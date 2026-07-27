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NASCAR Cup Indianápolis

NASCAR Cup Brickyard 400 2026: Campeonato de pilotos, Daniel Suárez sigue en la pelea

Hamlin amplía aún más su ventaja en la clasificación del campeonato y ya cuenta con 84 puntos de ventaja sobre Tyler Reddick a falta de cuatro carreras para el final de la temporada regular.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Denny Hamlin consolidó aún más su liderato en la clasificación del campeonato en Indianápolis, cuando solo quedan cuatro carreras para que termine la temporada regular.

Carson Hocevar se aupó entre los cinco primeros de la clasificación del campeonato después de que tanto Kyle Larson como Chase Elliott sufrieran problemas. Ningún piloto subió o bajó más de dos posiciones en la clasificación general el domingo, pero el cambio más notable se produjo entre el quinto y el octavo puesto.

En la zona de corte, Austin Cindric sigue en la cuerda floja, pero Ryan Preece ha sustituido a Erik Jones como su perseguidor más cercano. Preece se encuentra ahora a 38 puntos de Cindric, mientras que Jones está a 44 puntos.

Por encima de la línea de corte, Shane van Gisbergen cayó al puesto 15, pero en realidad sumó puntos, ampliando ligeramente su ventaja a +57 sobre la línea de corte. Se encuentra a solo tres puntos de Bubba Wallace, mientras que Joey Logano continúa con su racha veraniega. Ha subido hasta el 13.º puesto, +con 65 puntos, tras encontrarse por debajo de la línea de corte hace tan solo dos carreras.

Los equipos de la NASCAR Cup disfrutarán ahora de su última semana de descanso antes de la recta final de cuatro semanas que cerrará la temporada regular, a la que seguirá la Chase por el campeonato, compuesta por diez carreras.

Lee también:

Clasificación de la NASCAR Cup 2026 tras la Brickyard 400 (carrera 22 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 886 --
2 Tyler Reddick 802 --
3 Ryan Blaney 766 --
4 Ty Gibbs 751 --
5 Carson Hocevar 638 +2
6 Chase Elliott 635 -1
7 Chase Briscoe 623 +1
8 Kyle Larson 617 -2
9 Chris Buescher 613 --
10 Christopher Bell 609 --
11 Daniel Suárez 583 --
12 William Byron 568 --
13 Joey Logano 545 +2
14 Bubba Wallace 540 -1
15 Shane van Gisbergen 537 -1
16 Austin Cindric 518 --
PIE DE FOTO DE LA CHASE LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE PIE DE FOTO DE CHASE PIE DE FOTO DE CHASE
17 Ryan Preece 480 +1
18 Erik Jones 474 -1
19 Brad Keselowski 468 --
20 Michael McDowell 442 --
21 Ross Chastain 436 --
22 AJ Allmendinger 409 --
23 Todd Gilliland 406 --
24 Zane Smith 393 --
25 Riley Herbst 370 --
26 Ricky Stenhouse Jr. 364 +1
27 John Hunter Nemechek 355 -1
28 Alex Bowman 354 --
29 Austin Dillon 349 --
30 Cole Custer 270 +2
31 Noah Gragson 268 --
32 Ty Dillon 266 -2
33 Josh Berry 264 --
34 Connor Zilisch 216 --
35 Cody Ware 183 --
36 Casey Mears 12 +1
37 Kevin Magnussen 11 -1
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .

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