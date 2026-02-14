NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas
NASCAR está haciendo todo lo posible para evitar que la Madre Naturaleza interfiera con su evento insignia.
Después de que una nevada histórica pospusiera el Clash en Bowman Gray varios días dentro de la semana, NASCAR ha disfrutado de un clima óptimo para la Speedweek en Daytona. Sin embargo, existe una amenaza real de tormentas eléctricas el domingo, y todo se trata de cuándo —no si— llegará el mal tiempo.
En una medida proactiva, NASCAR ha adelantado el inicio de las actividades previas de la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona una hora completa, hasta las 1:30pm EST.
La bandera verde ondeará a las 2:13pm EST.
Las 500 han sido acortadas por la lluvia en cuatro ocasiones: 1965, 1966, 2003 y 2009. En los últimos años, la carrera se ha trasladado al lunes en varias ocasiones, la última de ellas en 2024.
La mayoría de los pronósticos proyectan que las tormentas eléctricas llegarán después de las 5pm EST. La duración de la carrera de 500 millas suele ser de alrededor de 3.5 horas.
Kyle Busch y Richard Childress Racing liderarán el pelotón hacia la bandera verde, con Chase Briscoe, de Joe Gibbs Racing, acompañándolo en la primera fila.
El grand marshal será el comediante y actor Nate Bargatze, el actor galardonado Kurt Russell estará en el pace car, el starter honorario será Bart Simpson (sí, el que estás pensando), y Miranda Lambert encabezará el concierto previo a la carrera.
