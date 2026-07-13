Aproximadamente a mitad de la Etapa 2, un rayo a menos de ocho millas de EchoPark Speedway (anteriormente Atlanta Motor Speedway) obligó a NASCAR a mostrar de inmediato la bandera roja en la carrera, llevando al pelotón de 38 autos por el pit road.

No hubo incidentes en las primeras 100 vueltas aproximadamente de la carrera y todos los autos siguen en pista. El evento necesita llegar a la vuelta 131 para ser oficial, ya que ese es el punto medio de la carrera.

Hay tormentas eléctricas en la zona, y la lluvia comenzó a caer justo después de que los autos fueran detenidos en el pit road, con los pilotos autorizados a salir de sus vehículos. La lluvia solo se intensificó después de eso, y si la carrera se reanuda esta noche, la espera será larga.

Ryan Blaney lideraba la carrera en el momento de la detención, con Bubba Wallace segundo, Tyler Reddick tercero, Christopher Bell cuarto y Chase Elliott quinto.

Erik Jones, Kyle Larson, Carson Hocevar, Joey Logano y Ty Gibbs completaban el resto del top diez actual.

Austin Cindric, Shane van Gisbergen y John Hunter Nemechek están justo fuera del top diez.

El líder del campeonato, Denny Hamlin, marcha 15.º durante la bandera roja.

"Aprendí mucho, en realidad", dijo Blaney durante la demora. "Al inicio de la carrera, realmente no sabes cómo es tu auto en configuración de carrera y en el rebufo, cosas así. Afortunadamente, pudimos controlar esa primera etapa e hicimos algunos ajustes para la segunda. No estaba completamente satisfecho con cómo estábamos en la primera etapa. Especialmente por la forma en que mi auto cambió desde el inicio de la tanda hasta el final de la tanda; fue mucho. Creo que mejoramos un poco en eso en la Etapa 2, y tratando de arrebatar el liderato cuando podemos. Siento que ahí es donde soy mejor. Mi auto ha sido lo suficientemente rápido como para aguantar, y yo he sido lo suficientemente bueno como para recuperarlo.

"El manejo realmente ha entrado en juego. Hay muchos pilotos que apenas se mantienen, algunos autos manejan muy bien pero tienen más resistencia aerodinámica; hay mucha variación de autos ahí fuera, pero nuestro Ford Mustang está bastante decente en este momento".

Esta neutralización es un respiro para Ross Chastain, ya que recibirá el pase libre, poniendo a 31 autos de vuelta en la vuelta del líder.

Zane Smith, Brad Keselowski y Todd Gilliland están actualmente atrapados a una vuelta, mientras que los autos de Noah Gragson, Cody Ware y Chad Finchum están todos a dos vueltas. BJ McLeod marcha último, a tres vueltas del líder de la carrera.

Además de liderar actualmente la carrera, Blaney también ganó la Etapa 1, sumando diez puntos adicionales en el proceso. Reddick, Larson, Logano, Cindric, Hocevar, A. Dillon, Briscoe, Elliott y Wallace también sumaron puntos de etapa en la primera etapa.

Una vez que la carrera se reanude, todo el pelotón entrará a boxes por combustible y neumáticos, ya que casi habían completado toda esa tanda antes de que saliera la bandera amarilla.