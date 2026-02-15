Los fabricantes actuales de NASCAR se comprometen con la potencia de combustión interna

Al menos por el momento, la identidad de NASCAR son los motores de combustión interna que hacen mucho ruido y conectan con la mayoría de los consumidores estadounidenses.

Mientras el organismo sancionador continúa desarrollando un prototipo de coche de carreras que pueda adaptarse a cualquier combustible alternativo o fuente de energía, los cuatro fabricantes que compiten en las tres categorías nacionales están conformes con el statu quo de la combustión interna.

La pregunta se planteó a los cuatro responsables de competición de los fabricantes que representan a Chevrolet, Ford, Toyota y RAM.

En la última década ha habido momentos en los que Chevrolet, Ford y Toyota han expresado cierto grado de inevitabilidad hacia la electrificación. Ahora, eso ha sido reemplazado por la sensación de que los combustibles alternativos son más probables, pero ciertamente no algo que elimine el sonido y la potencia del statu quo.

Por parte de NASCAR, el vehículo que produjo junto a ABB es una máquina maleable que puede adaptarse a cualquier planta motriz que se desarrolle en los próximos años. No hay planes de competir con el auto como una serie formal, sino que es más bien un campo de pruebas para adaptar tecnologías emergentes.

DiMarco señaló que Ford compite en todo el mundo en una amplia variedad de categorías utilizando numerosas plantas motrices y ve valor de desarrollo en cada una de ellas.

"Sí, competimos en 34 países alrededor del mundo, 47 fines de semana al año; creo que en 36 series diferentes", dijo DiMarco. "Tenemos la oportunidad de competir con híbridos en otras series. Tenemos la oportunidad de correr completamente con (motores de combustión interna) aquí.

"Para nosotros, nuestro producto en el concesionario coincide con nuestro producto en la pista. No es aquí en NASCAR donde sentimos que necesitamos introducir híbridos o electrificación en este momento. En 20-30 años, quién sabe. Quién sabe qué tecnología traerá eso. Pero actualmente en NASCAR estamos contentos con la fórmula que tenemos".

Sus pares actuales en la Cup Series sienten lo mismo, con Gibbs y Warren reconociendo lo que los aficionados estadounidenses parecen querer más que nada.

"Sí, realmente depende de nuestra base de aficionados, y sabemos dónde está nuestra base de aficionados aquí", dijo Gibbs. "De nuevo, cuando se observa la duración de nuestras carreras y algunas de estas cosas, la electrificación es un poco más desafiante en un autódromo como este, donde no hay regeneración ni ese tipo de cosas.

"Así que, para nosotros, imita lo que nuestros clientes quieren en el mercado, y lo mismo desde una perspectiva de motorsports. Estamos corriendo con hidrógeno en ciertas series; estamos compitiendo con híbridos en otras. Realmente depende de con qué esté más comprometida la base de aficionados en cada serie en particular, y eso luego se traslada a nuestros clientes".

Warren dice que Chevrolet compite de manera similar con una amplia variedad de plantas motrices a nivel global y afirma que están preparados como OEM sin importar qué dirección tome NASCAR.

"Los requisitos energéticos en esta forma de competición son totalmente diferentes", dijo Warren. "El peso del auto, las aceleraciones y cómo se implementaría no son realmente adecuados aquí tanto como lo son en otras series, así que creo que eso impulsa gran parte de ello. No hay realmente un beneficio añadido para el deporte en su conjunto.

"Ciertamente, nosotros como fabricante estamos construyendo grandes vehículos eléctricos, grandes vehículos a gasolina, y nuestro objetivo es ofrecer el vehículo adecuado al cliente, sea lo que sea que desee.

"Creo que en NASCAR amamos las carreras con competencia cerrada, y queremos que el tren motriz sea adecuado para el evento y la competencia".

Stellantis ha sido especialmente agresiva en la expansión de las ofertas de combustión interna a nivel global incluso antes de que eso se consolidara entre sus pares. El relajamiento de las normas regulatorias de emisiones en Estados Unidos ciertamente ha alentado ese sentimiento también a nivel doméstico.

Kidd se hizo eco de la narrativa predominante de que los aficionados estadounidenses dicen que quieren vehículos de combustión interna y también quieren verlos competir, de ahí el regreso de RAM a la Craftsman Truck Series.

"Creo que nuestro negocio principal es ofrecer a los clientes lo que quieren comprar y realmente brindar una buena oferta de eso en el mercado", dijo Kidd. "Así que no es diferente de lo que Tyler y Eric comentaron allí.

"Lo que es único para nosotros y único de NASCAR es que se trata de pura potencia estadounidense. Llamémoslo como es. Son muscle cars que escupen fuego, y eso es parte de nuestra marca. Es una parte muy fuerte de nuestra marca. Al llegar a NASCAR, podemos apoyarnos mucho en eso, y es algo que ha resonado con todos los leales a Mopar en todo el planeta.

"Estamos felices de estar aquí y generar potencia con motores atmosféricos, y apoyaremos cualquier dirección que tome el deporte en el futuro. Ayudaremos a darle forma. Pero reconociendo el hecho de que nuestros aficionados realmente conectan con la potencia de motores atmosféricos".