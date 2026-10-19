NASCAR Cup Phoenix II

NASCAR está consiguiendo el desenlace de campeonato que ha perseguido desde 1992

Simplemente hizo falta una caída histórica de Kyle Larson en Phoenix

Matt Weaver

Publicado: 19 oct 2026, 23:05

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NASCAR lleva 34 años persiguiendo el fantasma del final de la temporada 1992 de la Winston Cup y, aunque todavía quedan tres carreras, esto parece ser lo más cerca que ha estado, sin llegar a fabricarlo directamente.

Tras la carrera del domingo en Phoenix Raceway, hay siete pilotos separados por los puntos que entrega una carrera, y lo próximo evento es la más impredecible de las cartas impredecibles en Talladega Superspeedway.

Kyle Larson

Christopher Bell -5

Chase Briscoe -24

Denny Hamlin -31

Ryan Blaney -40

Joey Logano -44

Tyler Reddick -56

Como siempre iba a suceder, este campeonato quedará decidido en gran medida por quién se ve o no involucrado en The Big One el próximo fin de semana, pero también por quién va a ganar cada una de estas próximas tres carreras.

"Una victoria y estás ahí", dijo Denny Hamlin después de la carrera, y eso aplica literalmente a todos los que aparecen arriba.

Kyle Larson llegó a esta carrera con una ventaja de 49 puntos en el campeonato, pero la perdió prácticamente toda con un auto que simplemente no estuvo bien durante todo el fin de semana. También lo había anticipado, al decir 'soy malo' en Phoenix Raceway, y sufrió incluso para correr dentro del top 25.

El No. 5 de Hendrick Motorsports no pudo sumar ni un solo punto de etapa y finalmente sufrió una falla en un neumático que lo mandó contra el muro y lo dejó fuera de la carrera.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

"No somos buenos aquí", dijo Larson fuera del centro médico del infield. "Fue un día difícil. Simplemente no estuvimos bien".

Mientras tanto, Hamlin tuvo una verdadera oportunidad de recuperar el liderato del campeonato y sumó 12 puntos de etapa. Luego sufrió una falla en un neumático cuando marchaba cuarto y no pudo volver a la vuelta del líder, para terminar 28°.

Y, en realidad, también fue una oportunidad perdida para todos los demás perseguidores más cercanos de Larson, ya que Tyler Reddick terminó ganando la carrera, pero sigue siendo algo así como una apuesta lejana para el campeonato sin mucha ayuda.

Con una victoria, cualquier combinación de Joey Logano, Christopher Bell o Chase Briscoe podría haber tomado el liderato en puntos a falta de tres carreras, pero finalmente no pudo concretar las oportunidades para hacerlo.

Logano ganó ambas etapas, sumó 20 puntos, pero solo pudo terminar sexto con un pequeño ‘contratiempo’ en boxes.

"Fue bueno y malo, supongo", dijo Logano. "Lo bueno es que fuimos rápidos, lideramos muchas vueltas y ganamos dos etapas. Lo malo es que dejamos escapar una victoria. Esa parte duele un poco, pero supongo que recuperamos cerca de 50 puntos con el líder, así que no puedes estar demasiado enojado por eso. Ojalá pudiéramos recuperarla".

Hubo mucho de eso dando vueltas.

Incluso Bell, que está tan cerca del liderato del campeonato como lo ha estado en todo el año, parecía un poco molesto después de terminar cuarto.

"Va a ser una batalla, eso seguro", dijo Bell. "Estamos ahí, metidos en la pelea. Muy orgulloso de nuestro equipo. Han hecho un muy buen trabajo trayendo autos rápidos y ejecutando las carreras. Hemos podido clasificar bien y correr adelante en las etapas.

"Sentí que nuestro rendimiento probablemente fue decayendo un poco a medida que avanzó el día. Tuvimos la estrategia de poner neumáticos al final, buenos reinicios para ganar algo de posición en pista. Estamos en la pelea".

Mientras tanto, Hamlin está lo más cerca posible de parecer un hombre derrotado después de sufrir infortunios o errores en cinco de las primeras siete carreras como el contendiente sembrado número uno. En realidad, es bastante notable que esté solo a 31 puntos con todo lo que ha pasado.

Gran parte de eso es testimonio de su temporada regular y de la ventaja de 25 puntos con la que comenzó el Chase for the Championship. Le descontó 18 puntos a Larson.

"Eso no importa porque se trata de nuestro día, y no del día de nadie más", dijo Hamlin. "No hemos terminado las carreras al máximo de nuestra capacidad. Si podemos empezar a hacerlo pronto, nunca se sabe qué puede pasar".

Pero se suponía que este iba a ser su año, otra vez, algo que le ha gustado decir mucho en los últimos años respecto a ese campeonato esquivo.

"Algunas cosas están destinadas a ser y otras no", dijo Hamlin. "Creo que me han tocado tantas cartas en estos playoffs y en el Chase, lo he visto todo, así que nada me sorprende.

"Nada me sorprende. No estoy en shock porque ya he estado aquí antes".

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

En conjunto, esto es lo que NASCAR ha estado intentando replicar desde 1992, cuando Alan Kulwicki ganó el campeonato en una carrera final que tuvo a otros cinco contendientes matemáticos en Bill Elliott, Davey Allison, Harry Gant, Kyle Petty y Mark Martin.

El primer año del Chase original tuvo una dinámica similar, ya que Kurt Busch aseguró el título en una carrera que todavía tenía probabilidades matemáticas para Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr. y Martin.

La final de 2011 vio a Tony Stewart derrotar a Carl Edwards mediante un desempate, lo que luego llevó a NASCAR a forzar una final de cuatro pilotos cada año de 2014 a 2025. NASCAR sí aprendió algunas lecciones de ese formato, como el énfasis en las victorias y premiar el rendimiento a lo largo de la carrera mediante etapas, y cada uno de esos elementos ha mejorado esta versión del Chase.

En definitiva, con tres carreras por delante, cualquiera de los siete primeros puede ganar este campeonato si logra evitar el Big One de Talladega y llegar al Victory Lane.

Imaginen si Briscoe hubiera podido cerrar la pelea contra Larson en Kansas. Estaría liderando ahora.

"Eso es parte de esto, son carreras", dijo Briscoe.

A 40 y 44 puntos, con tres pistas realmente buenas por delante, tampoco descarten a los campeones de Team Penske.

"Se siente mucho mejor que 80", dijo Blaney. "Definitivamente es posible, seguro, y solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Siento que cuando terminamos estas carreras hemos corrido realmente bien. Fuera de St. Louis y Bristol, hemos armado un muy buen Chase con autos muy rápidos corriendo hacia adelante.

"Me hace sentir mejor irme de aquí mejor que a 78 puntos o mucho más atrás, así que solo tenemos que seguir trabajando".

Lo mismo Logano.

"Somos más optimistas de lo que éramos al llegar, así que en cierto modo pensaba que si podíamos quedar a 60, probablemente estaríamos en una posición decente, y creo que estamos a cuarenta y algo, así que, en general, fue un día sólido".

Larson nunca esperó escaparse con este campeonato de todos modos, así que esto es como siempre iba a ser.

"No esperaba andar bien aquí por los antecedentes", dijo Larson. "Obviamente, quería terminar para sumar los puntos que pudiéramos. Nuestro día no iba a ser grandioso, así que ahora tenemos que ir y ejecutar, y nuestro plan no ha cambiado en absoluto".

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