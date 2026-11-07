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NASCAR confirma una nueva política para clasificaciones canceladas por lluvia y sopesa otros cambios para 2027

NASCAR establecerá la parrilla de salida según los puntos del propietario en caso de cancelación por lluvia, pero podrían estar en el horizonte cambios más drásticos inspirados en el 'All-Star'

Nick DeGroot

Publicado: 7 nov 2026, 2:11

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NASCAR Cup field on pit road

Foto de: Jeffrey Vest / Icon Sportswire via Getty Images

En 2027, las cancelaciones de la clasificación por lluvia serán gestionadas de forma diferente por el organismo sancionador.

La métrica, que decide el orden de clasificación, también decidía la parrilla de salida en caso de cancelación de la clasificación. Sin embargo, muchos consideraban que castigaba injustamente a quienes habían tenido una mala carrera el fin de semana anterior, ya que los colocaba en una posición baja en la métrica.

La métrica es un promedio ponderado de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30%) y del resultado de la inscripción en la carrera más reciente (70%). Desafortunadamente, cuatro de las primeras seis carreras del Chase tuvieron cancelaciones de clasificación por lluvia, lo que afectó gravemente a cualquiera que intentara recuperarse de una mala carrera. Sumado al mal resultado anterior, se vieron obligados a salir cerca del fondo en la siguiente carrera y tenían pocas probabilidades de sumar muchos puntos de etapa, si es que sumaban alguno.

NASCAR corregirá esto para 2027. La métrica seguirá aplicándose para el orden de clasificación, pero en caso de una cancelación por lluvia, la clasificación de propietarios decidirá la parrilla, con el líder del campeonato saliendo desde la pole position.

John Probst, presidente de gestión de eventos de NASCAR, confirmó el cambio en una entrevista de SiriusXM NASCAR el viernes.

"Ciertamente, diría que gran parte del trabajo que hicimos sobre la métrica, en la que tomamos tu resultado de la semana anterior y luego lo añadimos a tu posición de propietario, cumple un buen propósito para la clasificación", dijo Probst. "Creo, sin embargo, que cuando lo analizamos y vemos cómo ocurrió este año, creo que tuvimos cuatro de nuestras primeras seis o algo así canceladas por lluvia para la clasificación. Y entonces realmente ves parte de la posible injusticia y cómo iba a quedar cuando hicimos la parrilla de clima húmedo de esa manera. Así que lo que vamos a hacer para 2027 es ordenarlos por puntos de propietarios. Eso hará que sea un poco más fácil de explicar a nuestros aficionados. No hay matemáticas de por medio, salvo que simplemente miras los puntos de propietarios, y así los alinearemos el domingo".

Otros cambios en consideración

También indicó que podrían venir algunos cambios más. La métrica no va a desaparecer, pero podrían reducir la clasificación en superspeedways a una sola ronda, e incluso están considerando un cambio radical, con el formato de clasificación del All-Star apareciendo en algunas carreras reales que otorgan puntos. En ese formato, los pilotos dan varias vueltas con una parada en boxes real en medio, lo que establece la parrilla para la All-Star Race.

"Creo que verán el orden establecido como lo hicimos este año", continuó Probst. "Podría vernos haciendo algunos ajustes, como quizá tener solo una ronda en los superspeedways. Y, sin intentar dar demasiadas noticias, estamos estudiando esa clasificación al estilo All-Star en la que realmente hay una parada en boxes para quizá unas pocas carreras muy selectas el año que viene, solo para variar un poco, ver la reacción de los aficionados al añadir un poco más de actividad a la clasificación y hacerla más una clasificación de equipo en lugar de solo un piloto ahí fuera yendo lo más rápido que puede, pero incorporando al equipo de boxes.

"Así que todavía estamos trabajando en eso con los equipos, pero es algo que nos gustaría hacer en un puñado de eventos".

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