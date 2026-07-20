Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

NASCAR Cup North Wilkesboro

NASCAR Cup 2026: Estado del campeonato tras la carrera en North Wilkesboro

Hamlin ha ampliado su ventaja en la clasificación general, mientras que Logano y Van Gisbergen han dado un gran salto adelante en la lucha por clasificarse para la Chase.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Tras 450 vueltas de carrera en North Wilkesboro, Joey Logano se hizo con su primera victoria de la temporada 2026 y volvió a situarse por encima del umbral de clasificación para el Chase gracias a una gran jornada en cuanto a puntos.

En lo más alto de la clasificación, Denny Hamlin amplió su ventaja tras un incidente a mitad de carrera que afectó a Tyler Reddick y una penalización por exceso de velocidad en los últimos compases de la carrera impuesta a Ryan Blaney. Hamlin cuenta ahora con una ventaja de 68 puntos sobre Reddick, mientras que Blaney se encuentra a 87 puntos. Blaney también se ha clasificado matemáticamente para el Chase, junto con Reddick y  Hamlin. 

En la zona de corte, Austin Cindric ha vuelto a caer a la zona de riesgo tras una gran noche tanto para Logano (+49) como para Shane van Gisbergen (+54). Cindric está 33 puntos por encima de Erik Jones en la lucha por el 16.º y último puesto.

Nadie ha subido ni bajado más de dos posiciones en la clasificación tras la carrera de North Wilkesboro, y ahora solo quedan cinco carreras para que termine la temporada regular. La próxima cita es la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.

Lee también:

Clasificación de la NASCAR Cup 2026 tras North Wilkesboro (Carrera 21 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 842 --
2 Tyler Reddick 774 --
3 Ryan Blaney 755 --
4 Ty Gibbs 708 --
5 Chase Elliott 634 --
6 Kyle Larson 616 --
7 Carson Hocevar 598 +1
8 Chase Briscoe 587 +2
9 Chris Buescher 585 -2
10 Christopher Bell 574 -1
11 Daniel Suárez 558 --
12 William Byron 546 --
13 Bubba Wallace 531 --
14 Shane van Gisbergen 516 +1
15 Joey Logano 511 +2
16 Austin Cindric 495 -2
LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA LA CHASE LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE LÍNEA DE CORTE DE LA CHASE CHASE CUTLINE
17 Erik Jones 462 --
18 Ryan Preece 447 --
19 Brad Keselowski 437 --
20 Michael McDowell 412 +1
21 Ross Chastain 412 -1
22 AJ Allmendinger 397 --
23 Todd Gilliland 384 +1
24 Zane Smith 371 -1
25 Riley Herbst 369 --
26 John Hunter Nemechek 350 +1
27 Ricky Stenhouse Jr. 347 -1
28 Austin Dillon 341 --
29 Alex Bowman 292 --
30 Ty Dillon 259 +1
31 Noah Gragson 253 -1
32 Cole Custer 246 --
33 Josh Berry 234 --
34 Connor Zilisch 213 --
35 Cody Ware 177 --
36 Kevin Magnussen 11 --
37 Casey Mears 10 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .

Share Or Save This Story

Artículo previo Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

Top Comments
More from
Nick DeGroot

Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

NASCAR Cup
NASCAR Cup
North Wilkesboro
Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

IndyCar
IndyCar
Nashville
IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

NASCAR Cup
NASCAR Cup
North Wilkesboro
Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

Últimas noticias

¿Qué es lo que hace que Antonelli sea ahora un piloto tan bueno, según Toto Wolff?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
¿Qué es lo que hace que Antonelli sea ahora un piloto tan bueno, según Toto Wolff?

NASCAR Cup 2026: Estado del campeonato tras la carrera en North Wilkesboro

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
North Wilkesboro
NASCAR Cup 2026: Estado del campeonato tras la carrera en North Wilkesboro

Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

McLaren: Norris tuvo el ritmo necesario para quedar segundo en el Gran Premio de Bélgica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
McLaren: Norris tuvo el ritmo necesario para quedar segundo en el Gran Premio de Bélgica