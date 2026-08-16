Richmond Raceway honra a Denny Hamlin y a su familia con un emotivo homenaje

Richmond Raceway siempre ha sido un lugar especial para Denny Hamlin.

Como Hamlin creció en Virginia, Richmond era su pista local, y su familia compartió muchos recuerdos allí. Antes de la carrera de la Cup Series del sábado, Richmond Raceway decidió honrar a Hamlin y a su familia en reconocimiento.

En una publicación compartida en redes sociales, Hamlin posó orgulloso con su familia detrás de dos asientos en las gradas de Richmond Raceway que quedarían reservados a su nombre de ahora en adelante.

"Mamá y papá pasaron años en estos asientos," escribió Hamlin en el pie de foto de la publicación. "Commonwealth, Sec H, Fila 11, Asientos 10-11."

Es un gesto conmovedor hacia la familia Hamlin, que todavía llora la pérdida del padre de Denny, Dennis, quien murió tras un incendio en su casa de North Carolina en diciembre de 2025.

“Sí, es increíble," dijo Hamlin sobre el gesto de Richmond. "Durante muchos años, y creo que mi mamá todavía tiene sus abonos de temporada, creo. Es un gran gesto de Lori [Collier Waran, presidenta de la pista] y de su antiguo personal aquí. Sin duda, se aprecia mucho. Será un gran fin de semana.”

Hamlin tiene una sólida trayectoria en Richmond, con cinco victorias en su carrera, la más reciente de las cuales llegó en 2024. Llegó a la carrera del sábado liderando la clasificación de la Cup Series a falta de tres carreras antes del inicio del Chase.