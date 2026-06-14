NASCAR Pocono 2026: Hamlin logra su tercer victoria consecutiva; Suárez en el top 15

El domingo en Pocono Raceway, no hubo forma de detener al Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing de Denny Hamlin.

Hamlin ha ganado tres carreras consecutivas de la Cup: Nashville, Michigan, y ahora Pocono, consiguiendo su octava victoria de su carrera en la Cup Series en el Tricky Triangle.

Esta es la 64.ª victoria de su carrera para Hamlin, rompiendo el empate con Kyle Busch por el noveno lugar en la lista histórica de victorias.

El líder del campeonato Tyler Reddick terminó segundo, cuya ventaja ahora es de solo 19 puntos sobre Hamlin.

William Byron terminó tercero, John Hunter Nemechek cuarto, y Kyle Larson quinto. Erik Jones, Chris Buescher, Ross Chastain, Ty Gibbs, y Ryan Blaney completaron el resto de los diez primeros.

Buescher también sumó el punto de bonificación por marcar la vuelta más rápida de la carrera.

Etapa 1

Hamlin salió desde la pole, pero después de que Larson lo llevara abierto en la Tunnel Turn al inicio, perdió el control de la carrera. Tras una breve batalla con Suárez por el segundo puesto, se asentó en la segunda posición, y no hubo muchos adelantamientos en todo el pelotón.

A medida que avanzaba la tanda, Hamlin empezó a acercarse a Larson, y estaba claro que el piloto de Hendrick no podría mantener el liderato. Hamlin usó con maestría el auto rezagado de Casey Mears a su favor, metiéndose por debajo de Larson y tomando la delantera.

Hamlin se escapó después de eso, mientras seis autos decidieron dar vuelta a la etapa, entrando temprano a pits en bandera verde mientras permanecían en la vuelta del líder para poder rotar al frente al comienzo de la siguiente etapa. Este grupo de autos incluía a Reddick, que no sumó puntos de etapa, pero estaba listo para saltar a la primera fila en la siguiente resalida.

Hamlin finalmente ganó la etapa sobre Larson, Gibbs, Briscoe, Buescher, Suarez, Byron, E. Jones, Logano y A. Hill.

Etapa 2

Hamlin ganó la carrera a la salida de pits, pero solo era séptimo debido a los autos que dieron vuelta a la etapa. Nemechek ahora lideraba la carrera junto con otros que dieron vuelta a la etapa: Reddick, Z. Smith, Blaney, Cindric y Bowman.

Gibbs tuvo una parada lenta, con el gato bajando demasiado pronto en el lado derecho, y cayó hasta el fondo del pelotón.

En la resalida, Reddick y Nemechek protagonizaron una batalla de varias vueltas por el liderato, con Reddick imponiéndose finalmente. Detrás de ellos, Smith hizo una atrevida maniobra de tres en paralelo por el tercer lugar, y perdió el control a la salida de la Curva 1 mientras iba lado a lado con Hamlin. Se estrelló contra el muro interior, provocando la primera bandera amarilla natural de la carrera.

Durante la amarilla, un pequeño grupo de autos cerca del fondo eligió entrar a pits, liderado por Logano.

En la siguiente resalida, Hill, Van Gisbergen y Berry peleaban de tres en paralelo por posición cuando Hill se abrió en la pista. Berry golpeó el muro, chocando con Van Gisbergen. En el caos, varios otros autos también se accidentaron, con daños severos para Keselowski. Otros involucrados incluyeron a Logano, Zilisch, Wallace, Bell y Gragson.

Hamlin y Reddick decidieron entrar a pits ya que esta amarilla llegaba justo en el límite de la ventana de pits, pero unos diez autos se quedaron fuera. Nemechek lideró a Briscoe en la resalida, pero no iban a poder llegar al final de la etapa sin entrar a pits.

Este ciclo de paradas comenzó con unas 20 vueltas restantes en la etapa, con Suarez y Chastain, con Chastain bloqueando los neumáticos en la entrada a pits. Nemechek entró a pits desde el liderato poco después, liderando más vueltas en una sola carrera que nunca antes en su carrera en la Cup.

Elliott, que era el piloto mejor ubicado en entrar a pits durante la amarilla más reciente, ahora lideraba la carrera con Hamlin muy cerca detrás. Con ocho vueltas por disputar en la etapa, Hamlin superó a Elliott para tomar el liderato. Las paradas en pits continuaron mientras las estrategias y las cargas de combustible variaban en todo el pelotón, con Hamlin y Elliott entrando a pits con cinco vueltas restantes en la etapa.

Cindric entró a pits desde el liderato con tres vueltas restantes en la etapa, cediendo el control a Gilliland, quien intentó estirarlo hasta el final de la etapa.

Lo logró, con Gilliland ganando la Etapa 2 (la primera victoria de etapa de toda su carrera) sobre Briscoe, Nemechek, E. Jones, Stenhouse, Chastain, Hocevar, Suarez, Hamlin y Elliott.

Reddick se quedó a las puertas de sumar puntos de etapa, mientras que su rival por el título Hamlin sumó un total de 12 mientras intenta dar caza al piloto de 23XI por el liderato de puntos.

Etapa 3

Varios pilotos entraron a pits durante el descanso de la etapa, incluidos el ganador de la Etapa 2 Gilliland, Hocevar, Chastain, Stenhouse y A. Dillon.

Briscoe y Nemechek compartieron la primera fila para la resalida que siguió, con Nemechek tomando el liderato y Hamlin subiendo al segundo lugar.

La siguiente amarilla fue por Casey Mears, quien perdió una rueda delantera derecha. Durante la amarilla, Suárez, Bell, Gilliland, Bowman, Allmendinger y A. Dillon entraron todos a pits.

Justo cuando se abrió la ventana de combustible, varios autos eligieron entrar a pits, empezando por Briscoe, Jones y Buescher. Pit road fue un lugar muy ocupado durante las siguientes vueltas mientras los pilotos hacían su última parada programada. Hamlin entró a pits desde el liderato con 38 vueltas por delante.

Reddick y Chastain estaban ahora al frente, ambos ambos entraron a pits con 25 vueltas por delante. Blaney entró a pits desde el liderato poco después, cediendo el control a Bell, quien estaba hablando sobre la posibilidad de jugársela e intentar estirar el combustible hasta el final.

Tenía una ventaja de 10 segundos sobre Hamlin con 20 vueltas por delante. 15 vueltas después, Hamlin superó a Bell por el liderato de la carrera, bien encaminado a ganar tres carreras consecutivas de la Cup.

Bell se quedó sin combustible y tuvo que entrar a pits en la bandera blanca, terminando 26.º. Al frente, Reddick superó a Byron por el segundo lugar con una gran ventaja de neumáticos, pero se quedó sin tiempo para alcanzar a Hamlin por la victoria.