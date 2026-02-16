Ir al contenido principal

NASCAR Cup Daytona 500

Que comience el Chase: los puntos de la NASCAR Cup después de Daytona

El Chase por la Cup está de vuelta, y la primera de 26 batallas ya está completa, así que veamos cómo está cada uno

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Es demasiado pronto para empezar a hacer predicciones del campeonato, pero cada punto importa en este regreso a un formato de campeonato de NASCAR más tradicional. Hace un año, habríamos estado diciendo "Bienvenido a los Playoffs, Tyler Reddick", porque con ganar y estar dentro, el panorama general de puntos no habría importado tanto.

¡Pero ahora importa! Una carrera disputada, 25 por delante antes de que el Chase regrese en 2026, y solo los 16 pilotos con más puntos tendrán una oportunidad por la corona.

Tras su victoria en las 500 Millas de Daytona, Reddick se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación, con 12 puntos de ventaja sobre Joey Logano y 15 sobre Chase Elliott —dos pilotos que terminaron entre los cinco primeros en la 500, pero que también ganaron sus respectivas carreras clasificatorias Duel a principios de la semana.

Ahora mismo, Noah Gragson ocupa la 16ª y última posición, pero solo llevamos una carrera. El piloto en la 30ª posición está a 20 puntos de ese lugar, por lo que mucho va a cambiar en las próximas semanas.

Pero hay pilotos destacados que quedaron muy atrás en la clasificación tras Daytona. Pueden salir rápidamente de estos baches dada lo ajustada que sigue estando la tabla de puntos, pero este grupo incluye a Chase Briscoe en el 37º, Alex Bowman en el 36º, Denny Hamlin en el 33º y Christopher Bell en el 31º.

La serie ahora se dirige a EchoPark Speedway (Atlanta) para otro circuito de drafting, lo que sacudirá aún más la clasificación.

Posiciones de NASCAR Cup 2026 después de Daytona

Pos. piloto puntos
1 USA Tyler Reddick 58
2 USA Joey Logano 46
3 USA Chase Elliott 43
4 USAZane Smith 41
5 USA Ricky Stenhouse Jr. 39
6 USA Brad Keselowski 39
7 USA Chris Buescher 39
8 USA Bubba Wallace 37
9 USA Carson Hocevar 36
10 USARyan Blaney 36
11 USARiley Herbst 35
12 MEXDaniel Suárez 35
13 USAJosh Berry 33
14 USA Kyle Busch 29
15 USA Kyle Larson 29
16 USANoah Gragson 27
CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE
17 USA Michael McDowell 26
18 USA William Byron 25
19 USA John Hunter Nemechek 25
20 USA Ty Dillon 23
21 USACody Ware 20
22 USA AJ Allmendinger 18
23 USA Ross Chastain 17
24 USA Ryan Preece 17
25 USA Erik Jones 17
26 USA Ty Gibbs 16
27 USA Cole Custer 13
28 NZLShane van Gisbergen 13
29 USAAustin Cindric 13
30 USACasey Mears 9
31 USA Christopher Bell 9
32 USAAustin Dillon 9
33 USADenny Hamlin 8
34 USAConnor Zilisch 5
35 USATodd Gilliland 4
36 USAAlex Bowman 4
37 USAChase Briscoe 2
38 USABJ McLeod  
