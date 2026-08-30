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NASCAR Cup Daytona II

Así queda el Chase 2026 de NASCAR con el reinicio de puntos; ¿dónde inicia Daniel Suárez?

Ya conocemos a los 16 pilotos que competirán por el título de la NASCAR Cup de 2026

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Denny Hamlin encabezará el grupo de 16 pilotos que disputarán la Chase por el campeonato, compuesta por diez carreras, como cabeza de serie n.º 1, y tras una noche de carreras trepidante en el Daytona International Speedway, ya conocemos a todos los pilotos que le acompañarán.

En su 249.ª salida como profesional, Ryan Preece logró su primera victoria en la NASCAR Cup, sustituyendo a Shane van Gisbergen como último piloto clasificado para la Chase por el campeonato de 2026.

Algunas de estas posiciones en la clasificación se ajustaron tras una revisión del caótico final, y Larson terminó justo por delante de Elliott tras algunos cambios en el orden de llegada.

A continuación se puede consultar la parrilla completa de la Chase de la NASCAR Cup de 2026:

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Participantes en la Chase de la NASCAR Cup Series 2026

Pos. Piloto Equipo Puntos tras el reinicio
1 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 2100 puntos
2 Ryan Blaney Team Penske 2075 puntos
3 Tyler Reddick 23XI Racing 2065 puntos
4 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing 2060 puntos
5 Chase Briscoe Joe Gibbs Racing 2055 puntos
6 Christopher Bell Joe Gibbs Racing 2050 pts
7 Kyle Larson Hendrick Motorsports 2045 puntos
8 Chase Elliott Hendrick Motorsports 2040 pts
9 Joey Logano Equipo Penske 2035 puntos
10 Chris Buescher RFK Racing 2030 pts
11 Daniel Suárez Spire Motorsports 2025 puntos
12 Carson Hocevar Spire Motorsports 2020 puntos
13 William Byron Hendrick Motorsports 2015 p.
14 Bubba Wallace 23XI Racing 2010 puntos
15 Austin Cindric Equipo Penske 2005 puntos
16 Ryan Preece RFK Racing 2000 puntos

Watch: Preece wins in chaotic Daytona finish for first points-paying victory

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