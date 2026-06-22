NASCAR Cup San Diego 2026: Ganadores y perdedores

¡Qué día de carreras tan increíble en la Base Naval de Coronado! El icónico escenario para una carrera en un circuito urbano completamente nuevo cumplió con creces, tanto en el espectáculo como en la acción en pista.

El lugar estaba lleno y la carrera fue intensa de principio a fin. Los tres eventos culminaron con un emocionante adelantamiento que le dio la victoria, mientras que el domingo vimos a un ganador de la Copa por primera vez y a una futura superestrella del deporte.

Así que, veamos quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del fin de semana de la Copa NASCAR en San Diego:

GANADOR: Heim, pero también 23XI por darle un asiento a tiempo completo en 2027

Watch: Heim takes late lead, wins at Coronado

¡Qué carrera la de Corey Heim! Ya sabíamos que era una de las estrellas emergentes más destacadas de NASCAR, pero el domingo lo llevó a otro nivel. Al volante de un coche de competición sin licencia para 23XI Racing, luchó codo a codo con el líder del campeonato, Tyler Reddick, superando a su compañero de equipo para conseguir su primera victoria en su carrera en tan solo su decimotercera participación. La victoria incluso sorprendió a Denny Hamlin, quien a menudo ha elogiado a Heim por su talento natural, pero dijo que "va a ser un rival difícil" después de su gran victoria en la Copa.

PERDEDOR: Shane van Gisbergen se estrella y queda fuera de Chase

Se suponía que San Diego sería una gran oportunidad para que SVG sumara puntos en la lucha por el Chase, pero terminó siendo el peor escenario posible. Solo consiguió un punto, no logró sumar puntos en ninguna etapa y quedó fuera de la carrera en un choque múltiple en la reanudación. En el incidente, SVG no tuvo escapatoria y cayó tres posiciones en la clasificación, quedando ahora a 5 puntos del Chase. La buena noticia es que hay otro circuito de carretera por delante, pero también es el último de la temporada 2026. Ahora tiene que conseguir el máximo de puntos allí para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Chase.

GANADOR: Bubba Wallace remonta tras ir dos vueltas abajo

¿De dónde salió el número 23? Wallace empezó el día con fuerza, pero todo se complicó cuando una rueda delantera derecha no se sujetó correctamente durante una parada en boxes temprana. Wallace perdió la rueda en la pista y recibió una penalización de dos vueltas. Aunque furioso, Wallace se mantuvo firme en su determinación de recuperar el terreno perdido, logrando finalmente recuperar las dos vueltas y terminar en un impresionante segundo lugar, contribuyendo al doblete de 23XI Racing. Este tipo de actuaciones son las que mantienen vivas sus esperanzas de ganar el campeonato.

PERDEDOR: Tyler Reddick sufre una dura derrota en la lucha por el campeonato

Watch: Reddick after lead battle with Heim: 'I overdid it ... that wasn't right'

En las últimas cinco vueltas de la carrera de la Copa NASCAR, Reddick perdió 43 puntos en la lucha por el título de la temporada regular: 20 al perder el liderato y otros 23 al pinchar una llanta tras un contacto con Heim. Esto significa que Denny Hamlin, quien esperaba perder terreno en el circuito urbano, en realidad le ganó terreno a Reddick. Su ventaja de 129 puntos de hace un mes se redujo a solo ocho, y Reddick se culpó a sí mismo por varios errores cometidos durante el fin de semana. Todo comenzó con un incidente en la clasificación que lo relegó a la parte trasera de la parrilla, seguido de un trompo a mitad de carrera y, finalmente, el choque con Heim mientras intentaba cruzar la meta. Un fin de semana muy desastroso para el auto número 45, y no se lo pueden permitir con el Toyota JGR número 11 pisándoles los talones.

