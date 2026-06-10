El padre y el hijo de Kyle Busch lo honran durante una carrera en Charlotte

Como parte del Summer Shootout anual de Charlotte Motor Speedway, hubo un homenaje especial a la leyenda de NASCAR Kyle Busch el martes por la noche. El ícono de este deporte, de 41 años, murió repentinamente el 21 de mayo, justo antes de la 67ª edición de la Coca-Cola 600 en Charlotte.

Ha habido innumerables homenajes al dos veces campeón de la Cup Series, un piloto que ganó 234 carreras en las tres divisiones nacionales de NASCAR -- más que cualquier otro piloto en la historia. Sigue siendo uno de los diez pilotos con más victorias en la Cup de todos los tiempos, incluso después de que Denny Hamlin lo igualara el fin de semana pasado, cuando honró a su excompañero de equipo. Busch también tiene más victorias que cualquier piloto de la NASCAR O'Reilly y la Truck Series en la historia.

Kyle Busch compitió en la División Master's del Summer Shootout 2025, consiguiendo siete victorias, incluida la décima y última carrera del evento.

Pero martes, su hijo Brexton, de 11 años, ondeó la bandera verde y la bandera a cuadros como parte de una vuelta ceremonial con el auto Legends No. 51 de Busch liderando el pelotón. El padre de Kyle, Tom Busch, conducía el auto. Todo el pelotón siguió detrás antes de abrirse, dejando a Tom completar la vuelta solo.

Brexton también está compitiendo en el Summer Shootout este año, continuando su propio desarrollo como piloto, menos de un mes después del fallecimiento de su padre. El hermano de Kyle y también campeón de la Cup Series Kurt Busch ha publicado videos desde la pista, animando a Brexton mientras se prepara para sus propias carreras.

Brexton terminó segundo el martes, después de que lo sacaran del liderato en la última vuelta de su carrera.

El calendario completo del Summer Shootout puede encontrarse aquí, mientras que algunos videos del momento especial pueden verse a continuación: