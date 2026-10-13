NASCAR Cup

NASCAR fabrica más de 80 coches de carrera para la secuela de Días de Trueno

El CEO de NASCAR, Steve O'Donnell, se sentó recientemente para una entrevista con el Wall Street Journal

Nick DeGroot

Publicado: 13 oct 2026, 11:11

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Durante una reciente visita a las oficinas del Leadership Institute en Washington D.C., el CEO de NASCAR, Steve O'Donnell, se sentó para una entrevista con el Wall Street Journal, donde hablaron sobre el estado del deporte y los planes de futuro.

NASCAR estuvo profundamente involucrada en ayudar con la producción de la película original Days of Thunder (Días de Trueno), que se estrenó en 1990. La secuela, protagonizada por Tom Cruise en su regreso al personaje de Cole Trickle junto a Anne Hathaway en un nuevo papel, tiene previsto su estreno en junio de 2028.

Cruise estuvo en el Daytona International Speedway al final de la temporada regular 2026 de la Cup Series, confirmando la película y dirigiéndose al garaje de NASCAR. Fanático de NASCAR desde hace mucho tiempo, Cruise le dijo al garaje que pretende tratar al deporte con respeto, al comentar que planea "darle al público esa oportunidad de entender qué es como equipo, como comunidad, qué es para NASCAR: la velocidad, la emoción y todo ese peligro y esas cosas".

En el artículo del WSJ, O'Donnell señaló que Cruise le dijo al organismo sancionador que "será mejor que estén preparados para esto... va a conectarse gente que nunca vio una carrera”. También se espera que NASCAR construya más de 80 coches de carrera para utilizarlos durante la producción de la película.

En la película original, NASCAR permitió filmar en las pistas durante los fines de semana de carrera, e incluso autorizó a coches de la película (conducidos por pilotos reales de NASCAR) a sumarse detrás del pelotón durante carreras oficiales, en particular la Daytona 500 de 1990. Hendrick Motorsports ayudó a construir cinco coches de carrera personalizados equipados con cámaras especializadas, y no hay dudas de que la secuela intentará ser todavía más grande y ambiciosa, muy al estilo de la secuela de Top Gun. La película original utilizó alrededor de 60 coches de carrera.

La reciente y exitosa película de F1, que también contó con la participación del productor de Days of Thunder, Jerry Bruckheimer, trabajó estrechamente con la FIA para conseguir algunas tomas increíblemente auténticas.

O'Donnell asumió el cargo de CEO de NASCAR en reemplazo de Jim France a comienzos de 2026, y es la primera persona nombrada para el puesto que no pertenece a la familia France, fundadora de NASCAR.

Dentro de NASCAR existe la esperanza de que un drama serio y crudo como Days of Thunder pueda abrir una nueva era para el deporte y despertar un interés renovado en NASCAR por parte de un público más amplio.

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