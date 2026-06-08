NASCAR Cup Michigan 2026: Estado del campeonato; Daniel Suárez en el top 10

Después del primer abandono de Tyler Reddick de la temporada 2026 y de las victorias consecutivas en la NASCAR Cup de Denny Hamlin, la antes enorme ventaja de puntos del piloto de 23XI Racing se está reduciendo rápidamente.

Reddick llegó a esta carrera sin terminar fuera del top 15, y con una ventaja de 97 puntos sobre Hamlin. Ahora, Reddick está solo 51 pts por delante tras un 35.º puesto.

El mayor ascenso en la clasificación fue el de Bubba Wallace, quien subió cuatro posiciones del 15.º al 11.º con un tercer puesto en Michigan.

Los mayores perjudicados fueron Christopher Bell y Austin Dillon, quienes ambos perdieron tres posiciones, con Bell cayendo del séptimo al décimo tras un violento accidente durante la etapa final.

Puntos de NASCAR Cup 2026 después de Michigan (Carrera 15 de 36)