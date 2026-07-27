NASCAR Cup Brickyard 400 2026: Campeonato de pilotos, Daniel Suárez sigue en la pelea
Hamlin amplía aún más su ventaja en la clasificación del campeonato y ya cuenta con 84 puntos de ventaja sobre Tyler Reddick a falta de cuatro carreras para el final de la temporada regular.
Denny Hamlin consolidó aún más su liderato en la clasificación del campeonato en Indianápolis, cuando solo quedan cuatro carreras para que termine la temporada regular.
Carson Hocevar se aupó entre los cinco primeros de la clasificación del campeonato después de que tanto Kyle Larson como Chase Elliott sufrieran problemas. Ningún piloto subió o bajó más de dos posiciones en la clasificación general el domingo, pero el cambio más notable se produjo entre el quinto y el octavo puesto.
En la zona de corte, Austin Cindric sigue en la cuerda floja, pero Ryan Preece ha sustituido a Erik Jones como su perseguidor más cercano. Preece se encuentra ahora a 38 puntos de Cindric, mientras que Jones está a 44 puntos.
Por encima de la línea de corte, Shane van Gisbergen cayó al puesto 15, pero en realidad sumó puntos, ampliando ligeramente su ventaja a +57 sobre la línea de corte. Se encuentra a solo tres puntos de Bubba Wallace, mientras que Joey Logano continúa con su racha veraniega. Ha subido hasta el 13.º puesto, +con 65 puntos, tras encontrarse por debajo de la línea de corte hace tan solo dos carreras.
Los equipos de la NASCAR Cup disfrutarán ahora de su última semana de descanso antes de la recta final de cuatro semanas que cerrará la temporada regular, a la que seguirá la Chase por el campeonato, compuesta por diez carreras.
Clasificación de la NASCAR Cup 2026 tras la Brickyard 400 (carrera 22 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Posiciones ganadas o perdidas
|1
|Denny Hamlin
|886
|--
|2
|Tyler Reddick
|802
|--
|3
|Ryan Blaney
|766
|--
|4
|Ty Gibbs
|751
|--
|5
|Carson Hocevar
|638
|+2
|6
|Chase Elliott
|635
|-1
|7
|Chase Briscoe
|623
|+1
|8
|Kyle Larson
|617
|-2
|9
|Chris Buescher
|613
|--
|10
|Christopher Bell
|609
|--
|11
|Daniel Suárez
|583
|--
|12
|William Byron
|568
|--
|13
|Joey Logano
|545
|+2
|14
|Bubba Wallace
|540
|-1
|15
|Shane van Gisbergen
|537
|-1
|16
|Austin Cindric
|518
|--
|PIE DE FOTO DE LA CHASE
|LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE
|PIE DE FOTO DE CHASE
|PIE DE FOTO DE CHASE
|17
|Ryan Preece
|480
|+1
|18
|Erik Jones
|474
|-1
|19
|Brad Keselowski
|468
|--
|20
|Michael McDowell
|442
|--
|21
|Ross Chastain
|436
|--
|22
|AJ Allmendinger
|409
|--
|23
|Todd Gilliland
|406
|--
|24
|Zane Smith
|393
|--
|25
|Riley Herbst
|370
|--
|26
|Ricky Stenhouse Jr.
|364
|+1
|27
|John Hunter Nemechek
|355
|-1
|28
|Alex Bowman
|354
|--
|29
|Austin Dillon
|349
|--
|30
|Cole Custer
|270
|+2
|31
|Noah Gragson
|268
|--
|32
|Ty Dillon
|266
|-2
|33
|Josh Berry
|264
|--
|34
|Connor Zilisch
|216
|--
|35
|Cody Ware
|183
|--
|36
|Casey Mears
|12
|+1
|37
|Kevin Magnussen
|11
|-1
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|4
|--
Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .
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