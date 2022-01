Cómo NASCAR ayudó a encaminar el desarrollo del Next Gen

Fue hace menos de cuatro meses, durante una entrevista en el Motor Speedway de Las Vegas, cuando Wilson dijo: "Todos estamos atrasados", en lo que respecta al desarrollo y las pruebas del nuevo coche.

En ese momento, NASCAR sólo había realizado una prueba con varios coches en Daytona International Speedway, y eso produjo una lista de nuevos problemas, incluyendo el sobrecalentamiento de la cabina del piloto y problemas con la dirección del coche.

En ese momento, los equipos se mostraban reacios a construir muchos coches nuevos debido a la cantidad de cambios que se realizaban para solucionar el rendimiento del coche con cada prueba que pasaba.

Wilson dijo que los problemas llegaron a un punto de ebullición al final de la temporada 2021 y los fabricantes acudieron a NASCAR en busca de ayuda.

"Tradicionalmente, NASCAR facilita una prueba -ya sea una prueba de organización, una prueba de neumáticos- y en general se deja a las organizaciones lo que hacen y se les dice que salgan a probar. Esa ha sido en cierto modo la mentalidad en el desarrollo del coche Next Gen", dijo Wilson.

"Claramente, porque estábamos atrasados, porque teníamos muchos problemas, necesitábamos cambiar ese paradigma y necesitábamos que NASCAR diera un paso adelante con algo de liderazgo y disciplina".

Reunión en Nashville

Wilson dijo que los ejecutivos de NASCAR, de los equipos y de los fabricantes se reunieron durante la semana del evento de los campeones de postemporada en Nashville, Tennessee, a finales de noviembre, para abordar las crecientes preocupaciones y todos tuvieron la oportunidad de "desahogarse."

"Creo que fue una de esas cosas terapéuticas y fue bueno para todos nosotros. Lo que surgió de eso fueron las dos semanas de pruebas (adicionales) en Charlotte. Y esas fueron las mejores pruebas, las más organizadas, las más disciplinadas que hemos visto con este nuevo coche", dijo Wilson.

"Y, sorpresa, nos sentimos muy bien con nuestro paquete intermedio. Hemos cubierto mucho terreno desde Las Vegas el año pasado. Esta semana (por las pruebas realizadas días atrás) hemos visto lo mismo en Daytona y nos sentimos realmente bien con nuestro paquete para superspeedways".

Los equipos y los pilotos se están dando cuenta de que es un coche muy diferente con el que van a competir esta temporada, pero que corre de forma familiar.

"Esto es lo que estamos viviendo colectivamente. El coche es diferente, se siente diferente, suena diferente, la sensación en el trasero es diferente porque es un coche completamente nuevo", dijo Wilson.

"Sin embargo, lo que ha sido igual aquí en Daytona es que hay un rebufo, que puedes jugar con él, que puedes mover el coche en la pista con una cantidad razonable de comodidad y que puedes conducir desde la parte trasera a la delantera y establecer adelantamientos".

Los pilotos esperan para salir a la pista en Charlotte. Photo by: NASCAR Media

Cuando se le preguntó si creía que la participación más directa de NASCAR durante el último mes y medio fue bienvenida, Wilson dijo: "Fue más que bienvenida, fue necesaria. Fue un poco de la 'vieja escuela' de NASCAR. Necesitábamos que nos dijeran lo que teníamos que hacer".

"Todos estamos en este modo de recopilación de datos ahora mismo y cuantos más datos creíbles podamos reunir como industria, más rápido vamos a avanzar en nuestros aprendizajes sobre este coche de carreras. Felicitaciones a Steve O'Donnell, John Probst y Eric Jacuzzi y a todo ese grupo (en NASCAR) por ponernos en marcha y centrarnos con una dirección clara, con un plan de pruebas".

"Todos hemos cosechado algunos aprendizajes realmente buenos".

Persisten los problemas de producción

Eso no quiere decir que no haya todavía problemas con el despliegue de los Next Gen.

Algunos equipos siguen teniendo problemas para reunir el máximo de siete coches asignados por equipo para el inicio de la temporada 2022.

Hasta la llegada del coche Next Gen, la mayoría de los equipos de la Copa construían sus chasis y piezas en sus talleres, pero prácticamente todas las piezas, incluido el chasis, del coche Next Gen deben ser compradas por los equipos a los proveedores aprobados por NASCAR.

Los proveedores de piezas de NASCAR, por desgracia, se enfrentan a muchos de los mismos problemas relacionados con la pandemia de Covid y la escasez de trabajadores que otras industrias.

Sin embargo, en lo que respecta al rendimiento en pista, sólo queda una prueba del Next Gen -dos días este mes en Phoenix Raceway- antes de que el coche vea su primera carrera, la exhibición no puntuable Busch Light Clash en un óvalo de ¼ de milla hecho a medida dentro del Coliseo de Los Ángeles el 6 de febrero.

En muchos sentidos, los equipos de la Copa han vuelto a lo que están más familiarizados cuando se trata de la preparación fuera de temporada: encontrar maneras de hacer que sus coches vayan más rápido.

"Estamos más cómodos con este coche de lo que nunca hemos estado", dijo Wilson al hablar del enfoque de la competición en pista. "El asunto ahora está volviendo a la logística y la cadena de suministro".

"Lo más crítico últimamente ha sido la puesta en pista, el desarrollo y la puesta a punto de un paquete y el tratamiento de los problemas de calor y la dirección y todas esas cosas. Mecánicamente, colectivamente, estamos en buena forma, y con la mano en el corazón, podemos decir que estamos listos para correr este coche."

"Ahora, la base de la presión está volviendo a los talleres. Las piezas están llegando con cuentagotas. No va a ser cómodo durante un tiempo, pero creo que vamos a estar bien".