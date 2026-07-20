NASCAR Cup 2026: Estado del campeonato tras la carrera en North Wilkesboro

Tras 450 vueltas de carrera en North Wilkesboro, Joey Logano se hizo con su primera victoria de la temporada 2026 y volvió a situarse por encima del umbral de clasificación para el Chase gracias a una gran jornada en cuanto a puntos.

En lo más alto de la clasificación, Denny Hamlin amplió su ventaja tras un incidente a mitad de carrera que afectó a Tyler Reddick y una penalización por exceso de velocidad en los últimos compases de la carrera impuesta a Ryan Blaney. Hamlin cuenta ahora con una ventaja de 68 puntos sobre Reddick, mientras que Blaney se encuentra a 87 puntos. Blaney también se ha clasificado matemáticamente para el Chase, junto con Reddick y Hamlin.

En la zona de corte, Austin Cindric ha vuelto a caer a la zona de riesgo tras una gran noche tanto para Logano (+49) como para Shane van Gisbergen (+54). Cindric está 33 puntos por encima de Erik Jones en la lucha por el 16.º y último puesto.

Nadie ha subido ni bajado más de dos posiciones en la clasificación tras la carrera de North Wilkesboro, y ahora solo quedan cinco carreras para que termine la temporada regular. La próxima cita es la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.

Clasificación de la NASCAR Cup 2026 tras North Wilkesboro (Carrera 21 de 36)

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .