NASCAR ordena retirar la espuma del parachoques para pistas cortas en la Cup Series

NASCAR ha emitido un boletín de reglas para los equipos de la Cup Series antes de una serie de carreras en pistas de menos de una milla en las que se retirará la espuma de los parachoques delantero y trasero durante esos fines de semana de carrera.

Las próximas carreras a las que se aplican estas reglas son las siguientes:

North Wilkesboro, 19 de julio

Richmond, 15 de agosto

Bristol, 19 de septiembre

Martinsville, 1 de noviembre

El boletín instruye a los equipos, con indicaciones sobre cómo hacerlo correctamente, a retirar la espuma de los parachoques delantero y trasero, modificando también en consecuencia los cuatro puntales del parachoques delantero.

La idea es eliminar el incentivo para que los pilotos choquen contra la parte trasera de un coche que se encuentre delante en estas cuatro pistas cortas sin consecuencias. El contacto, si es lo suficientemente fuerte, ahora provocará daños aerodinámicos en los coches.

La siguiente ilustración detalla el estado final del conjunto del parachoques delantero tras completar las modificaciones requeridas en los puntales.

El boletín completo de reglas puede leerse en su totalidad a continuación.