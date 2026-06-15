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NASCAR Cup Pocono

NASCAR Pocono 2026: Campeonato de pilotos tras la carrera, ¿dónde está Daniel Suárez?

La ventaja de Reddick en el campeonato se ha reducido a solo 19 puntos sobre Hamlin, mientras que el piloto de JGR consigue otra victoria.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Antes de la Coca-Cola 600, Tyler Reddick lideraba el campeonato de la NASCAR Cup Series con 129 puntos de ventaja sobre Denny Hamlin. Sin embargo, tras terminar segundo, primero, primero y nuevamente primero este fin de semana en Pocono, Hamlin había reducido drásticamente esa ventaja. La diferencia se ha reducido a tan solo 19 puntos cuando la Cup Series se dirige a la Base Naval de Coronado para un nuevo circuito urbano.

En la lucha por clasificar al Chase, Austin Cindric se mantiene en la cuerda floja en el puesto 16, con solo cuatro puntos de diferencia sobre Brad Keselowski, quien quedó fuera de la línea de corte tras abandonar en Pocono.

Erik Jones fue el que más posiciones escaló, subiendo tres puestos dentro del Chase, ahora empatado con Cindric y en el puesto 15 por desempate.

Ningún piloto perdió más de dos posiciones en el campeonato, por lo que los mayores perjudicados fueron Carson Hocevar, Bubba Wallace, Keselowski y Zane Smith.

Lea también:

2026 NASCAR Cup puntos después de Pocono (Carrera 16 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Pos. cambiadas
1 Tyler Reddick  704 --
2 Denny Hamlin 685 --
3 Ryan Blaney 539 --
4 Chase Elliott 509 --
5 Ty Gibbs 506 --
6 Kyle Larson 494 --
7 Chris Buescher 461 +1
8 Daniel Suárez 450 +1
9 Carson Hocevar 449 -2
10 Christopher Bell 421 --
11 William Byron 415 +1
12 Chase Briscoe 411 +1
13 Bubba Wallace 394 -2
14 Shane van Gisbergen 361 --
15 Erik Jones 355 +3
16 Austin Cindric 355 --
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Brad Keselowski 351 -2
18 Joey Logano 334 -1
19 Ryan Preece 322 --
20 Michael McDowell 306 --
21 AJ Allmendinger 301 --
22 Ricky Stenhouse Jr. 299 +1
23 Ross Chastain 294 +1
24 Zane Smith 283 -2
25 Todd Gilliland 283 --
26 John Hunter Nemechek 277 +2
27 Riley Herbst 271 -1
28 Austin Dillon 257 -1
29 Noah Gragson 214 --
30 Josh Berry 200 --
31 Ty Dillon 195 --
32 Alex Bowman 188 --
33 Cole Custer 188 --
34 Connor Zilisch 162 --
35 Cody Ware 138 --
37 Casey Mears 9 --
38 Katherine Legge 8 --
39 BJ McLeod 3 --

 

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