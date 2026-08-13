North Wilkesboro albergará la All-Star Race de 2027; pierde la carrera de puntos mientras Dover regresa

Por primera vez desde 1996, North Wilkesboro albergó este año una carrera puntuable después de tres años como la All-Star Race. Sin embargo, el histórico circuito volverá a albergar la All-Star Race en 2027 como parte de un fin de semana de triple cartelera con las O'Reilly y Craftsman Truck Series. Cabe destacar que esta será la primera carrera de O'Reilly en el circuito desde 1985.

El intenso fin de semana de carreras en North Wilkesboro tendrá lugar del 21 al 23 de mayo, la semana anterior a la Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway.

"Gracias a Bruton Smith y Humpy Wheeler, 'One Hot Night' en Charlotte Motor Speedway fue la primera carrera de NASCAR en una supervelocidad bajo las luces, y fue entonces cuando realmente me convertí en aficionado a las carreras", dijo el presidente y director ejecutivo de Speedway Motorsports, Marcus Smith. "Había electricidad en el ambiente, y toda una generación de aficionados a las carreras quedó cautivada por ello. Hemos visto la misma emoción entre los aficionados en North Wilkesboro cada día y noche que hemos estado en la pista desde la reapertura. Es una peregrinación que todo aficionado de NASCAR debería hacer, y ahora tenemos la mayor semana de carreras de la historia que esperar para 2027."

Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford; Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Aún no se ha finalizado un formato, pero se espera que NASCAR haga grandes apuestas con la edición de 2027 de la All-Star Race. El comunicado insinúa esto, afirmando que el evento "podría presentar otro giro mientras la industria considera cómo North Wilkesboro podría ser la pista de pruebas definitiva de la Cup Series para futuras mejoras".

Dover Motor Speedway, que perdió su carrera puntuable y se convirtió en la sede de la All-Star Race de 2026, volverá a formar parte del campeonato el próximo año. Tendrá lugar la semana anterior al fin de semana de la All-Star Race de North Wilkesboro, del 15 al 16 de mayo. Será una carrera de la Cup de 400 vueltas, junto con la NASCAR O'Reilly Series.

"Ya sea una carrera puntuable, una All-Star Race o una carrera de la Chase, hay algo que nunca cambia: trabajamos para los aficionados", dijo Mike Tatoian, presidente y gerente general de Dover Motor Speedway. "Ellos son el corazón de todo lo que hacemos, y estamos constantemente buscando formas de hacer que cada visita a The Monster Mile sea más entretenida que la anterior. Nuestro objetivo es crear recuerdos que duren toda la vida, y estamos deseando dar la bienvenida a todos de nuevo la próxima primavera para otro fin de semana excepcional dentro y fuera de la pista."

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