NASCAR Pocono 2026: Denny Hamlin logra la pole, Daniel Suárez en tercero
Hamlin saldrá desde la pole mientras busca una tercera victoria consecutiva en la NASCAR Cup este fin de semana
Simplemente no se puede detener en este momento al Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing de Denny Hamlin, quien se quedó con la pole position para la carrera de la NASCAR Cup de este fin de semana en Pocono Raceway. Fue el único piloto en romper la barrera de los 51 segundos con una vuelta rápida de 51.948s.
Esta es la 51.ª pole de la carrera de Hamlin y su sexta en Pocono. Estará acompañado en la primera fila por Kyle Larson en el Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports, quien quedó a 0.055s del P1.
Daniel Suárez arrancará tercero, Ty Gibbs cuarto y Chase Briscoe quinto. Chris Buescher lideró el grupo de Ford en sexto, Erik Jones séptimo y John Hunter Nemechek octavo, William Byron noveno y Ryan Blaney décimo.
El líder del campeonato Tyler Reddick ha visto cómo su antes poderosa ventaja sobre Hamlin cayó de +129pts a solo +51pts, y arrancará 16.º.
Conduciendo con una fractura en la muñeca izquierda tras un accidente de 63G en Michigan, Christopher Bell arrancará 22.º.
Resumen de la clasificación
En la primera mitad de la clasificación, los autos de RFK Racing tuvieron algunos problemas. Brad Keselowski creía que estaba funcionando con un cilindro menos y llevó el No. 6 al garaje, mientras que su compañero de equipo Ryan Preece fue inusualmente lento en el auto No. 60, muy lejos del ritmo. Las cosas mejoraron para Buescher más tarde en la sesión.
Algunos pilotos rápidos salieron temprano debido al caos en Michigan, pero Reddick, Bell y Elliott fueron todos más lentos de lo esperado. En realidad fue Bowman quien marcó el ritmo en el No. 48, justo por delante de McDowelll.
Cuando comenzó la segunda mitad de la clasificación, el primer auto en salir derribó inmediatamente al Chevy HMS No. 48 de Bowman, y ese fue Gibbs en el Toyota JGR No. 54.
Su 52.092s se mantuvo hasta que Suarez lo superó con una tanda muy impresionante. El compañero de equipo de Suarez, Carson Hocevar, también se mostró fuerte, pero tuvo una gran derrapada en la Curva 1. Sin embargo, perdió el control a la salida de la Tunnel Turn, golpeando el muro exterior antes de enderezarlo.
Bubba Wallace fue el siguiente auto en pista, trompeando en el mismo lugar y estrellándose de frente contra el muro interior. Ambos arrancarán desde el fondo del pelotón.
Hubo una ligera demora mientras limpiaban la pista, y la tanda de Larson fue interrumpida por la amarilla. NASCAR permitió a Hendrick cambiar los neumáticos en el auto No. 5 de Larson.
Una vez que se reanudó la sesión, Hamlin superó a Suarez por una décima completa, y Larson también desplazó a Suarez de la primera fila.
Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Mph
|1
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|1
|
51.948
|173.250
|2
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|2
|
+0.055
52.003
|0.055
|173.067
|3
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|1
|
+0.111
52.059
|0.056
|172.881
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|1
|
+0.144
52.092
|0.033
|172.771
|5
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|1
|
+0.184
52.132
|0.040
|172.639
|6
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|1
|
+0.228
52.176
|0.044
|172.493
|7
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|1
|
+0.241
52.189
|0.013
|172.450
|8
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|1
|
+0.329
52.277
|0.088
|172.160
|9
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|1
|
+0.383
52.331
|0.054
|171.982
|10
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|1
|
+0.418
52.366
|0.035
|171.867
|11
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|1
|
+0.519
52.467
|0.101
|171.536
|12
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|1
|
+0.536
52.484
|0.017
|171.481
|13
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|1
|
+0.540
52.488
|0.004
|171.468
|14
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|1
|
+0.589
52.537
|0.049
|171.308
|15
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|1
|
+0.619
52.567
|0.030
|171.210
|16
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|1
|
+0.620
52.568
|0.001
|171.207
|17
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|1
|
+0.629
52.577
|0.009
|171.178
|18
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|1
|
+0.643
52.591
|0.014
|171.132
|19
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|1
|
+0.656
52.604
|0.013
|171.090
|20
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|1
|
+0.679
52.627
|0.023
|171.015
|21
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|1
|
+0.708
52.656
|0.029
|170.921
|22
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|1
|
+0.776
52.724
|0.068
|170.700
|23
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|1
|
+0.780
52.728
|0.004
|170.687
|24
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|1
|
+0.782
52.730
|0.002
|170.681
|25
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|1
|
+0.870
52.818
|0.088
|170.396
|26
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|1
|
+0.890
52.838
|0.020
|170.332
|27
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|1
|
+0.911
52.859
|0.021
|170.264
|28
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|1
|
+1.001
52.949
|0.090
|169.975
|29
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|1
|
+1.104
53.052
|0.103
|169.645
|30
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|1
|
+1.129
53.077
|0.025
|169.565
|31
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|1
|
+1.243
53.191
|0.114
|169.202
|32
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|1
|
+1.266
53.214
|0.023
|169.128
|33
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|1
|
+1.540
53.488
|0.274
|168.262
|34
|
D. Dye Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|1
|
+1.694
53.642
|0.154
|167.779
|35
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|1
|
+1.773
53.721
|0.079
|167.532
|36
|C. Mears Beard Motorsports
|62
|Chevrolet
|1
|
+2.264
54.212
|0.491
|166.015
|37
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|1
|
+19.188
1'11.136
|16.924
|126.518
|38
|B. Wallace 23XI Racing
|23
|Toyota
|0
|
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Hamlin iguala a Kyle Busch y le rinde homenaje con su 63ª victoria; Daniel Suárez en el top 10
NASCAR Cup Michigan: Denny Hamlin gana la pole, Daniel Suárez en 11°
NASCAR Nashville: Ganadores y perdedores de la carrera
Christopher Bell sufre una fractura en la muñeca izquierda, pero es autorizado para correr
Hamlin gana en Nashville mientras JGR domina los tres primeros puestos, Suárez 19°
NASCAR Coke 600: Ganadores y perdedores de la carrera
Últimas noticias
Red Bull quedó "confundido" por la restitución de Pierre Gasly al podio de Mónaco
Hadjar admite que "no me siento bien de cara a la carrera" en Barcelona
NASCAR Pocono 2026: Denny Hamlin logra la pole, Daniel Suárez en tercero
Alpine en Barcelona: "No estamos satisfechos con el resultado"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments