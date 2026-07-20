NASCAR Cup 2026: Estado del campeonato tras la carrera en North Wilkesboro
Hamlin ha ampliado su ventaja en la clasificación general, mientras que Logano y Van Gisbergen han dado un gran salto adelante en la lucha por clasificarse para la Chase.
Tras 450 vueltas de carrera en North Wilkesboro, Joey Logano se hizo con su primera victoria de la temporada 2026 y volvió a situarse por encima del umbral de clasificación para el Chase gracias a una gran jornada en cuanto a puntos.
En lo más alto de la clasificación, Denny Hamlin amplió su ventaja tras un incidente a mitad de carrera que afectó a Tyler Reddick y una penalización por exceso de velocidad en los últimos compases de la carrera impuesta a Ryan Blaney. Hamlin cuenta ahora con una ventaja de 68 puntos sobre Reddick, mientras que Blaney se encuentra a 87 puntos. Blaney también se ha clasificado matemáticamente para el Chase, junto con Reddick y Hamlin.
En la zona de corte, Austin Cindric ha vuelto a caer a la zona de riesgo tras una gran noche tanto para Logano (+49) como para Shane van Gisbergen (+54). Cindric está 33 puntos por encima de Erik Jones en la lucha por el 16.º y último puesto.
Nadie ha subido ni bajado más de dos posiciones en la clasificación tras la carrera de North Wilkesboro, y ahora solo quedan cinco carreras para que termine la temporada regular. La próxima cita es la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.
Clasificación de la NASCAR Cup 2026 tras North Wilkesboro (Carrera 21 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Posiciones ganadas o perdidas
|1
|Denny Hamlin
|842
|--
|2
|Tyler Reddick
|774
|--
|3
|Ryan Blaney
|755
|--
|4
|Ty Gibbs
|708
|--
|5
|Chase Elliott
|634
|--
|6
|Kyle Larson
|616
|--
|7
|Carson Hocevar
|598
|+1
|8
|Chase Briscoe
|587
|+2
|9
|Chris Buescher
|585
|-2
|10
|Christopher Bell
|574
|-1
|11
|Daniel Suárez
|558
|--
|12
|William Byron
|546
|--
|13
|Bubba Wallace
|531
|--
|14
|Shane van Gisbergen
|516
|+1
|15
|Joey Logano
|511
|+2
|16
|Austin Cindric
|495
|-2
|LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA LA CHASE
|LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE
|LÍNEA DE CORTE DE LA CHASE
|CHASE CUTLINE
|17
|Erik Jones
|462
|--
|18
|Ryan Preece
|447
|--
|19
|Brad Keselowski
|437
|--
|20
|Michael McDowell
|412
|+1
|21
|Ross Chastain
|412
|-1
|22
|AJ Allmendinger
|397
|--
|23
|Todd Gilliland
|384
|+1
|24
|Zane Smith
|371
|-1
|25
|Riley Herbst
|369
|--
|26
|John Hunter Nemechek
|350
|+1
|27
|Ricky Stenhouse Jr.
|347
|-1
|28
|Austin Dillon
|341
|--
|29
|Alex Bowman
|292
|--
|30
|Ty Dillon
|259
|+1
|31
|Noah Gragson
|253
|-1
|32
|Cole Custer
|246
|--
|33
|Josh Berry
|234
|--
|34
|Connor Zilisch
|213
|--
|35
|Cody Ware
|177
|--
|36
|Kevin Magnussen
|11
|--
|37
|Casey Mears
|10
|--
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|4
|--
Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .
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