior del campeonato.

El Roval y su lugar en el calendario han sido objeto de escrutinio en los últimos años, ya que el auto Next Gen ha tenido dificultades para ofrecer grandes espectáculos en este tipo de circuitos en comparación con los óvalos intermedios. En contraste, la Coca-Cola 600 de 2025 en Charlotte, que contó con una histórica remontada de último a primero de Ross Chastain, fue considerada una de las mejores carreras de toda la temporada pasada.

El ex campeón de la Cup Series Brad Keselowski pidió abiertamente la eliminación del Roval el otoño pasado y estuvo entre quienes solicitaron a los responsables de la categoría que la carrera regresara al óvalo.

Seis carreras de la Cup se disputaron en circuitos mixtos o urbanos durante la temporada 2025, pero tres de esos trazados no regresarán. NASCAR añadirá el circuito urbano de San Diego para llevar el total a cuatro, aunque todas ellas se celebrarán durante la temporada regular.

Esta será la primera vez desde 2017 que Charlotte tenga dos carreras que otorguen puntos en su trazado oval. La última vez que ocurrió, Martin Truex Jr. ganó la carrera de 500 millas en otoño.