GANADOR: El gran día de puntos de Ryan Preece y el mayor ascenso en la clasificación

Ryan Preece pit stop, No. 60 RFK Racing Ford Photo by: Larry Placido of Icon Sportswire via Getty Images

¡Qué remontada para el Ford número 60 de RFK Racing tras un mes complicado! Preece (junto con Allmendinger) sumó más puntos que ningún otro piloto el domingo, a pesar de haber finalizado en la undécima posición. Esto se debe a que Preece también consiguió 19 de los 20 puntos posibles en las etapas, lo que supuso un gran logro para él en el campeonato. De repente, Preece vuelve a estar entre los 16 primeros, pero a tan solo cinco puntos de la línea de corte.

PERDEDOR: El intercambio de Bell/Crews no funciona debido a un problema en el motor

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota Photo by: David J. Griffin - Icon Sportswire - Getty Images

Christopher Bell sigue perdiendo terreno en las semanas posteriores al accidente de 63G en Michigan, que le provocó una fractura de muñeca. Entre el accidente en Michigan, quedarse sin combustible en Pocono y una falla de motor en San Diego, Bell solo ha sumado 23 puntos en las últimas tres semanas. Como resultado, ha caído fuera de los diez primeros puestos de la clasificación y tiene por delante otro circuito difícil donde podría necesitar nuevamente al piloto de relevo Brent Crews.

GANADOR: AJ Allmendinger sigue haciendo mucho con muy poco

AJ Allmendinger, Kaulig Racing Photo by: James Gilbert / Getty Images

Sin datos compartidos, sin simulador y sin apoyo de Chevrolet, eso no parece ser un problema para el veterano piloto de Kaulig Racing. Cabe mencionar que, debido a la relación de Kaulig con Ram en la categoría Trucks, ya no reciben ayuda de Chevy en la Cup Series. Aun así, Allmendinger logró un puesto entre los cinco primeros en San Diego y ahora se encuentra a solo 21 puntos de la clasificación para el Chase. Con otra carrera en circuito el próximo fin de semana, podría acercarse aún más a la línea de corte en lo que ha sido una temporada sorprendentemente impresionante para el equipo número 16.

PERDEDOR: La gran victoria de Austin Hill se vio ensombrecida por un error el domingo

Austin Hill, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Hill se sentía en la cima del mundo el sábado, superando a Taylor Gray en la última vuelta y asegurando una emotiva victoria en la NASCAR O'Reilly para Richard Childress Racing, rindiendo homenaje a Kyle Busch en sus celebraciones posteriores a la carrera. También impresionó en el auto de la Copa, clasificando décimo y manteniéndose en la parte delantera durante la carrera del domingo. Desafortunadamente, las conversaciones sobre su gran victoria fueron reemplazadas por críticas por un error en la reanudación, donde chocó cuando lideraba, arrastrando consigo a varios autos tras no tomar bien la curva 1. Ese choque eliminó tanto a Connor Zilisch como a Shane van Gisbergen, así como al propio Hill.

GANADOR: Kevin Magnussen vive la experiencia completa de NASCAR

K-Mag pareció disfrutar de su debut en la NASCAR Cup en San Diego, luchando en cada vuelta e incluso entrando a boxes al final para cambiar neumáticos y conseguir la bonificación por la vuelta rápida. También vivió la experiencia completa de la NASCAR, protagonizando una disputa de varias vueltas con Noah Gragson, quien acabó estrellándose contra el muro tras perder la paciencia con el piloto de FRM. Tras la carrera, Gragson se enfrentó a Magnussen, quien no pareció inmutarse por el incidente y le mandó a la mierda repetidamente. Después de todo esto, Magnussen expresó su deseo de volver a la NASCAR y, tras todo lo que vivió en San Diego, parece que encaja a la perfección.

PERDEDOR: El aficionado que fue arrestado

Esto no ocurrió en la carrera de la Copa, pero teníamos que mencionarlo. Un aficionado ebrio decidió saltar a la pista durante una bandera roja en la carrera NASCAR O'Reilly del sábado. Charló con Sheldon Creed y luego huyó saltando dos vallas, perdiendo una chancla en el proceso. Nunca es buena idea saltar a una pista de carreras, pero es aún peor hacerlo en una base militar activa. Agentes federales del NCIS detuvieron rápidamente al individuo, y probablemente no lo veremos en una carrera en mucho tiempo...