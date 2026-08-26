NASCAR publica el calendario 2027 de Cup, O'Reilly y Craftsman Trucks

Tras semanas de anuncios puntuales sobre cada circuito, la NASCAR ha publicado por fin los calendarios completos de la Cup Series, la la O’Reilly Auto Parts Series y la Craftsman Truck Series.

No hay nuevos circuitos en el calendario de la Cup, pero, tal y como ya se había informado, "The Clash" vuelve al Daytona International Speedway, la All-Star Race vuelve al North Wilkesboro, mientras que Dover recupera una carrera puntuable, el Richmond Raceway inaugura la Chase y la Southern 500 de Darlington es ahora la última prueba de la temporada regular. El New Hampshire Motor Speedway también vuelve a formar parte de la Chase.

Watkins Glen se trasladó a mayo en 2026, lo que provocó una gran polémica, pero ahora será el único circuito urbano en la Chase por el campeonato de la Copa de 2027.

Vuelve la carrera en el circuito urbano de San Diego, aunque un poco más tarde en la temporada, y hay planes para correr en una nueva instalación militar en 2028. La cita del fin de semana del 4 de julio se celebrará por primera vez en el Iowa Speedway.

Volverá a haber dos fines de semana de descanso: uno por Semana Santa a finales de marzo y otro en la segunda semana de agosto, durante la temporada de verano.

En la NASCAR O’Reilly Series, entre los cambios más destacados se encuentra la desaparición de Rockingham y la incorporación de North Wilkesboro, un circuito en el que la categoría secundaria de la NASCAR no ha competido desde 1985. No habrá carreras independientes durante toda la temporada 2027 de la NOAPS.

En la categoría de camiones, Rockingham, San Diego, Watkins Glen, Dover y Richmond también han perdido sus carreras. Se ha añadido por primera vez una carrera de la NCTS con puntos en el Bowman Gray Stadium, al tiempo que se vuelve al Canadian Tire Motorsports Park por primera vez desde antes de la pandemia de COVID-19. La categoría de camiones también volverá a las calles de St. Pete para un fin de semana conjunto con la IndyCar.

El Homestead-Miami Speedway volverá a acoger el fin de semana de campeonato de las tres divisiones nacionales durante el fin de semana del 12 al 14 de noviembre.

Una vez más, la temporada de la Copa se repartirá entre FOX, Prime Video de Amazon, TNT y USA/NBC. Todas las carreras de la O’Reilly serán retransmitidas por The CW, mientras que FOX se encargará de la temporada completa de la Truck Series.