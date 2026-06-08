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NASCAR Cup Michigan

NASCAR Cup Michigan 2026: Estado del campeonato; Daniel Suárez en el top 10

Hamlin ha recortado la ventaja de Reddick, ahora está a solo 51 puntos

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Reddick

Después del primer abandono de Tyler Reddick de la temporada 2026 y de las victorias consecutivas en la NASCAR Cup de Denny Hamlin, la antes enorme ventaja de puntos del piloto de 23XI Racing se está reduciendo rápidamente.

Reddick llegó a esta carrera sin terminar fuera del top 15, y con una ventaja de 97 puntos sobre Hamlin. Ahora, Reddick está solo 51 pts por delante tras un 35.º puesto.

El mayor ascenso en la clasificación fue el de Bubba Wallace, quien subió cuatro posiciones del 15.º al 11.º con un tercer puesto en Michigan.

Los mayores perjudicados fueron Christopher Bell y Austin Dillon, quienes ambos perdieron tres posiciones, con Bell cayendo del séptimo al décimo tras un violento accidente durante la etapa final.

Lea también:

Puntos de NASCAR Cup 2026 después de Michigan (Carrera 15 de 36)

Pos. Driver Points

Positions gained or lost
1 Tyler Reddick  669 --
2 Denny Hamlin 618  --
3 Ryan Blaney 512 --
4 Chase Elliott 482 --
5 Ty Gibbs 470 --
6 Kyle Larson 453 --
7 Carson Hocevar 428 +2
8 Chris Buescher 424 --
9 Daniel Suarez 418 +1
10 Christopher Bell 410 -3
11 Bubba Wallace 378 +4
12 William Byron 377 -1
13 Chase Briscoe 370 +1
14 Shane van Gisbergen 355 -2
15 Brad Keselowski 350 -2
16 Austin Cindric 332 --
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Joey Logano 329 +1
18 Erik Jones 314 +3
19 Ryan Preece 313 -2
20 Michael McDowell 286 -1
21 AJ Allmendinger 286 +1
22 Zane Smith 282 -2
23 Ricky Stenhouse Jr. 271 --
24 Ross Chastain 260 +2
25 Todd Gilliland 255 --
26 Riley Herbst 250 +1
27 Austin Dillon 245 -3
28 John Hunter Nemechek 236 --
29 Noah Gragson 212 --
30 Josh Berry 196 +1
31 Ty Dillon 190 -1
32 Alex Bowman 178 --
33 Cole Custer 175 --
34 Connor Zilisch 148 --
35 Cody Ware 131 --
37 Casey Mears 9 --
38 Katherine Legge 8 --
39 BJ McLeod 3 --

 

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