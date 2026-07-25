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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Indianápolis

NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar

Spire Motorsports impidió que Toyota se hiciera con la pole de la Brickyard 400 en Indianápolis, copando la primera fila con Hocevar y Suárez.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet; Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Carson Hocevar y su compañero de equipo en Spire Motorsports, Daniel Suárez, encabezarán el pelotón en la salida de la edición de 2026 de la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.

Hocevar superó a Suárez por 0,056 s, consiguiendo la tercera pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026. La vuelta de la pole fue de 48,232 s, con una media de 186,598 mph en este histórico circuito.

"Es simplemente increíble", declaró Hocevar. "Salí del coche y estaban gritando, vitoreando y todo eso. No me lo podía creer, y se lo agradez . No sé si me vitoreaban solo porque le gané a Denny o por el hecho de que estamos en la primera fila. Estoy superemocionado. Denny me le ganó una en Michigan, y esta es la ciudad natal de Jeff (Dickerson, copropietario de Spire) y de toda la gente de Spire. Es divertido poder usar nuestras propias notas de estos dos últimos años y mejorar estos coches. Simplemente lo estoy disfrutando. Estos chicos trabajan muy duro".

Watch: Hocevar ecstatic after claiming Brickyard 400 pole

Añadió que va a "disfrutar mucho de este momento", ya que Indianápolis es su circuito favorito del calendario.

Tyler Reddick,23XI Racing, fue el mejor piloto de Toyota al quedar tercero, seguido por los compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs y Denny Hamlin, en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El tercer coche de Spire tampoco se quedó muy atrás, con Michael McDowell en sexta posición. Corey Heim, que compite a tiempo parcial, se clasificó en un meritorio séptimo puesto, mientras que Alex Bowman encabezó la clasificación de Hendrick Motorsports en octava posición . A principios del fin de semana, Bowman anunció sus planes de retirarse tras la temporada 2027.

A.J. Allmendinger consiguió una impresionante posición de salida para Kaulig Racing en novena posición, y Kyle Larson completó los diez primeros puestos.

El piloto de Ford mejor clasificado fue Ryan Blaney, en 13.ª posición, y hay muchos nombres destacados que tendrán trabajo por delante el domingo. El ganador de la semana pasada, Joey Logano, saldrá 19.º en la parrilla.

William Byron saldrá 21.º, Ross Chastain 22.º, Christopher Bell 23.º, Shane van Gisbergen 25.º, Chase Elliott 27.º y el vigente ganador de la Brickyard 400, Bubba Wallace, en la 29.ª posición.

Austin Cindric, que llega a esta carrera ocupando la 16.ª y última plaza en la Chase, se clasificó en 35.ª posición, mientras que el finalista del In-Season Challenge, Todd Gilliland, saldrá 36.º y se enfrentará a Blaney por ese premio de un millón de dólares.

Resumen de la clasificación

Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

Carson Hocevar, Chevrolet n.º 77 de Spire Motorsports

Foto de: Logan Riely / Getty Images

 , ganador en San Diego Heim marcó el primer tiempo de referencia con 48,529 s, y el piloto a tiempo parcial volvió a impresionar al volante del 67 de 23XI Racing. Esta es su primera carrera de la NASCAR (en cualquier división) en este histórico circuito.

McDowell completó una vuelta irregular y estuvo a punto de chocar contra el muro a la salida de la curva 3, pero aun así le bastó para desbancar a Heim del primer puesto. No se mantuvo allí mucho tiempo, ya que 23XI contraatacó con Reddick a la cabeza de la tabla de tiempos.

Más adelante en la sesión, Hocevar se disparó hasta la cabeza, con más de una décima de ventaja sobre Reddick. Suárez, compañero de equipo en Spire, se quedó a solo 0,056 s de la vuelta de la pole. Blaney iba camino de la pole hasta que levantó mucho el pie del acelerador en la curva 3. Gibbs tuvo una oportunidad similar, pero tuvo que levantar el pie a la salida de la curva 2 y perdió su ventaja en la recta trasera.

Chase Elliott rozó el muro entre las curvas 3 y 4, pero, aparte de eso, no hubo incidentes destacables que señalar en la sesión de clasificación.

Lee también:

Alineación completa de salida de la Brickyard 400 de 2026

Parrilla

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Tiempo Mph
1 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet

48.232

186.598
2 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet

+0.056

48.288

186.382
3 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota

+0.135

48.367

186.077
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota

+0.164

48.396

185.966
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota

+0.198

48.430

185.835
6 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet

+0.217

48.449

185.762
7
C. Heim 23XI Racing
67 Toyota

+0.297

48.529

185.456
8 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet

+0.320

48.552

185.368
9 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet

+0.326

48.558

185.345
10 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet

+0.334

48.566

185.315
11 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota

+0.346

48.578

185.269
12 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet

+0.347

48.579

185.265
13 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford

+0.365

48.597

185.197
14 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota

+0.401

48.633

185.060
15 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford

+0.419

48.651

184.991
16 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford

+0.444

48.676

184.896
17 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota

+0.449

48.681

184.877
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota

+0.474

48.706

184.782
19 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet

+0.496

48.728

184.699
20 United States J. Logano Team Penske 22 Ford

+0.496

48.728

184.699
21 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet

+0.529

48.761

184.574
22 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet

+0.538

48.770

184.540
23 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota

+0.605

48.837

184.287
24 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet

+0.616

48.848

184.245
25 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet

+0.618

48.850

184.237
26
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford

+0.647

48.879

184.128
27 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet

+0.711

48.943

183.887
28 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet

+0.716

48.948

183.869
29 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota

+0.718

48.950

183.861
30 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford

+0.816

49.048

183.494
31
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet

+0.913

49.145

183.132
32 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet

+0.926

49.158

183.083
33 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford

+0.951

49.183

182.990
34 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford

+1.006

49.238

182.786
35 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford

+1.022

49.254

182.726
36 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford

+1.094

49.326

182.460
37 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet

+1.199

49.431

182.072
38 United States C. Mears Beard Motorsports 62 Chevrolet

+1.901

50.133

179.522
39
D. Dye Live Fast Motorsports
78 Chevrolet

+2.058

50.290

178.962
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