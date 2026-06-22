NASCAR Cup San Diego 2026: El campeonato tras la carrera, ¿dónde está Daniel Suárez?
Ahora solo ocho puntos separan a Tyler Reddick y Denny Hamlin en la lucha por el control de la clasificación de la temporada regular.
Sorprendentemente, Denny Hamlin logró acercarse a Tyler Reddick en la lucha por los puntos tras la carrera en el circuito urbano de San Diego.
Mientras luchaba por la victoria, Tyler Reddick tuvo un contacto con su compañero de equipo Corey Heim y poco después pinchó una rueda delantera izquierda. Esto le costó más de 20 puntos, cayendo al puesto 25 en la clasificación general. Hamlin finalizó 14º, reduciendo la diferencia de 19 puntos a solo ocho antes de la carrera en Sonoma Raceway.
El mayor ascenso en la clasificación lo protagonizó Ryan Preece, quien volvió a entrar en la Chase, pasando del puesto 19 al 16 tras una sólida jornada en San Diego. El prometedor día de Shane van Gisbergen terminó en un aparatoso accidente, que lo hizo caer tres posiciones en la clasificación, hasta el puesto 17, a cinco puntos de la victoria.
Pero SVG no fue el mayor perdedor en general, ya que Ricky Stenhouse Jr. cayó cuatro posiciones, del puesto 22 al 26.
También hay un nuevo piloto que aparece entre los diez primeros, con Chase Briscoe reemplazando a Christopher Bell en la décima posición.
2026 NASCAR Cup puntos después de la carrera de San Diego (Carrera 17 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Pos. cambios
|1
|Tyler Reddick
|716
|--
|2
|Denny Hamlin
|708
|--
|3
|Ryan Blaney
|583
|--
|4
|Kyle Larson
|536
|+2
|5
|Ty Gibbs
|535
|--
|6
|Chase Elliott
|534
|-2
|7
|Chris Buescher
|500
|--
|8
|Daniel Suarez
|478
|--
|9
|Carson Hocevar
|476
|--
|10
|Chase Briscoe
|431
|+2
|11
|Bubba Wallace
|429
|+2
|12
|Christopher Bell
|422
|-2
|13
|William Byron
|421
|-2
|14
|Erik Jones
|372
|+1
|15
|Austin Cindric
|370
|+1
|16
|Ryan Preece
|367
|+3
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|17
|Shane van Gisbergen
|362
|-3
|18
|Joey Logano
|357
|--
|19
|Brad Keselowski
|354
|-2
|20
|AJ Allmendinger
|346
|+1
|21
|Michael McDowell
|333
|-1
|22
|Ross Chastain
|327
|+1
|23
|Zane Smith
|316
|+1
|24
|Riley Herbst
|309
|+3
|25
|Todd Gilliland
|306
|--
|26
|Ricky Stenhouse Jr.
|303
|-4
|27
|John Hunter Nemechek
|298
|-1
|28
|Austin Dillon
|270
|--
|29
|Noah Gragson
|216
|--
|30
|Josh Berry
|208
|--
|31
|Ty Dillon
|202
|--
|32
|Alex Bowman
|199
|--
|33
|Cole Custer
|194
|--
|34
|Connor Zilisch
|165
|--
|35
|Cody Ware
|152
|--
|36
|Kevin Magnussen
|11
|N/A
|37
|Casey Mears
|10
|-1
|38
|Jimmie Johnson
|9
|N/A
|39
|Katherine Legge
|8
|-2
|40
|BJ McLeod
|3
|-2
Nota: Kyle Busch acumuló 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y seguimos la decisión de NASCAR de no incluirlo más en la clasificación semanal de pilotos.
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