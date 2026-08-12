NASCAR afirma que Corey Heim no podrá optar al título de Novato del Año en 2027

Corey Heim ya cuenta con dos victorias como piloto de la NASCAR Cup Series, tras llevar al Toyota n.º 67 de 23XI Racing —que compite a tiempo parcial— a la victoria en San Diego y en la Brickyard 400 de Indianápolis.

Sin embargo, la NASCAR afirma que Heim no podrá optar al título de Novato del Año en 2027, cuando comience su primera temporada a tiempo completo. Tampoco puede optar a él este año, ya que no se inscribió para sumar puntos de la Copa. En la clasificación de propietarios, ese coche n.º 67 se encuentra, de hecho, a solo 20 puntos del único candidato al premio al Novato del Año de la temporada 2026, Connor Zilisch, a pesar de haber disputado hasta ahora solo un tercio del calendario.

En el episodio de esta semana de Hauler Talk, el vicepresidente de comunicaciones de competición de la NASCAR, Mike Forde, abordó la elegibilidad de Heim para el premio al Novato del Año.

"La definición de “novato” ha cambiado con los años y, además, no todos los novatos son iguales", explicó Forde. "Para ser considerado novato, hay que solicitar ser candidato al premio al Novato del Año. Así pues, puedes disputar toda la temporada, ser novato —es decir, piloto de primer año— y, técnicamente, no ser candidato al premio al Novato del Año si no has presentado la solicitud correspondiente".

Shane van Gisbergen disputó 14 carreras de la Copa antes de su verdadera temporada de novato en 2025, en la que ganó el premio al Novato del Año. Sin embargo, las normas han cambiado desde entonces.

"Recientemente, hemos modificado los criterios para ser considerado novato", continuó Forde. "En la NASCAR Cup Series, no puedes haber disputado más de 12 carreras antes de la temporada en la que pretendes optar al premio al Novato del Año. Corey Heim tiene 15 en este momento, por lo que, según la norma, no puede ser novato en 2027, ni siquiera candidato al premio al Novato del Año".

Debido a eso y al número de salidas que ha realizado, Forde afirma que, técnicamente, esta es la temporada de novato de Heim , pero no puede optar al premio al Novato del Año, ya que no se presentó como candidato.