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Crónica de carrera
NASCAR Cup San Diego

NASCAR San Diego: Corey Heim logra la victoria, Daniel Suárez suma otro top 15

Es el momento de Heim en San Diego consiguiendo su primera victoria en tan solo su decimotercera carrera. Daniel Suárez sigue demostrando sólidas actuaciones.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

El domingo, en la Base Naval Coronado, se vivió un duelo entre los dos equipos del Toyota número 23XI. El líder del campeonato, Tyler Reddick, luchó codo a codo con su compañero de equipo, Corey Heim, en las últimas vueltas.

Mientras luchaban rueda a rueda por el liderato, chocaron y Heim rebotó contra el muro antes de llevarse la victoria. Poco después, Reddick sufrió un pinchazo y terminó en la 25ª posición. Ahora mantiene una ventaja de tan solo ocho puntos sobre Denny Hamlin en el campeonato.

Para Heim, de 23 años, esta primera victoria en su carrera llega en apenas su decimotercera participación y la sexta de la temporada 2026. Su jefe de equipo, Bootie Barker, lo dirigió desde el pit lane del Toyota número 67.

 

El equipo propiedad de Michael Jordan logró un doblete, con Bubba Wallace remontando dos vueltas para conseguir su mejor resultado de la temporada.

Kyle Larson terminó tercero, Zane Smith cuarto y AJ Allmendinger quinto. Chris Buescher, Ross Chastain, Riley Herbst, Ryan Blaney y Michael McDowell completaron el top ten.

En su debut en la NASCAR Cup, el expiloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen marcó la vuelta rápida cerca del final de la carrera y terminó en la 27ª posición.

 

Etapa 1 y 2

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Van Gisbergen lideró la carrera desde la pole position, pero mientras los pilotos gestionaban los neumáticos, Blaney tomó el control y se escapó en cabeza.

El primer incidente fue protagonizado por A. Dillon, quien hizo un trompo. Blaney entró a boxes a mitad de la etapa, liderando la carrera, y varios pilotos hicieron lo mismo.

Wallace lideró la carrera antes de entrar a boxes, momento en que Van Gisbergen lo adelantó. Ambos formaban parte de un grupo que intentaba prolongar la etapa para conservar un juego de neumáticos.

Sin embargo, esta estrategia les salió mal, ya que Ricky Stenhouse Jr. se quedó parado en la pista, provocando la primera bandera amarilla de la carrera. Durante la retirada, Christopher Bell salió del coche, ya que conducía lesionado y planeaba ceder el volante al joven piloto de relevo de 18 años, Brent Crews.

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Blaney reinició la carrera en octava posición con neumáticos nuevos y rápidamente remontó posiciones, tomando la delantera con tiempo suficiente para el final de la etapa.

Con neumáticos desgastados, SVG y Wallace decidieron cambiar el rumbo de la etapa y entrar a boxes antes de tiempo, arrastrando consigo a otros pilotos.

Sin embargo, el equipo 23XI Racing no logró asegurar el neumático delantero derecho, que se desprendió, obligando a una penalización de carrera completa. Wallace fue penalizado dos veces y dos miembros de su equipo serán suspendidos más adelante en la semana.

Wallace falleció al finalizar la etapa bajo bandera amarilla. Blaney ganó la Etapa 1.

Al comienzo de la Etapa 2, un nuevo grupo de autos se colocó en cabeza, con Connor Zilisch liderando a Preece. Mientras SVG intentaba remontar, chocó con Buescher, provocando que este último hiciera un trompo. El grupo evitó por poco un choque múltiple, y Buescher solo perdió un par de posiciones tras un trompo completo de 360 ​​grados.

El siguiente abandono fue para Brent Crews, ya que el motor del Toyota JGR n.° 20 explotó, lo que significa que Bell solo obtendrá un punto.

Mientras continuaba la carrera, el momento clave fue la reanudación en la vuelta 32, cuando Hill no tomó bien la entrada a la curva 1 mientras luchaba rueda a rueda por el liderato con Zilisch. Ambos chocaron contra el muro exterior, destrozando sus autos, así como el de SVG, que venía justo detrás. Varios otros autos se vieron involucrados, sufriendo daños de diversa gravedad, pero los Chevrolet Red Bull que lideraban la carrera no pudieron continuar.

 

Tras una breve interrupción por reparaciones en el muro, Herbst lideraba la reanudación, pero Smith lo adelantó poco después.

Se produjeron varios incidentes menores en el pelotón, incluyendo uno en el que Magnussen chocó con Noah Gragson, quien trompeó contra el muro y no pudo terminar la carrera.

Una vez más, varios pilotos decidieron cambiar el rumbo de la etapa, devolviendo a Herbst el control. Sin embargo, Preece lo adelantó y ganó la segunda etapa.

Etapa 3

Pitlane during a caution flag

Pitlane during a caution flag

Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Pero luego ella se fue al inicio de la etapa final, y el siguiente desfile en los boxes se descarriló en la pista. Berry y Custer tuvieron un incidente importante en la reanimación, ya que probablemente fue la causa.

