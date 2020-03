Ronda de NASCAR en Homestead debe ser pospuesta

El jueves por la mañana el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, emitió un comunicado suspendiendo varias eventos masivos, incluyendo las carreras del próximo fin de semana en Homestead-Miami Speedway.

Sin embargo, NASCAR podría disputar las carreras si decide hacerlo sin aficionados, lo cual debería definirse en las próximas horas.

"Aunque no tenemos propagación de la comunidad en este momento, queremos tomar las medidas preventivas para mantenerlo así. Por lo tanto, he decidido suspender la realización de la Feria Juvenil del Condado de Miami-Dade, el torneo de tenis del Abierto de Miami, la carrera MIA 5K, y todos los eventos importantes en el American Airlines Arena. La carrera de NASCAR del 22 de marzo en el Homestead Miami Speedway se pospone en este momento. Los funcionarios de NASCAR decidirán si celebran o no la carrera sin fans", dijo Giménez.

"A medida que avancemos juntos durante este tiempo, continuaremos monitoreando lo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que es una pandemia global. Evaluaremos constantemente las reuniones masivas planeadas a medida que la situación evolucione".

"Tomaré futuras decisiones con respecto a los eventos internos planeados para más de 250 personas, basadas en la guía de los funcionarios de salud federales y estatales. Además, estoy recomendando que las reuniones más pequeñas, si no son esenciales, también sean reconsideradas".

El miércoles NASCAR publicó nuevas directrices operativas para los fines de semana de carreras en el creciente brote del coronavirus.

Entre ellas se encuentran la celebración de reuniones de pilotos y servicios de pista en espacios al aire libre, mantener las apariciones de los pilotos en escenarios al aire libre y pedir a los pilotos que pre-firmen los artículos autografiados.