Al salir a la pista, hubo más incidentes en el pelotón, incluyendo una colisión entre A. Dillon y Jones que provocó un accidente sin control. Byron pasó por varios boxes para reparar su coche junto al muro. Elliott luego perdió el control, y Brad Keselowski rompió una rueda, pero finalmente logró salir.

Mientras tanto, la pista continuó sin interrupciones. Larson estaba al mando, y muchos de los coches entraron en los boxes con menos de 25 visitas. Larson y un grupo de aproximadamente un grupo de coches permanecieron en los boxes durante mucho más tiempo.

Después de menos de 20 visitas, Larson llegó a uno de nuestros backs, y ninguno de los backs tuvo su último recorrido. Redujo rápidamente el viento y se colocó justo detrás de Larson cuando entró en boxes en menos de 16 segundos.

Después, Stenhouse tuvo un problema mecánico y es posible que se haya derramado líquido de la pista. La bandera amarilla ondeó justo después de que Hocevar, Reddick, Wallace y Chastain entraran en boxes.

Por lo tanto, al salir de la franja amarilla y con los neumáticos dañados, se les quitó la etiqueta y entraron en boxes para cambiarlos. Varios pilotos lo siguieron, conscientes de que tenían algunas posibilidades de quedar atrapados en el lateral de la bandera amarilla.

Hocevar lideraba la pista, comparado con el primero que fue con Larson. Mantuvo eliderato en menos de un segundo, Reddick los adelantó a ambos. Al entrar en la chicane final, cometió un error y sorprendió a Chastain, pero en la clasificación final quedó claro que solo Chastain perdió algunas de sus posiciones.

En la cabeza, Heim fue compañero de habitación junto a Reddick con un pequeño error, y aún más impactante, con Reddick empujando a Heim contra la pared. Cuando cometió su error, Reddick levantó el pie del acelerador y poco después vendió un neumático faltante.

Heim cruzó la meta con una ventaja de die segundos sobre Wallace, liderando un doblete para el equipo 23XI.

Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

Photo by: James Gilbert / Getty Images

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1
C. Heim 23XI Racing
67 Toyota 75

3:36'49.275

6
2 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 75

+10.365

3:36'59.640

10.365 10 35
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 75

+10.689

3:36'59.964

0.324 7 42
4 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 75

+17.114

3:37'06.389

6.425 7 33
5 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 75

+17.623

3:37'06.898

0.509 8 45
6 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 75

+17.880

3:37'07.155

0.257 7 39
7 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 75

+18.431

3:37'07.706

0.551 7 33
8 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 75

+19.236

3:37'08.511

0.805 6 38
9 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 75

+19.556

3:37'08.831

0.320 8 44
10 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 75

+24.135

3:37'13.410

4.579 7 27
11 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 75

+26.079

3:37'15.354

1.944 7 45
12 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 75

+27.364

3:37'16.639

1.285 8 25
13 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 75

+29.151

3:37'18.426

1.787 9 28
14 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 75

+29.920

3:37'19.195

0.769 7 23
15 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 75

+32.243

3:37'21.518

2.323 8 29
16 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 75

+32.924

3:37'22.199

0.681 7 21
17 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 75

+34.521

3:37'23.796

1.597 7 20
18 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 75

+37.607

3:37'26.882

3.086 7 23
19 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 75

+39.224

3:37'28.499

1.617 6 27
20 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 75

+43.624

3:37'32.899

4.400 8 17
21 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 75

+45.737

3:37'35.012

2.113 8 23
22 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 75

+46.411

3:37'35.686

0.674 9 15
23 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 75

+50.422

3:37'39.697

4.011 8 14
24 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 75

+54.229

3:37'43.504

3.807 7 13
25 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 75

+1'11.907

3:38'01.182

17.678 9 12
26 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 75

+1'16.327

3:38'05.602

4.420 8 11
27 Denmark K. Magnussen TrackHouse Racing 91 Chevrolet 75

+1'18.006

3:38'07.281

1.679 7 11
28 United States J. Johnson Legacy Motor Club 84 Toyota 75

+1'39.930

3:38'29.205

21.924 10 9
29
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford 75

+1'54.299

3:38'43.574

14.369 9 8
30 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 74

+1 Vuelta

3:38'06.433

1 Vuelta 9 7
31 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 72

+3 Vueltas

3:37'47.841

2 Vueltas 8 6
32 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 68

+7 Vueltas

3:37'53.370

4 Vueltas 9 6
33 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 59

+16 Vueltas

2:54'19.288

9 Vueltas 8 4 Radiator
34 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 59

+16 Vueltas

3:39'01.101

44'41.813 13 3
35 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 37

+38 Vueltas

1:53'11.104

22 Vueltas 6 2 Accidente
36 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 31

+44 Vueltas

1:32'31.764

6 Vueltas 4 Accidente
37
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet 31

+44 Vueltas

1:32'31.799

0.035 15 3 Accidente
38 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 31

+44 Vueltas

1:32'31.826

0.027 15 1 Accidente
39 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 28

+47 Vueltas

1:21'48.499

3 Vueltas 4 1 Motor
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